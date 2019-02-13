بنك “باركليز” الشهير يستثمر 1.7 مليون دولار في شركة ناشئة تستخدم عملة الريبل (XRP)

في الوقت الذي تعمل فيه شركة الريبل (Ripple) وعملتها الرقمية (XRP) على تغيير الطريقة التي تعمل بها صناعة الحوالات الدولية، فإنها تدعم أيضاً الشركات الناشئة التي تشترك في نفس الرؤية لتطوير صناعة المدفوعات. ووفقًا لأحدث إعلان، فإن الريبل قد تعاونت مع بنك “باركليز” و مؤسسة “ماستركارد” في ضخ 1.7 مليون دولار أمريكي لتمويل شركة SendFriend.

طبقًا لرؤية “SendFriend” فإنها سوف تفتتح خدماتها في ولاية نيو جيرسي

“SendFriend” هي شركة ناشئة تأسست في ولاية ماساتشوستس (MIT) من قبل مجموعة من الأفراد ممن يمتلكوم خبرة بالعمل في البنك الدولي وموني غرام. خطط بدء التحويلات لبدء العمليات في “نيوجيرسي” وتهدف لفتح أول مسار للتحويل بين الولايات المتحدة والفلبين.

وقد أبرمت الشركة، التي خرجت من برنامج بنك باركليز لدعم المشاريع الناشئة، اتفاقاً مع شركة الريبل لاستخدام رموز عملتها الرقمية (XRP) كوسيلة لتوفير السيولة للمدفوعات الدولية، مما سمح لـ(SendFriend) بتجاوز النظام المصرفي المقابل وتحويل الدولار الأمريكي إلى عملة الريبل (XRP) إلى عملة البيزو الفلبيني (PHP) في غضون ثواني.

أما المستثمرون الآخرون الذين انضموا إلى الريبل في هذه الجولة من التمويل، فهما “MIT Media Labs” و “TechStars” و “Mahindra Finance” و “2020 Ventures” و “8 Decimal Capital”.

في حين أن الخدمات لم تبدأ بعد، فإن SendFriend تذكر أنها تخطط لتغطية كامل الولايات المتحدة على المدى القصير وتخطط لتقديم خدماتها عبر تطبيقات اجهزة الحاسوب والجوّال.

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في إعلان التمويل، زعمت SendFriend أنها ستقدم خدماتها برسوم أقل بنسبة 65٪ مقارنة بمتوسط مقدمي الخدمات الشبيهة في صناعة التحويلات المالية الدولية، حيث أن البلوكشين “يحل محل الاحتكاك والرسوم الخاصة بالنظام المصرفي.”

وقد بدأت انشطتها بتوظيف فريق العمل، ومشاركة المجتمع والتسويق.

تحدث إلى وسائل الإعلام وقال “ديفيد لايتون” الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة SendFriend

“تستخدم عملة الريبل الرقمية (XRP) كمركب للمدفوعات الدولية، مما يتيح لـ SendFriend التفوق على النظام المصرفي المقابل وتحويل الدولار الأمريكي (USD) إلى عملة الريبل الرقمية (XRP) إلى عملة البيزو الفلبيني (PHP) في غضون ثوانٍ.”

من خلال دعم عملة الريبل (XRP) سيحاول تطبيق SendFriend جذب السكان الفلبينيين الذين يقيمون ويعملون حاليًا في الولايات المتحدة. إذا تمكنت شركة “SendFriend” من تحقيق رؤيتها، فستحصل على حصة كبيرة من السوق في قطاع التحويلات.