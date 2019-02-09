حسب مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC فإن Bitcoin ETF سيتم الموافقة عليه “في نهاية المطاف”

يعتقد أحد المفوضين في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه سيتم في نهاية الأمر الموافقة على الصندوق الإستثماري (ETF).

وقال روبرت ج. جاكسون ، في مقابلة نشرتها صحيفة “رول كول” الإخبارية التي تركز على الأخبار الحكوميّة يوم الأربعاء:

“في نهاية المطاف ، إن كنت تتساءل إذا ما كنت أعتقد أن أحدًا سيلبي المعايير التي وضعناها هناك؟ فإجابتي نعم أعتقد ذلك و بشدّة. “

تم في السّابق تقديم العديد من المطالب حول bitcoin ETF للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ولكن لم يحصل أي منها على الضوء الأخضر بعد.

قال جاي كلايتون ، رئيس مجلس الأوراق المالية والبورصات الأوروبية (SEC) ، إنه لا يرى طريقاً للحصول على موافقة على صندوق إستثماري ETF لأي عملة رقميّة كانت حتى يتم التعامل مع المخاوف بشأن التلاعب في السوق.

وقد رفض SEC حتى الآن ما لا يقل عن 10 من هذه الإقتراحات. و في آب / أغسطس الماضي ، رفضت سبع إيداعات من ProShares ، Direxion و GraniteShares. وبعد يوم واحد ، قال المنظم إنه سيراجع المقترحات.

في يوليو / تموز ، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات للمرة الثانية إقتراح كاميرون وتايلر وينكلفوس بإدراج ETF بيتكوين في بورصة Bats BZX.

وفي معرض مناقشة إقتراح وينكلفوس مع رول كول ، قال جاكسون إنه “ليس حالة صعبة جدّا” ، ولكن خطر التلاعب والضرر على المستثمرين كان “هائلاً” ، بينما يواجه السوق مشكلة سيولة “خطيرة للغاية”.

و أكمل قائلا :

“يسعدني أن أقول إن المشاركين في السوق بدأوا يتوصلون إلى أفكار جديدة. لا أدري إن كنا سنجد حلاً يحمي المستثمرين أم لا ، لكنني أعرف أن هذه القضية لم تغلق بعد. “

وقد كان مفوض آخر في لجنة الأوراق المالية والبورصات أكثر واقعية حول إمكانية الموافقة على Bitcoin ETF . فبالعودة إلى شهر يوليو ، قال هيستر بيريس أن تغيير القاعدة المقترح لـ Winklevoss “يلبي المعيار القانوني وأننا يجب أن نسمح لشركة BZX بإدراج وتداول هذا المنتج ETP.

قال Peirce لـ CoinDesk بعد فترة وجيزة : “من وجهة نظري ، نحن بحاجة إلى أن نكون مدركين لماهية دورنا ، وأن لا نكون من يقرّر أي الإبتكارات والتكنولوجيات التي يجب أن تمرّ وأيها لا تفعل ذلك” .

واليوم ، ذكرت Peirce أنها تتطلع للعمل مع جاكسون “لفتح الأبواب أمام الإبتكار”.

من الواضح أن رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم يمنع الجميع من محاولة تحقيق الموافقة على Bitcoin ETF .

و في الشهر الماضي ، بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية ، سحب Cbeo تغيير القاعدة المقترح الذي ، إذا تمت الموافقة عليه ، من شأنه أن يمهد الطريق ل ETF bitcoin المدعوم من VanEck و SolidX.

أيضا في شهر يناير ، أعلنت Bitwise Asset Management عن خطتها لإطلاق Bitcoin ETF.بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : www.coindesk.com

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