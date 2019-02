علاقة البلوكشين بإنترنت الأشياء Internet of things او IoT , المليارات من الأجهزة الذكية القادمة ستكون هي المطورة لإنترنت الأشياء Internet of things او IoT التي ستحول منازلنا ومدننا وحياتنا. ولكن هذا التحول قد يخلق صداعا أمنيا خطيرا.

إن نموذج الأمن المركزي المشترك اليوم سوف يكافح من أجل التوسع لتلبية مطالب إنترنت الأشياء Internet of things او IoT ، مع العديد من الأجهزة المصممة لتكون صغيرة وغير مزعجة، سيكبر التحدي من اجل مراقبتها، و تامينها في سلسلة إنترنت الأشياء Internet of things او IoT.

علاقة البلوكشين بإنترنت الأشياء Internet of things او IoT

البلوكشين، و نظاها المشفر، يقدم بديلا امنيا كبيرا للنظام الامني المركزي. لأن البلوكشين بنيت للسيطرة اللامركزية، البلوكشين نظام مخطط أمن غير قابل للإختراقن او تغير او تزوير البيانات بحكم نزامنها الامركزي، و الذي هو الاكثر امانا من النظام التقليدي المركزي. الحماية التي تقدمها البلوكشين قوية ضد العبث بالبيانات او تساعد ادخال اجهزة ضارة تعطل نظام المنزل أو المصنع أو نظام النقل….

إنترنت الأشياء Internet of things او IoT مع البلوكشبن

قال أحمد بنافة، الذي كتب لمحة عامة عن إمكانات البلوكشين لحل التحديات الأمنية في إنترنت الأشياء Internet of things او IoT. خبير تقنيات عمليات ومحاضر في جامعة سان خوسيه الحكومية: “البلوكشين واعدة للأمن إنترنت الأشياء Internet of things او IoT لنفس الأسباب التي تعمل بها العملات المشفرة نظام البلوكشين يوفر تأكيدات أن البيانات مشروعة، والعملية التي تقدم بيانات جديدة محددة جيدا”.

إن مشكلة أمن إنترنت الأشياء Internet of things او IoT يحتاج إلى حل للبيانات المتدفقة من أجهزة الإستشعارات والمعالجات المضمنة يمكن أن يغير الطريقة التي يضع بها المخططون المدنيون المستشفيات ومحطات الحافالت.

لكن البلوكشين لا تتحرك او تصنع ذلك الامان من تلقاء نفسها. فعلى سبيل المثال بلوكشين البيتكوين يحول من خلالها القيمة المسمات “بيتكوين” تلك القيمة هي مكافئة لكل مساهم باجهزة عملاقة لامركزية موزعة في العالم، لتحل المساكل الرياضية لبلوك المعاملات و تؤكد ان المعاملات مشروعة (هذا يحدث بدون تدخل اصحاب الاجهزة، حتى انهم لا يمكنهم ذلك). قيمة البيتكوين تتحول من محفظة لمحفظة لامركزيا، و بشكل يخفي هوية المرسل و المرسل اليه.

يقول توماس هاردجونو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة MIT Connection Science: «مجرد استخدام البلوكشين لتسجيل جهاز لا يتطلب الكثير». “نحن بحاجة إلى بنية تحتية لإدارة الأجهزة والتحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات”.

في ورقة نشرت مؤخرا، وصف هاردجونو إطار إنترنت الأشياء Internet of things او IoT انه قائم على بلوكشين يسمى ChainAnchor. وتناول هذا الإطار أمن الأجهزة مع طبقات التنشيط والأمن التي يدعمها صانعو الأجهزة ومزودي البيانات والأطراف الثالثة المستقلة.

يتضمن الإطار المقترح طبقات تبقي الأجهزة غير المصرح بها او الاجهزة السيئة بعيدة (مثل جهاز اختراق) من الشبكة. اي هذه الطبقات تشمل بيع الإجهزة بامان، و ازالتها من البلوكشين، بتعرفات مسجلة في البلوكشين.

