أفضل عملات رقمية لكسب المال والحصول على أرباح متراكمة !

إعتاد الناس الإعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لتحقيق مبلغ جيد من المال في العملات الرقمية هو شرائها في السعر الأدنى و بيعها عندما يرتفع السعر. مع ذلك ، هناك المئات من الطرق الذكية الأخرى لكسب المال في مجال العملات الرقمية. منها الحصول على الأرباح من العملات التي تقوم بتوزيع نسبة من الربح لحامليها حسب قيمة مساهمته وهذه الطريقة تسمى (Dividends) وهي مهيمنة في عالم العملات الرقمية ، برزت في إتجاه منبثق لأنها تقدم لمحة عن الإستدامة و القيمة الحقيقية.

قبل الذهاب إلى قائمة أفضل 8 مشاريع لعملات الرقمية تقدم شكلاً من أشكال الأرباح لـ Dividends ، نود أن نوضح بالضبط ماذا تعني عمليات توزيع الأرباح حسب المساهمة (Dividends) وكيف يمكنك الربح منها.

ما هي طريقة الربح (Dividends) في العملات الرقمية ؟

هو جزء من دخل الشركة ، تقوم بتوزيعه على المساهمين على أساس نسبة الحصة لكل مساهم. ومن الممكن أن تتم عملية التوزيع مرة كل شهر أو مرة كل عدة شهور ، ويتم إتخاذ القرار بشأن حجم الأرباح و توزيعها من قبل كل شركة بشكل مستقل.

توفر هذه الطريقة دخل بدون إضطرار المستثمرين إلى لمس رأس المال أو الأصل المالي الأساسي ، مما يجعلها خيار دخل جذاب للغاية للمستثمرين. الربح بالمساهمة Dividends يمكن أن يصدر في أشكال مختلفة ، مثل الدفع النقدي ، أو حصة في سهم ما أو أي شكل آخر.

وعندما يتم تطبيق مفهوم تقاسم الأرباح من قبل شركات العملات الرقمية مختلفة ، يطلق عليه أرباح العملات الرقمية dividends ، والتي يبدو أنها شائعة بشكل متزايد بين العملات الرقمية البديلة الـ altcoins. ومن المهم التنويه إلى أن هذا يختلف عن الإيردوب.

حيث أن الإيردروب في العملات الرقمية هي هبات مجانية من العملات الرقمية مسبقة التعدين لمجتمع بلوكتشين ، وعادة ما تحدث بعد أن تنهي شركة البلوكتشين الناشئة عملية الطرح الأولي (ICO) ويكون التوكن الخاص بها متاح للتداول في السوق المفتوحة.

التعدين و الماسترنود ليست Dividends!

التعدين و الماسترنود هي خدمات أساسية للتوكن الذي تخدمه ، وهذه الوظائف هي فقط خدمة وليست في حد ذاتها الربح.

توكنات العملات الرقمية التي تحتاج فقط إلى برنامج إصدار توكنات جديدة من عملية التعدين التعدين أو الماسترنود ، لا تقوم بعمل توزيعات أرباح بالمساهمة (dividends).

توزيعات الأرباح هي نتيجة الربح وجوهرها ، هناك فرق بين تكلفة الأعمال وعائداتها.

الإيرادات هي المدفوعات المستلمة من المواقع الأخرى لتكاليف صندوق المشروع المشترك.

لا يعتبر نظام إنشاء توكن في العملة الرقمية شكلاً من أشكال الربح. حيث أنها تخدم المهمة الأساسية لتأمين الشبكة و تحقيق مواصفات العملة ، و الفرق المهم بين عملية توزيع الأرباح حسب المساهمة و تعدين عملات رقمية جديدة ، هو أن أرباح الأولى هي في الواقع علامة على الإستدامة على المدى الطويل للنظام البيئي في خلق القيمة.

لتوليد الأرباح ، يجب تقديم خدمة لها نتائج ، و لتحقيق الربح ، يجب أن تكون تكلفة المدخلات أقل من الإيرادات المستلمة للمخرجات.

