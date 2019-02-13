إيردروب V-Trust

هي عملة مجتمعية , هدفها هو زيادة شعبية العملات الرقمية الأخرى من خلال التوزيعات المجانية التي تقوم بها بإستمرار , حيث استطاعت في بضع شهور أن تقوم ببناء مجتمع يتجاوز عدده 100 ألف مشترك , يتكوّن من الأشخاص المهتمين بالعملات الرقمية و الأشخاص الجدد في هذا المجال , و ستعمل كوسيط لمشاريع الـ ico للوصول لشعبية بشكل اكبر في تسويق عملاتهم , حيث تمتلك فريقا تسويقيا محترفا أثبت كفائته المنقطعة النظير في بناء مجتمعات العملات الرقمية على مواقع التواصل الإجتماعي و غيرها من المنصّات الأخرى.
تفاصيل الإيردروب :
رقم الإيردروب : 47
إسم العملة : V-Trust
رمز العملة : VTR
كمية قطع التوزيع : 875
القيمة : 25$
التقييم : 5/5
المصداقية : 100%
موعد نهاية الإيردروب: 14/2/2019
* الخطوات :
1- قم بالإنضمام للبوت التالي : https://t.me/VTrust_Airdrop_Bot
2- سيطلب منك البوت بداية حل الكابتشا , ثم سيمنحك المهام المطلوبة بالتسلسل والتي عليك إتباعها بحذافيرها .
3- المهام هي عبارة عن الإشتراك في مجموعتهم و قناتهم على تلغرام , و متابعتهم على فايسبوك وتويتر و يوتيوب , و التسجيل بموقعهم , و وضع عنوان محفظة الايثر خاصّتك .
ملاحظة :
رابط موقع العملة للإطلاع : https://v-trust.io/
التوزيع سيكون في وقت قريب .
إخلاء مسؤولية :
الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.