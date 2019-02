منصة Kucoin تدعم شراء عملات رقمية رئيسية عن طريق بطاقات الإئتمان .. تعرف عليها

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، أعلنت منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة Kucoin أنها سوف تدعم من الآن عمليات شراء عدد من العملات الرقمية الرئيسية في السوق عن طريق إستخدام بطاقات الإئتمان credit cards و بطاقات debit كطريقة دفع ، لتقوم إدارة المنصة بذلك بأول خطوة لها تجاه قبول النقود الورقية كطريقة لشراء العملات الرقمية .

و في هذا الخصوص نشرت منصة Kucoin التي تتخذ مقرها في دولة سنغافورة تغريدة على حسابها في موقع تويتر تشير فيها إلى هذه الخطوة .

نستعرض معكم التغريدة بالأسفل .



Q: What should I do if I want to buy some #BTC with no #cryptocurrency in my account?

A: Purchase it on #KuCoin, which provides a credit and debit card service with @SimplexCC



Learn more about buying #crypto with a credit card:https://t.co/NdSqLrO7IH pic.twitter.com/Pc297Dmqwa