يجب أن تكون القيمة التي يتم خلقها قادرة على المنافسة و الإستدامة من أجل الحصول على أرباح في (dividends) للعملات الرقمية مستدامة طويلة الأجل.

طرق مختلفة لكسب دخل تراكمي في عالم العملات الرقمية

هناك طرق مختلفة لكسب الدخل المتراكم من العملات الرقمية ، لكنها تختلف من عملة إلى أخرى لأن لكل منها طريقتها الخاصة في التشغيل ولها قواعدها و أنظمتها الخاصة.

يقدم عدد من مشاريع العملات الرقمية بعضاً من توزيعات الأرباح. والتي عادة تتم عن طريق إمتلاكك كمية معينة من توكنات العملة الرقمي في محفظة متوافقة ، ثم يتم توزيع أرباح محددة كل فترة (كل شهر ، أو كل ربع) ، يتم إجراء إيداع على حسابك الذي يحمل العملة الرقمية.

من المهم جداً التأكد من إستخدام المحفظة المدعومة بشكل كامل من العملة ، لأنه إذا ما إحتفظت بعملات الرقمية في البورصة ، فستحصل على المكافآت بدلاً منك.

الطرق الأكثر شيوعاً التي تدفع لك الأرباح المتراكمة (Dividends) هي:

Staking – وهو أسلوب يعتمد على الإحتفاظ بعملة تعمل بمبدأ Proof-of-Stake (PoS) في محفظة خاصة (عادة ما تكون المحفظة الرسمية للعملة) و الحصول على عوائد لمدة الوقت التي تملكها.

HOLDING – وهو شراء وإقتناء عملة رقمية في المحفظة.

وفي ضوء هذه الأنواع المختلفة ، سنعرض لكم بعض العملات الرقمية التي لها مستقبل مشرق ، وتستحق إقتنائها.

أفضل العملات الرقمية لكسب دخل تراكمي

1- NEO

NEO هي عملة رقمية مشهورة تدعم العقود الذكية ويطلق عليها البعض إسم “الإيثيريوم الصيني” لأنها توفر وظائف مماثلة ، بما في ذلك دعم التطبيقات اللامركزية DAPPS و عمليات الطرح الأولي للعملات ICOs.

وتم تطوير هذه المنصة من قبل شركة Onchain ، وهي شركة مقرها في شنغهاي ، والتي بدأت حياتها المهنية بإسم “Antshares” ، ومؤخراً مرت بإعادة تسمية لتصبح معروفة بإسم NEO.

إلى جانب عملة “NEO” ، هناك عملة أخرى تسمى “GAS” ، والتي يمكن أن تتراكم في محفظة NEO كعائد لطيف. وهي العائد الذي يحققه المرء ، فهي مكافأة فريدة تدفعها NEO للمستثمرين الذين يقتنون العملة الرقمية NEO.

للحصول على GAS ، يجب أن تحتفظ بعملات NEO خاصتك في المحفظة الخاصة بالعملة وليس في البورصة ( بإستثناء Binance و Kucoin التي تدعم توزيع عملات الـGAS لجميع المستخدمين الذين يقتنون العملة على المنصة ) ، ولكن هناك عدد قليل فقط من المحافظ التي تتيح لك تلقي الـGAS. لذلك من المهم جداً إختيار المحفظة المناسبة للحصول على GAS كأرباح من الموقع الرسمي هنا.

هناك أمر آخر يستحق الذكر ، وهو أنه لا يتطلب منك الإبقاء على محافظك مفتوحة في جميع الأوقات كما هو الحال في بعض العملات الرقمية الأخرى التي تعتمد على Proof-of-Stake.

للمزيد حول كيفية الربح من NEO اقرأ المقال : كيف تحصل على عملة الـ GAS مجاناً من الـ NEO ، دليل شامل!

