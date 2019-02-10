ما هي التحديات السيكولوجية والنفسية لمتداول ومضارب العملات الرقمية؟

في تداول العملات الرقمية، يمكن أن تدمر المشاعر نتائج مضارب متميز. وأهمها الجشع والخوف. ومع ذلك، لا يكفي معرفة هذه المشاعر قحسب. بل يجب أن تفهم أيضًا كيف تُظهر نفسها حتى لا تقع ضحية لها في اي وقت آخر.

لمساعدتك على القيام بذلك، سوف تتناول هذه المقالة بعض التحديات السيكولوجية والنفسية الأكثر شيوعًا في تداول العملات المشفرة (الكريبتو).

FOMO (الخوف من ضياع الفرصة أو افتقادها)

الخطأ الأول وأكبر خطأ نفسي في التشفير هو FOMO: الخوف من ضياع الفرصة او افتقادها.

يعتقد المتداولون الذين يعانون من حالة “FOMO” أن كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إنهم لا يحبون الجلوس خارج السوق خوفًا من خسارة الأرباح، ولا يهتمون كثيرًا بفقدان الصفقات لأنهم يؤمنون بقدرتهم على تعويض الخسائر بسرعة.

تؤدي تلك الحالة النفسية إلى خطأين محددين: أخذ المزيد من الصفقات وفتح صفقات أكبر مما تمليه عليه استراتيجيتك.

أفضل طريقة للتعامل مع حالة الـ(FOMO) هي تحميل نفسك للمساءلة والبقاء منضبط.

مشكلتنا الثانية تشبه إلى حد كبير (FOMO)، وتسمى…

الرغبة في التعويض

بالرغم مما يبدو، لا ينطوي ذلك على الانتقام من أي شخص. بدلاً من ذلك، يعد التداول الانتقامي بمثابة محاولة لاسترداد الأموال المفقودة من خلال الانخراط في المزيد من الصفقات.

إليك مثال على ذلك.

لنفترض أن “أحمد” أجرى أول عملية تداول له وفقد أموالًا أكثر مما يتوقع: 3٪. يدرك “أحمد” أنه يتعامل مع بعض العوائق الآن لذا قرر استرداد المال باستخدام تداول جديد.

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للأسف، لا يجد “أحمد” أي فرص يمكن أن يستغلها حسب استراتيجيته … ولكن لأنه في حاجة ماسة إلى التعويض، فإنه يخرق قواعده الخاصة ويشتري عملة رقمية على أمل نجاحها.

يمكنك تخمين ما سيحدث بعد ذلك؟ في العالم الحقيقي ، من الناحية الإحصائية، سوف يخسر “أحمد” دائمًا أمواله. هذا يحدث لعدة أسباب.

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أولا: المضارب في وضع الانتقام ينسى استراتيجيته الخاصة. ثانيًا: يتخذ المتداول في وضع الانتقام إجراءً عندما يصاب باليأس. أخيرًا وليس آخرًا: يتوقف المضارب في وضع الانتقام عن التفكير في السوق لأنه يفكر في الأموال التي يحتاجون إليها.

كل هذه العوامل تؤدي إلى قرارات سيئة وغير مربحة – ويمكن أن تمحو بسرعة ميزانية كبيرة مع عمليات سحب شديدة.

مشكلتنا الثالثة هي …

التحيز المفرط

إليك الطريقة التي عادةً ما يعمل بها هذا الشخص. لنفترض أن مضارباً يدعى “صالح” يقوم بالتداول منذ عدة سنوات. معدل تحقيقه للأرباح هو حوالي 50 ٪ مما يعني أنه يتداول ويخسر مرة ويحقق ربح مرة.

لكن في فترة التداول الحالية، يتغير شيء ما. يقفز معدل فوز “صالح” إلى أكثر من 80٪ ويشعر وكأنه لا يستطيع أن يخسر مهما فعل. عند هذه النقطة، فهو ينتقل بشكل بديهي إلى شيء ما ويبدأ في الخروج عن قواعد وأنظمة التداول الخاصة به.

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يمكنك تخمين ما سيحدث بعد ذلك؟

هذا صحيح. عندما بدأ “صالح” بتغيير استراتيجيته ونظامه في محاولة للحفاظ على استمرار سلسلة الانتصارات، يبدأ في خسارة المال. في الواقع، يستمر معظم الناس في مركز “صالح” في خسارة المال حتى يتراجعوا عن كل الأعمال الجيدة التي قاموا بها من خلال تحقيق الأرباح في المقام الأول.

والمشكلة سيئة للغاية لدرجة أن بعض صناديق العملات الرقمية تجعل متداوليهم يأخذون استراحة بمجرد أن تستمر سلسلة من الأزمات>

هل يمكنك أن ترى كيف أن جميع المشاكل التي غطيناها حتى الآن تمثل الخوف أو الجشع أو كلاهما؟

“FOMO” هو مزيج من الخوف والجشع. التحيز المفرط الثقة الجشع. تجارة الثأر هي مزيج من الرغبة في كسب المزيد من المال – الجشع – والخوف من قبول الخسائر أو الخوف عمومًا من الخسارة.

هناك العديد من الأخطاء الأخرى، p,g تكوين قرارات عاطفية حول العملات الرقمية، وغيرها الكثير.

لهذا اليوم، تذكر الأخطاء الثلاثة التي قمنا بتغطيتها بالفعل: “FOMO” و “الرغبة في التعويض المباشر” و “التحيز المفرط”. إن إبقاء هذه النقاط الثلاثة في ذهنك أثناء التداول سوف يساعدك على تعظيم الأرباح وتقليل الخسائر باستمرار.