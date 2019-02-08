هل تعتبر Binance Coin فرصة استثمارية جيّدة ؟

اليوم سوف نتحدث عن أحدث عضو في نادي العشرة الأوائل: و هو Binance Coin أو BNB ، الذي تخطى مؤخراً BSV ليصبح الرقم 10 من بين العملات المعدلة حسب القيمة السوقية. هذه أخبار جيدة لـ Binance Coin ، و لكن ماذا تعني في الواقع؟

موضوع اليوم هو BNB ، حتى لا يتم الخلط بينه و بين Airbnb. تعتبر Binance Coin التوكن الخاصّ بمنصّة تبادل العملات الرّقميّة بينانس ، و التي تعد واحدة من أكبر الأسواق الرّقميّة من حيث حجم التبادل اليومي. إذ يمكنك إستخدامه لشراء و بيع العملات الأخرى ، و لتقليل رسوم التداول بنسبة 25٪. كل ثلاثة أشهر ، يستخدم بينانس عشرين في المئة من أرباحه لشراء بعض توكونات BNB و حرقها ، مما يساعد على الحفاظ على قيمة العملة.

لماذا حدث إرتفاع في قيمة العملة الآن؟ أحد الأسباب المحتملة هو Binance Launchpad ، الذي عقد للتو أكبر ICO خلال السنة. و التي جمعت مبيعات توكن BitTorrent بقيمة جمليّة تقارب 7.2 مليون دولار في 15 دقيقة فقط ، مما جعل العديد من المتداولين يرغبون في المزيد. ومن المقرر بيع توكن آخر لـ Fetch.AI ، ومن المقرر أن يتم ذلك في 25 فبراير .

هناك المزيد من الأخبار الجيدة. حيث أطلقت Binance مؤخرًا دعمًا لبطاقة الإئتمان ، مما يتيح للمستخدمين شراء عملات رقميّة بإستعمال بطاقات الفيزا أو الماستركارد. كما أنهم يطورون أيضًا منظومة البلوكتشين اللّامركزيّة للتّبادل الخاصّة بهم، حيث سيتمكنون من التداول دون أي وسطاء لجهات خارجية.

كما أنهم يبشّرون بالعديد من الميزات القادمة مثل الدعم المحلي للمحافظ .

أصبحت عملة Binance coin من ضمن العملات الرّقميّة العشر الأوائل حسب CoinMarketCap و تشهد قيمته ارتفاعا متسارعا و جالبا للإنتباه.

فبعد الوصول إلى مستوى 4.38 دولار في ديسمبر ، بدأ زوج BNB / USD في إتجاه صعودي تدريجي والذي نتج عنه إختراق فوق بعض المستويات المحورية الرئيسية بالإضافة إلى Ichimoku Cloud اليومي. في حين أننا قد نشهد تراجعا نحو 7 دولارات في المدى القريب ، يبدو أن المضاربين على الإرتفاع هم المسؤولون في الوقت الحالي. لذا فإن المحطات التالية لـ BNB يمكن أن تكون 9 دولارات و 11 دولار على الترتيب. و قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكي يصل BNB إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 25 دولار أو حتى اختراقه. بالطبع ، في منصّة بينانس يمكنك فقط شراء BNB مقابل التوكونات المحفوظة مثل البيتكوين لذا تحتاج إلى تحويل هذا التحليل الفني وفقًا لذلك.

أنا شخصيا أملك بعض BNB جنبا إلى جنب مع العملات الأخرى. ولكن يجب عليك فقط إستثمار الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها في السوق الرقميّة . لمعرفة المزيد عن إدارة المخاطر ، يرجى زيارة investdiva.com . أود أيضًا أن أسمع منك و عن أفكارك حول Binance Coin. بمجرد الإشتراك ، توجه إلى قسم التعليقات وأخبرني إذا كنت تعتقد أن BNB هو صفقة جيدة.

تذكر أن النقطة الرابعة لتقنية IDDA ،هي أن تحسب قدرتك على تحمل المخاطر قبل إتخاذ قرار بشأن إستراتيجية الإستثمار المناسبة لمحفظتك. لا تنسَ إكمال إدارة المخاطر قبل البدء في تطوير إستراتيجيتك الإستثمارية .بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : www.nasdaq.com

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