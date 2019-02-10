منصة Kucoin تدعم شراء عملات رقمية رئيسية عن طريق بطاقات الإئتمان .. تعرف عليها

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، أعلنت منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة Kucoin أنها سوف تدعم من الآن عمليات شراء عدد من العملات الرقمية الرئيسية في السوق عن طريق إستخدام بطاقات الإئتمان credit cards و بطاقات debit كطريقة دفع ، لتقوم إدارة المنصة بذلك بأول خطوة لها تجاه قبول النقود الورقية كطريقة لشراء العملات الرقمية .
و في هذا الخصوص نشرت منصة Kucoin التي تتخذ مقرها في دولة سنغافورة تغريدة على حسابها في موقع تويتر تشير فيها إلى هذه الخطوة .
نستعرض معكم التغريدة بالأسفل .
Q: What should I do if I want to buy some #BTC with no #cryptocurrency in my account?— KuCoin Updates (@KuCoinUpdates) February 8, 2019
A: Purchase it on #KuCoin, which provides a credit and debit card service with @SimplexCC
Learn more about buying #crypto with a credit card:https://t.co/NdSqLrO7IH pic.twitter.com/Pc297Dmqwa
ننقل لكم ترجمة تغريدة المنصة :
سؤال : ماذا على أن أفعل إذا كنت أريد شراء بعضا من عملات البيتكوين إذا لم يكن لدي عملات رقمية في رصيدي حسابي .
الجواب : إذهب إلى منصة Kucoin و اشتر العملات الرقمية عن طريق بطاقات credit و debit card عن طريق خدمة شركة @SimplexCC .
و طبقا لبيان منصة Kucoin الإعلامي بخصوص هذه الخطوة و الذي يمكن الرجوع إليه عن طريق الرابط التالي announcement ، فإن مستخدمي المنصة يمكنهم الآن شراء كل من عملات البيتكوين BTC ، و الإيثيريوم ETH و اللايت كوين LTC ، و عملة الريبل XRP عبر بطاقات الإئتمان و ذلك عن طريق الشراكة التي تم تفعيلها حديثا مع شركة Simplex ، و هي شركة رائدة في مجال معالجة المدفوعات .
و كانت منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة Binance قد أعلنت منذ أيام بيانا بإتمام خطوة شبيهة من خطوة منصة Kucoin تجاه تفعيل شراء العملات الرقمية عن طريق إستخدام النقود و بطاقات الإئتمان .
تفاصيل الإستخدام و العمولة المستقطعة :
سوف تستقطع شركة المدفوعات Simplex عمولة قدرها 5 في المائة من المعاملة كحد أدنى 10 دولار كرسوم لعملية الشراء ، و بخصوص منصة KuCoin فإنها لن تأخذ أي عمولات ولا رسوم إضافية .
و في الوقت الذي لن تسمح فيه طريقة الشراء الجديدة للعملات الرقمية بالمنصة بتوفير إمكانية شراء عملات رقمية بديلة Alt Coin شهيرة في منصة KuCoin بما في ذلك عملات مثل BitTorrent – BTT، و عملة Grin ، و لكن عن طريق خاصية الشراء الجديدة بالنقود ، سوف يتمكن المستخدم من إكمال العملية بالكامل في خلال مدة تتراوح بين 5 دقائق و 30 دقيقة ، و بعدها يمكن للمستخدم أن يقوم سريعا بإستخدام عملاته الرقمية الجديدة المشتراه في شراء العملات البديلة التي يريد شراءها عبر منصة KuCoin .
و لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لبيان منصة KuCoin بخصوص الخبر : KuCoin Credit Card Announcement
ما رايك عزيزي القاريء حول دعم منصات التداول لخيار شراء البيتكوين و العملات الرقمية عن طريق النقود و بطاقات الإئتمان ، و هل تكون الطريقة المفضلة لديك لشراء العملات الرقمية أم طريقة أخرى ، دعنا نستمع لصوتك في قسم التعليقات أدنى المقال .
المصدر : sludgefeed.com
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