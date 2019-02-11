كل ما يجب أن تعرفه حول ايردروب وتوزيع عملات BTT الرقمية لمالكي الترون (TRX)

أول شيء يجب معرفته عن ايردروب عملات مشروع BitTorrent ورمزها (BTT) هو أنه ليس مجرد حدث سيحدث لمرة واحدة فقط.

يبدأ هذا أولاً بسلسلة شهرية من التوزيعات المجانية والتي ستستمر حتى فبراير 2025.

هناك 990 مليار رمز (BTT) تم إنشاؤها على بلوكشين الترون. ومن هذه النسبة، خصص فريق العمل 10.1 في المائة لإيردوب TRX على مدى السنوات الست المقبلة، ابتداء من يوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، سيزداد التوزيع المجاني للعملات (الإيردروب) الشهري بمرور الوقت، وسيزداد مرة واحدة كل شهر فبراير.

وقال “جاستن صن” مؤسس شركة “ترون” والرئيس التنفيذي لشركة “BitTorrent” لـ موقع CoinDesk “انظر إلى الترون و BitTorrent كرمز وكود”. “أنت بحاجة إلى إنشاء اقتصاد جديد مدفوع باللامركزية، نحن نبتكر رموز BTT لتقديم سوق من الابتكارات والتطبيقات عبر الويب.”

عندما يصل عدد كتل “بلوكشين ترون” إلى 6.6 مليون كتلة، سيقوم الفريق بأخذ لقطة من أرصدة TRX وتقسيم أول توزيع مجاني ليتناسب مع جميع حاملي عملات TRX. وسوف يحصل حاملو TRX على 0.11 BTT الأسبوع المقبل، وفقا لـ منصة Binance.

في يونيو الماضي، استحوذت “الترون” على “BitTorrent” أحد أقدم بروتوكولات الإنترنت. ثم أعلنت أنها ستقوم بإنشاء رمز جديد يسمى BTT للاستخدام مع خدمات مشاركة الملفات. تم بيع جميع العملات الرقمية في مرحلة الاكتتاب في أقل من 15 دقيقة، لتذكرنا بأيام جنون عروض العملات الأولية (ICO).

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على الرغم من أن “منصة بينانس” قد وفّرت جميع المعلومات حول توزيع عملات “BTT”، لا يحتاج المستخدمون إلى الاحتفاظ بالعملات الرقمية (TRX) في المنصة للحصول على رموز مجانية.

أكدت محفظتان تم تقديمهما في قمة Nitrin 2019 أن مستخدميها على استعداد لتلقي إيردروب BTT من طراز TRC-10 (المعيار المستخدم لإنشاء BTT). أكدت محفظتي “Tron Wallet و Trust Wallet” أنهما على استعداد لدعم التوزيع المجاني للعملات، كما فعلت منصات تبادل Binance و OKEx و Huobi.

“نحن ندعم TRX ورموز TRC-10، وإذا كنت أنت من يمتلك المفتاح الخاص وتمتلك عملات TRX، إذا سوف تحصل على التوزيع المجاني لعملات BTT”، طبقًا لتأكيدات “فيكتور هادشينكو” من “Trust Wallet” إلى CoinDesk.

وقال “فريد تيريناس” الذي يدير تطوير الأعمال في “محفظة ترون” إلى موقع CoinDesk: “لا يوجد شيء يمكن فعله”.

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اشار “تيريناس” إلى إجراء واحد من قبل المستخدمين الراغبين في التحضير لهذه العملية.

وقال إن حاملي رموز TRC-10 الآخرين كانوا يقومون بشراء عملة TRX للحصول على BTT المجاني، وأضاف: “بعض الناس يتخلصون من عملات TRX بمجرد الحصول على الايردروب و التوزيع المجاني”. وقد أدى هذا إلى انخفاض الأسعار على المدى القصير بالنسبة إلى رموز TRC-10، على الرغم من أن “تيريناس” تتوقع أن يعود العديد من المستخدمين إلى العملات الرقمية الأصلية بعد تلقي بعض BTT.

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هذه الديناميكية لشراء عملات TRX للحصول على BTT يمكن أن تلعب كل شهر. هذه الحركات من وإلى TRX ستجعل التجربة ممتعة ومستمرة.

نظرًا لخطة “الايردروب” الطويلة التي تقدمها BTT ، تم منح Tron TRX فرصة للإبقاء على العطاء.

سيزداد إجمالي “الايردروب” الشهري خمس مرات على مدى السنوات القليلة المقبلة، وينتهي عند 1،402،500،000 BTT شهريًا في فبراير 2025.

ومع ذلك، إذا يرى فريق عمل “ترون” أن هذه الاستراتيجية لتشجيع مؤيديها على الاحتفاظ بالعملة، فإن الخبير الاقتصادي في Turing Advisory، لا يرى أنها تعمل جيدًا.

“بشكل عام، يمكن أن يكون سعر العملة الرقمية أقل بكثير من التوقعات، لذلك لا ينبغي أن ينظر إليه كاستراتيجية طويلة الأجل لحاملي TRX.”

وأضاف توقعاته حول مزايا شريك “ترون” وهي منصة Binance، وقال:

“أحد الأشياء المؤثرة هو التاريخ المحدد للتأهل للحصول على الايردروب.” “يجب زيادة تقلب أحجام التداول في هذا التاريخ، وهو أمر جيد لـ منصة Binance”.