باحثون في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، أستراليا، يأخذون نهجا مختلفا للأمن القائم على بلوكشين إنترنت الأشياء Internet of things او IoT. في نموذجهم لبلوكشين تأمين المنزل ذكي، معدن لكتلة عالية الطاقة سحل محل جهاز توجيه الإنترنت المعتاد أو مكان مركز الوسائط لإدارة جميع معاملات الشبكة المحلية. هذا الجهاز ليس فقط ليدير البلوكشين الداخلية ولكن أيضا للتحكم في الاتصالات بين أجهزة إنترنت الأشياء Internet of things او IoT المنزل والعالم الخارجي. كما أنه يسمح بدخول أجهزة معرفة لإنترنت الأشياء Internet of things او IoT الجديدة، و يقوم مرفظ الاجهزة الغير معرفة او التي لا تعمل بسكل صحيحة او مشكوك فيها في شبكة إنترنت الأشياء Internet of things او IoT .

البلوكشين ليست هي البر الأمن لإنترنت الأشياء Internet of things او IoT

أحد القيود المحتملة على البلوكشين كضمانة إنترنت الأشياء Internet of things او IoT هو مشكلة الهجوم تصل نسبته الى 51 في المئة. لأن البلوكشين تعمل من خلال الإجماع على القرارات او مشروعية المعاملات، إذا 51% من المجتمع اذا وافق على، أضافة جهاز ما الى إنترنت الأشياء Internet of things او IoT، فستضاف الى الشبكة حتى كيف ما كانت نوعية الجهاز.

وجود مجموعة واسعة من العقد او المعدنين، الموجودين في جميع أنحاء العالم، يساعد على ردع الهجمات بنسبة 51% كما هو الحال مع بلوكشين البيتكوين. غير أن الشبكة الصغيرة والخاصة لإنترنت الأشياء Internet of things او IoT في منزل أو مبنى مكتب واحد أو مصنع لا تكون موزعة عالما، و انما محليا. و نتيجة لذلك يمكن ان يجتمع القراصنة في معدل 51% من المعدنين لتخريب و مهاجمة الشبكة من خلال الإجماع على مصداقية الجهاز الخبيث كحهاص صالح.

على الرغم من أن أجهزة إنترنت الأشياء Internet of things او IoT هي معجزات الهندسة، إلا أنها لا تزال ضعيفة مقارنة مع الأجهزة التي تعمل على نجاح البلوكشين. مهام معالجة البلوكشين صعبة حسابيا وتستغرق وقتا طويلا. فالعديد من الأجهزة تفتقر إلى قوة المعالجة للمشاركة مباشرة في البلوكشين.

يقول كريستيان كاتاليني، الأستاذ المساعد في كلية إدارة سلون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج بولاية ماساتشوستس: “إن خطوة إثبات العمل في البلوكشين تخلق تكاليف كبيرة للشخص الذي قد يرغب في إغراق شبكة بمعلومات مزيفة”.

مفهوم إنترنت الأشياء الذكي يبسط البلوكشين عن طريق الحد من إثبات العمل للمتطلبات للحسابية للنموذجية من تطبيقات أخرى.

قال سليل كانهير، الأستاذ المساعد والباحث في جامعة نيو ساوث ويلز: “لا تستطيع أجهزة إنترنت الأشياء Internet of things او IoT أن تفعل هذا النوع من العمل الحسابي الثقيل، تماما كما ان تعدين البيتكوين يصعب تعدينه على حاسوب محمول عادي. “إذن تخفيف تلك المعايير في بيئة منزلية ذكية سيساعد على توسيع نطاق التلاؤم”.

عمق إنترنت الأشياء Internet of things او IoT المتاسسة على البلوكشين

إن إمكانات البلوكشين لتحويل الطريقة التي نفكر بها حول أمن إنترنت الأشياء Internet of things او IoT هي في الواقع أثر جانبي لفرصة أكبر لإعادة التفكير في المشاكل المتعلقة بالهوية عبر الإنترنت التي كانت تتفاقم منذ عقود.

وقال كاتاليني “ان الانترنت لم يكن مصمما للمعاملات الجارية اليوم”. “وبروتوكولات الاتصال لدينا ليس لديها ما يكفي من المعلومات حول هوية الأفراد أو الأجهزة المضمنة فيها”.

الرهانات هي أكبر من مجرد الحفاظ على أجهزة الاستشعار الصناعية على الانترنت. وسيؤدي موجهة هذه التحديات إلى إيجاد نهج جديدة للهوية عبر الإنترنت ومعاملات جديرة بالثقة وشبكات مرنة.

وقال كاتلينى “اننا فى المراحل المبكرة من اعادة بناء البنية التحتية الرقمية”.

للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا و متابعتنا عبر الفيسبوك : https://www.facebook.com/Gulf365 و عبر تويتر : https://twitter.com/Gulf365