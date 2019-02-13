إيردروب V-Trust

هي عملة مجتمعية , هدفها هو زيادة شعبية العملات الرقمية الأخرى من خلال التوزيعات المجانية التي تقوم بها بإستمرار , حيث استطاعت في بضع شهور أن تقوم ببناء مجتمع يتجاوز عدده 100 ألف مشترك , يتكوّن من الأشخاص المهتمين بالعملات الرقمية و الأشخاص الجدد في هذا المجال , و ستعمل كوسيط لمشاريع الـ ico للوصول لشعبية بشكل اكبر في تسويق عملاتهم , حيث تمتلك فريقا تسويقيا محترفا أثبت كفائته المنقطعة النظير في بناء مجتمعات العملات الرقمية على مواقع التواصل الإجتماعي و غيرها من المنصّات الأخرى.

تفاصيل الإيردروب :

رقم الإيردروب : 47

إسم العملة : V-Trust

رمز العملة : VTR

كمية قطع التوزيع : 875

القيمة : 25$

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الإيردروب: 14/2/2019

* الخطوات :

1- قم بالإنضمام للبوت التالي : https://t.me/VTrust_Airdrop_Bot

2- سيطلب منك البوت بداية حل الكابتشا , ثم سيمنحك المهام المطلوبة بالتسلسل والتي عليك إتباعها بحذافيرها .

3- المهام هي عبارة عن الإشتراك في مجموعتهم و قناتهم على تلغرام , و متابعتهم على فايسبوك وتويتر و يوتيوب , و التسجيل بموقعهم , و وضع عنوان محفظة الايثر خاصّتك .

ملاحظة :

رابط موقع العملة للإطلاع : https://v-trust.io/

التوزيع سيكون في وقت قريب .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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