تتسألون عن ما هي و كيف تعمل العقود الذكية Smart Contract ؟ قبل ان نجيب على تساؤلاتكم بخصوص العقود الذكية Smart Contract ، لابد ان تقرأوا المواضيع التالية بالترتيب لتفهموا أولا البلوكشين و هي الاساس الاول و المتين للعقود الذكية Smart Contract .

الآن لننتقل الى الشرح المفصل ل ما هي العقود الذكية Smart Contract؟، كيف تعمل العقود الذكية؟، ما الذي ستحتاجونه لإنشاء العقد الذكي؟، أين يمكن استخدام العقود الذكية في الحياة الحقيقية؟ ما هي فوائد أو إيجابيات العقود الذكية؟، ما هي سلبيات العقود الذكية؟.

ما هي العقود الذكية Smart Contract ؟

العقد الذكي هو بروتوكول لتنظيم العقود آليا. يهدف إلى المساهمة أو التحقق أو تنفيذ التفاوض أو أداء العقد. تسمح العقود الذكية بإجراء معاملات ذات مصداقية دون أطراف ثالثة. وهذه المعاملات قابلة للتتبع ولا رجعة فيها. العقود الذكية تحتوي على جميع المعلومات حول شروط العقد وتنفذ جميع الإجراءات المتوخاة تلقائيا.

أصول فكرة العقود الذكية تعود الى عالم الكمبيوتر و عالم التشفير نيك زابو سنة 1994. هو من حدد المبادئ الرئيسية للعمل، ولكن في ذلك الوقت لم تكن هناك بيئة مناسبة لتحقيقها. فمنذ ظهور تكنولوجيا بلوكشين داع صيت العقود الذكية لتبدأ ثورتها. البيتكوين وضع الأساس للتعاقد على بلوكشين. بيد أن أدواته لا تستطيع تلبية جميع الاحتياجات غير التعاقد على القيمة المالية. فمع ظهور إثيريوم العقود الذكية أصبحت عملية لجميع المعاملات.

كيف تعمل العقود الذكية Smart Contract ؟

ويمكن مقارنة المبدأ الرئيسي بعمل آلات البيع. فهم لا ينفذون إلا التعليمات التي تعطى لهم تلقائيا. في البداية، يتم ترميز الأصول وشروط العقد ووضعها في كتلة بلوكشين. يتم توزيع هذا العقد ونسخه عدة مرات بين عقد Nodes المنصة. يتم تنفيذ العقد وفقا لشروطه. البرنامج يتحقق من تنفيذ الالتزامات تلقائيا.

ما الذي ستحتاجونه لإنشاء العقود الذكية Smart Contract ؟

لإنشاء العقد الذكي تحتاج الى :

موضوع العقد : و يجب أن يكون للبرنامج تقطة وصول للسلع أو الخدمات بموجب عقد يقفل ويفتح لهم تلقائيا.

و يجب أن يكون للبرنامج تقطة وصول للسلع أو الخدمات بموجب عقد يقفل ويفتح لهم تلقائيا. التوقيعات الرقمية : يبدأ جميع المشاركين في الاتفاق عن طريق توقيع العقد عبر مفاتيحهم الخاصة.

يبدأ جميع المشاركين في الاتفاق عن طريق توقيع العقد عبر مفاتيحهم الخاصة. شروط العقد : شروط العقد الذكي تأخذ شكل متسلسل دقيق من العمليات. فيجب على جميع المشاركين التوقيع على هذه الشروط.

شروط العقد الذكي تأخذ شكل متسلسل دقيق من العمليات. فيجب على جميع المشاركين التوقيع على هذه الشروط. نظام بيئي ومنصة لامركزية : حتى يتم نشر العقد الذكي في البلوكشين ختى يتم توزيعها بين عقد من المنصة.

أين يمكن استخدام العقود الذكية Smart Contract في الحياة الحقيقية؟

العقود الذكية يمكن تطبيقها على مختلف المجالات من بين هذه المجالات :

الانتخابات

سيتم وضع نتائج التصويت في بلوكشين وتوزيعها بين عقد الشبكة. سيتم تشفير كافة البيانات و جعلها مجهولة. هذا الأسلوب يلغي أي إمكانية للتلاعب في نتائج الاقتراعات.

الخدمات اللوجستية

سلسلة التوريد طويلة وتشمل الكثير من الروابط. كل وصلة يجب أن تأكيد سابقتها، وهذه الروابط يمكن التلاعب بها و تستغرق الكثير من الوقت وغير منتجة، في حين مع العقود الذكية يمكن لكل مشارك رؤية التقدم و معرفة المعلومات بالتدقيق على كل العمليات اللوجستيكية والقيام بالعمل في الوقت المناسب. العقود الذكية تضمن الشفافية في شروط العقد، والحماية من الغش. ويمكن أن توفر أيضا تتبع الشحنات التي يمكن دمجها مع إنترنت الأشياء.

هناك بعض التطبيقات الممكنة الأخرى التي يمكن تطبيقها بالعقود الذكية، كالإدارة، والنظام المصرفي، والتأمين، والعقارات، إنترنت الأشياء، وغيرها.

ما هي فوائد أو إيجابيات العقود الذكية ؟

العقود الذكية تستخدم كل فوائد تكنولوجيا البلوكشين و هي توفر

الأمان : يتم تشفير العقد الذكي وتوزيعه بين عقد البلوكشين. وهذا يضمن أنها لن تضيع أو تتغير دون إذنك.

الاقتصاد والسرعة : معظم العمليات تكون آلية، و لا وسطاء فيها.

التقييس : هناك مجموعة واسعة من الأنواع المختلفة للعقود الذكية في الوقت الحاضر. يمكنك اختيار واحدة وتغييرها وفقا لاحتياجاتك.

ما هي سلبيات العقود الذكية ؟

العقود الذكية ليست مثالية، فبعد كل شيء تبقى العقود الذكية مبرمجة من طرف الإنسان و ليس لها إطار او وضع قانوني:

العامل البشري

يتم كتابة التعليمات البرمجية من قبل أناس تختلف كفآتهم، وأنهم ليسوا معصومين من الخطآ. إذا كان العقد الذكي في بلوكشين، لا يمكن تغييرهه او حذفه. مثال جيد على الخطأ البشري في هذه الصناعة كان خطأ DAO. وكانت أخطاء المطورين في التعليمات البرمجية مكلفة للمستخدمين والشركة – بعض القراصنة استغلوا الأخطاء وسرقوا حوالي 60 مليون دولار.

الوضع القانوني الغير مؤكد

حاليا، العقود الذكية لا تنظمها أي حكومة. لذلك هناك مشكلة محتملة إذا قررت المؤسسات الحكومية وضع إطار تشريعي للعقود الذكية.

تكاليف التنفيذ

لا يمكن تنفيذ العقود الذكية بدون برمجة. فمن الضروري أن يكون المبرمج ذوي الخبرة مراقب للموظفين لجعل العقود الذكية ناجحة و بدون اخطاء لأن الخطأ لا رجعة فيه مع البلوكشين. و يكلف الشركات و الأشخاص الكثير.

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