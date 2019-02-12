الرئيس التنفيذي لشركة Binance: “نحن لا نزال في مقدمة بداية ثورة البيتكوين”

وجه ملياردير البيتكوين Changpeng Zhao مؤسس منصة بايننس العملاقة لتبادل العملات الرقمية ، رسالة مشجعة لعشاق العملات الرقمية الذين يخشون أن يكونوا لم يُدركوا المركب في رحلة العملات الرقمية : ثورة البيتكوين لا تزال ” في بداية البداية ” ، لذلك لم تفوتوا أي شيء حتى الآن.

وذلك في رده على مستخدم تويتر قال أنه يتمنى لو كان قد قفز على مركب بيتكوين في عام 2013 ، عندما كانت العملة الرقمية لا تزال تقنية غامضة في مهدها.

وبالعودة إلى عام 2013 ، فقد تقلّب سعر البيتكوين حينها بين 13 و 947 دولار. بينما أن سعر البيتكوين اليوم – على الرغم من تراجعه الشديد – يحوم حول 3،600 دولار.

الرئيس التنفيذي لبايننس: “أنت لم ترَ شيئاً بعد”

قام تشاو بالرد على متابعه على تويتر وإخباره بأن الأفضل لم يأت بعد ، وأنه لم يفقد المركب بعد.

” هذا بالضبط ما فكرت به سابقاً في عام 2013 ، ” اللعنة ، لقد فات الأوان. أتمنى لو كنت بدأت مبكراً مثل هؤلاء الرجال الآخرين ” . وسأقول نفس الشيء الذي سمعته حينها. ما زلنا مبكرين ، في بداية البداية ” .

ERIK VOORHEES و CZ رفيقا درب في صناعة العملات الرقمية

قام إريك فورهيس Erik Voorhees – وهو الرئيس التنفيذي لمنصة العملات الرقمية Shapeshift – بالثناء على تشاو للنجاح الهائل الذي تتمتع به Binance في تاريخها القصير في تعليق له على تويتر قال فيه :

” لا يسع المرء إلا أن يكون منبهراً و مستلهماً من النجاح المذهل الذي حققته Binance خلال السنة ونصف الماضية. سيد CZ ، كان من الرائع مشاهدة صعودك ، إستمر في بنائك الجيد ” .

في حين قام تشاو بالتعليق على ذلك بقوله أن إجتماعه مع فورهيس في عام 2013 كان نقطة تحول في مسيرته المهنية و إلهام جيد.

شركة SHAPESHIFT تسرِّح ثلث القوة العاملة لديها

تعد شركة ShapeShift أحدث ضحية لخريف العملات الرقمية القاسي. حيث قامت الشركة في يناير 2019 ، بتسريح ثلث قوتها العاملة – التي تتألف من 37 موظفاً – بعد تلقيها ضربة من تحطم سعر بيتكوين عام 2018.

وقد تحمّل فورهيس المسؤولية عن الحالة الكارثية لشركته ، لكنه قال أن أخذ المخاطر المالية هي جزء من وظيفته كمدير تنفيذي.

” بصفتنا كشركة ، فإن قرارنا المالي الأعظم و الأسوأ هو نفسه : التبني الواسع للعملات الرقمية . حيث تشكّل الكثير من ميزانيتنا العمومية . نحن نقبل التقلبات ، نحن نقبل الخطر … لا أستطيع أن ألقي اللوم على أي أحد آخر سواي . “

وعلى الرغم من الركود الذي طال أمده في السوق ، فإن المؤمنين المكافحين مثل Zhao لا يتوانون في رؤيتهم عن ثورة العملات الرقمية المبهرة التي ستعطل بعض الصناعات بأكملها ، بما في ذلك النظام المالي القديم.

وكما ذكرت CCN ، لا يوجد لدى Zhao أي شك في أن Binance ستبقى لمئة عام ، لأن العملات الرقمية قد بدأت للتو حسب رأيه.

” Binance مستعدة للبقاء لأي عدد من السنوات ، بغض النظر عما إذا كان سوق الدب أو الثور … هدفنا أطول بكثير من عام آخر. هدفنا هو 10 ، و 50 ، و 100 سنة. لذلك سنبقى هنا … ، بمجرد أن تعرفت على العملات الرقمية و كيفية عمل البيتكوين ، فقد أدركت حينها هذا المستقبل ” .

تيم درابر : المستقبل يتحرك في إتجاه العملات الرقمية

هذه هي نفس الرؤية الثاقبة التي يمتلكها الملياردير التقني تيم دريبر حول صناعة العملات الرقمية. ويتوقع درابر بقوة أن تتخطى العملات الرقمية في نهاية الأمر النقود الورقية ، لتشكل ثلثي قيمة العملة الإجمالية في العالم.

وأضاف درابر ” سيكون الأمر أفضل بالنسبة للناس. سينتقلون إلى العملات الرقمية ، وسوف يبتعدون عن العملة السياسية – التي يسمونها العملة الورقية “fiat”. هذه هي الطريقة التي سوف يسير إليها الأمر في نهاية المطاف . “

درابر هو أحد المبشرين بمستقبل مشرق للعملات الرقمية ولا يبرر ويقف إلى جانب هدفه السعرى الصاعد بواقع 250 ألف دولار لسعر بيتكوين عام 2022. كما أن إنتكاسات السوق قصيرة الأجل لا تثبطه كما يفعل الناس مع عقول المتاجرة اليومية قصيرة الأجل.

لا يمكنك إيقاف أي فكرة قد حان وقتها

يقول درابر أن العملات الرقمية ، ثورة سوف تغير قواعد اللعبة. وكما أشار الروائي الفرنسي فيكتور هوغو ، لا شيء يمكن أن يوقف فكرة حان وقتها.

” أميل دوماً إلى تحويل دولاراتي إلى بيتكوين ، فلماذا أريد أن تكون هذه العملة مرتبطة ببعض القوة السياسية عندما يكون لدي عملة عالمية وخالية من الاحتكاك؟ أنا أُفضّل الحصول على عملة عالمية أكثر من عملة مرتبطة بقوة سياسية ” .

وقال تيم دريبر إن تقنية العملات الرقمية ستصادف حتما حصتها من الصعود و الهبوط – مثل كل الاختراعات العظيمة. لكن السوق ستتحرك للأمام بلا هوادة.

” بدأت تقنية الإنترنت بنفس الطريقة. جاءت في موجات كبيرة ، ثم انهارت نوعاً ما. ثم أتت بعدها الموجة التالية مركزة وكانت أكبر بكثير. أظن أن الشيء نفسه سيحدث هنا “

في النهاية عزيزي القارئ ما رأيك في هذه الرؤية المشرقة لمستقبل العملات الرقمية ؟ وهل تتفق معها ؟ قم بمشاركتنا رأيك في قسم التعليقات بالأسفل.

المصدر : ccn.com

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