2- VeChain (VET)

تعمل VeChain Thor على تحويل الشركة إلى ما هو أبعد من سلسلة التوريد (supply chain) إلى حلول التطبيقات اللامركزية المميزة DApp ، على غرار Ethereum ،

وهي في محاولة لدفع الشركة إلى مستوى أعلى للتنافس مع أمثال إيثيريوم ، فيما يتعلق بتوفير حلول الأعمال. وسوف تستخدم منصة VeChain Thor نوعان مختلفين من التوكنات :

VeChain Tokens (VET)

Thor Power (THOR)

تم تصميم VeChain Token (VET) للشركات كعملة دفع ذكية لتشغيل الأنشطة التجارية على البلوكتشين.

خلال الفترة الانتقالية ، سيتم منح الشركات التي تقتني أكثر من العملة الرقمية VET أولوية أعلى ، إلى جانب المزيد من الحقوق على شبكة بلوكتشين VeChain Thor الجديدة.

من ناحية أخرى ، سيتم منح توكنات Thor Power (THOR) لحاملي العملة الرقمية VET. ويمكنهم إستخدامها لتنفيذ العقود الذكية و تشغيل التطبيقات على بلوكتشين. وهذا مشابه للطريقة التي تُصدر بها عملة NEO توكن GAS لحامليها.

اقرأ في نفس السياق : منصة Binance توزع عملات GAS و ONG و VTHO و NPXS مجاناً ، تعلم كيف!

3- NavCoin (NAV)

NavCoin هي عملة تعتمد على PoS وهي إنقسام من بيتكوين نشأت في عام 2014. ما عليك سوى الإحتفاظ بالعملة الخاصة بك في محفظة Core خفيفة الوزن وستحصل على المكافئات التي تبلغ حوالي 5٪ سنوياً ، وهي ليست كثيرة ولكن بما أن العملية يتم وضعها ونسيانها ، فهي لا تزال دفعة جيدة لميزانيتك دون أي جهد تقريباً.

4- LISK (LSK)

Lisk هي شبكة لامركزية لديها البلوكتشين الخاصة بها ، مثل Bitcoin أو Nxt.

ومع ذلك ، لا تستخدم Lisk مبدأ إثبات العمل (PoW) مثل Bitcoin أو Proof of Stake (PoS) مثل Nxt ، بل تستخدم خوارزمية إجماع يسمى Proated Proof of Stake (Dpos).

يمكن لكل حامل LSK التصويت لصالح مندوبي الشبكة العامة الذين يقومون بتأمين الشبكة ، وفقط 101 من المستخدمين الذين حصلوا على أعلى الأصوات (ولديهم أعلى عدد من عملة Lisk) يكون له رأي في حل مشاكل القرارات ويكون قادراً على الإدلاء بالأصوات على الإقتراحات المطروحة.

يمكن فقط لكبار المستخدمين هذا الحصول على مكافآت توليد الكتلة ، مما يعني أن هناك حافزًا ماليًا ليصبح مندوبًا نشطًا. كل مندوب آخر على أهبة الإستعداد في إنتظار أن ينتخب.

5- ARK

ARK يدفع ما يصل إلى 10 ٪ من الأرباح على العملات عندما تشارك فيها وتصوت لأحد المندوبين الـ51. يتم دفع هذه الأرباح كل بضعة أيام (أو أحيانًا يوميًا) بحيث تحقق نموًا فوريًا في توكناتك.

سيكون هناك ما مجموعه 128،694،286 عملات Ark. في الوقت الحالي ، يتم تداول 97,444,286 منها ، مع تلك التي يتم توزيعها كما ذكرنا.

6- ReddCoin (RDD)

Staking RDD هي عملية سهلة الإستخدام للغاية – قم بتنزيل محفظة Reddcoin Core وتحميل المفاتيح الخاصة بك في المحفظة. وبعد 8 ساعات من وقت الانتظار ، سوف تبدأ ب Staking وكسب RDD الخاص بك. تقارب المكافآت التقريبية حوالي 5٪ في السنة.

7- KuCoin Shares

KuCoin هي منصة عالمية لتداول العملات الرقمية مقرها في سنغافورة ، تسدد 90٪ من رسوم التداول اليومية لديها عبر التوكن الخاص بها.

تم إطلاق البورصة في منتصف عام 2017 وهو وصول حديث نسبياً في عالم تبادل العملات الرقمية. بالرغم من أن الأعضاء المؤسسون قاموا بإستكشاف وبحث العديد من الإحتمالات في وقت مبكر من عام 2011.

تبدو KuCoin خياراً رائعاً بسبب نموذج أعمالها و تسويقها. إلى جانب إطلاقها ميزات واعدة ، مثل القدرة على شراء العملات عبر البطاقات المصرفية وغير ذلك من المميزات.

تقدم KuCoin التوكن الخاص بها KCS (KuCoin Shares) ، ويتم إستخدامها بطريقة مشابهة لمنصة Binance. ومع ذلك ، فإن آليتهم لمكافأة أصحابها تختلف عن Binance.

من خلال اقتنائك لعملة Kucoin في المنصة ، فأنت مخول للحصول على مكافأة يومية تسمى KuCoin Bonus. يحصل حاملو KCS على 50٪ من إجمالي رسوم التداول التي تصرف حالياً ، متناسبة مع عدد التوكنز المملوكة ، مما يعني أنه في حالة زيادة حجم وقيمة المتداولة في البورصة ، فإن المكافأة على الإحتفاظ بأسهم KuCoin ستزداد كذلك.

8- ZenCash

الماسترنود في النظام البيئي للعملة الرقمية ZenCash تسمى “العقد الآمنة”. وهناك نوعان من العقد الآمنة وهي A-Secure Nodes و B-Secure Nodes.

والفرق بينها في كمية العملات الرقمية التي تحتاج إلى إمتلاكها للحصول على الأرباح المتراكمة وفي النسبة التي تحصل عليها من مكافئات البلوك.

تتطلب A-SecureNodes عدد 42 من عملة ZEN وستمنحك حصة 3.5٪ من مكافئة البلوك.

وبالنسبة لـ B-SecureNodes التي تواجه تناقص في العوائد لمشغلي العقدة بسبب النمو السريع للمجتمع ، قرر فريق Zen مؤخراً تطبيق نظام مكافأة جديد. وبموجب هذا النظام الجديد ، أصبح لمشغلي العقدة الآمنة مشاركة 10٪ من إجمالي مكافأة التعدين.

9- BridgeCoin

BridgeCoin هي عملة إنشاؤها في يوليو 2017 كعملة لمنصة تداول عملات رقمية لا مركزية تسمى CryptoBridge DEX.

تم إنشاء هذه العملة من أجل تمويل تطوير التبادل اللامركزي. وتعِد BridgeCoin بمزايا مثل السيولة العالية و القابلية للتحويل ، والمعاملات السريعة ، ودعم متعدد المنصات.

تم تطويرها من قبل فريق دولي مدرب على درجة عالية من الجودة ويريد سد الفجوة بين الأنواع المختلفة من العملات الرقمية في العديد من الجوانب ، بما في ذلك مستويات التحجيم والمراجحة والسيولة واكتشاف السعر ، من بين عوامل أخرى.

تم تصميم BridgeCoin لمشاركة الأرباح مع مالكيها ، والغرض الرئيسي منه هو منح مالك العملة الفرصة لمشاركته الربح ، وبالتالي يصبح جزءاً “مالك” من منصة cryptobridge DEX ومشاركاً في إيرادات التداول بنسبة 50 ٪. ولديها نموذج إقتسام عائد لائق.

10- DigixDAO

تقدم DigixDAO خدمات تختص بتخزين الذهب ، وكانت أول عملة رقمية مبنية على بلوكتشين الإيثيريوم بدأت بعمل برنامج توزيع الأرباح dividends.

إن العملة الرقمية Digix (DGX) هي توكنات إيثيريوم مدعومة بالأصول وكل توكن يمثل حصة من الذهب المخزن.

تأتي الأرباح من رسوم تخزين الذهب ، ويتم توزيع هذه الرسوم ، على شكل أرباح من DigixDAO ، على حاملي توكن DIGIX.

من المهم الإنتباه أن DigixDAO لديها دعم كامل للذهب في مخزنها ، الأمر الذي يتطلب تكاليف الصيانة و التدقيق و التأمين وما إلى ذلك.

في يناير وفبراير 2018 ، في اليوم الذي شهدت فيه السوق تراجع بيتكوين -15٪ وتراجع إيثيريوم بنسبة -20٪ ، إستطاعت DigixDAO أن تنمو فعلياً بأكثر من 50٪ وكانت العملة الرقمية الوحيدة في أعلى 100 (حسب القيمة السوقية) باللون الأخضر.

11- PIVX

PIVX هي عملة رقمية لا مركزية ، مفتوحة المصدر ، تحاول أن تكون مجهولة من خلال تطبيق بروتوكول Zerocoin. وهي متفرعة في الأصل من DASH وتحاول بناء وسيلة تبادل رقمية قابلة للإستخدام يمكن بسهولة إنفاقها بشكل خاص وآمن في الحياة اليومية.

ومثلما هو الحال مع أغلب العملات الرقمية التي تعتمد مبدأ عمل PoS ، فإن PIVX لديها أيضاً نموذجها الخاص بالـ staking ، مما يعني أنه يمكنك كسب المال أثناء النوم من خلال إمتلاكك لعملات PIVX في المحفظة.

هذا النموذج بسيط للغاية ويدفع بشكل لائق على ذلك. ومن المهم الإشارة إلى أن أي كمية تملكها من PIVX يمكن أن يتم مراكمتها في المحفظة.

أيضاً ، تم إقرار مقترح مؤخراً لمنح بعض حقوق التصويت لجميع المنتفعين من برنامج الـ staking للعملة ، مما يعني أنك لا تحتاج إلى الإحتفاظ بـ 10,000 PIVX كاملة لكسب المكافآت و التصويت.

لكل بلوك (في كل 60 ثانية) يتم إصدار مكافأة عشوائياً في فرص تتناسب مع كمية العملات التي يتم إيداعها ، ولكن في هذه الحالة ، يجب أن تكون المحفظة مفتوحة وعبر الإنترنت لفترة معينة من الوقت للمطالبة بمكافآت الـ staking.

12- Iconomi

ICONOMI هي عبارة عن منصة لإدارة صناديق العملات الرقمية ، توفر للمستثمرين فرصة ذهبية للوصول إلى عالم العملات الرقمية من خلال الإستثمار في المؤشر (الصندوق) الذي يديره الخبراء. وهو مشروع طموح للغاية يدعو جميع المستثمرين الذين يجرؤون على أن يكونوا جزءاً من هذه الرحلة المدهشة.

وتخطط ICONOMI لشراء توكنات ICONOMI المتاحة في السوق المفتوحة ومن ثم حرقها مع الأرباح. وبهذه الطريقة سوف تزيد قيمة التوكنز المتبقية.

اقرأ في نفس السياق : الصندوق الإستثماري لعرب فوليو على ICONOMI يتجاوز التوقعات ويحطم الأرقام المسجلة

وتستمر قائمة العملات التي تعتمد طريقة الـ staking بالنمو…

Neblio و Nulls و PayFair و Ontology و Tezos و NavCoin و Particl و Decred وغيرهم.

خاتمة

كما ترون ، هناك عدد غير قليل من الطرق لكسب المال من العملات الرقمية. كانت الطرق Holding و staking و تشغيل الـ masternodes من أهم الطرق لكسب المال من العملات الرقمية خلال العام الماضي ، وبهذه الأساليب ، يمكنك الآن إقتناء العديد من العملات الرقمية وكسب عائد منتظم نسبياً من خلال القيام بذلك.