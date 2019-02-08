لماذا يجب عليك أن تستمر في سوق الكريبتو والعملات الرقمية في عام 2019؟

نحن الآن في خضم ما يُشار إليه بـ”شتاء سوق العملات الرقمية”، وهو ما يؤثر سلبًا على العديد من الأشخاص في سوق الكريبتو والعملات الرقمية.

إلا ان انخفاض الأسعار ليس سبب كاف للحزن. هناك الكثير من التفاؤل بشأن العملات الرقمية، إليك بعض الأشياء القليلة التي تساعدك على الاستمرار في سوق الكريبتو والعملات الرقمية في حالة كونك مازلت نشطًا في هذا العالم في 2019.

ستكون “منصة باكت” مؤشرا لأسواق العقود الآجلة للبيتكوين على مستوى المؤسسات عند إطلاقها هذا العام، ومن المأمول أن يكون هناك وسيلة جديدة لدخول أموال مؤسسية حقيقية في سوق الكريبتو والعملات الرقمية، وهو أمر لم يتجلى في عام 2018.

إحدى علامات الأمل هي أن مؤسسة “JP Morgan” قد لمّحوا بالفعل إلى أنهم قد يدخلون السوق، على الرغم من عدم وجود شيء رسمي حتى الآن.

يجب أيضًا ملاحظة أن أموال المؤسسات قد لا تأتي بالسرعة التي يأملها الجميع، حتى عندما يتم إنشاء المزيد من المنصات والمشاريع في هذا المجا. ومع ذلك، فإن “منصة باكت Bakkt” ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام وإضفاء طابع الاحتراف على سوق الكريبتو والعملات الرقمية.

الشبكات تواصل النمو

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ظهرت العديد من التقارير مؤخرا التي تشير إلى أن الأمور تبدو متفائلة جدًا. تتزايد عدد المنصات الرئيسية للبلوكشين، ويتم نشر تطبيقات لامركزية “dApps” جديدة كل شهر، ويتم الإعلان عن شراكات جديدة طوال الوقت. مع زيادة الخدمات وتزايد قواعد المستخدمين، يتوقع المرء تسريع الاعتماد، طالما يتم إنتاج “تطبيقات لامركزية” بجودة عالية.

تفاؤل بشأن المستقبل

على الرغم من أن انخفاض الأسعار مشكلة شائعة في سوق الكريبتو والعملات الرقمية، إلا أن العديد من المحللين يقولون أن هناك كل الأسباب التي تدفعهم إلى الاعتقاد بأن السعر سيرتفع مرة أخرى قبل نهاية عام 2019. حتى أن التوقعات المتواضعة ترى أننا سنعود إلى 6 آلاف دولار.. هذه ليست مثل حالة “الخوف والتشكك” FOMO التي كنا نشهدها في نهاية عام 2017، فهؤلاء الناس متفائلون بحذر حول المكان الذي يمكن أن يكون السعر عليه هذا العام وما بعده. مما ينقلنا إلى السبب التالي والأفضل لإثارة حماسة الجميع للكريبتو والعملات الرقمية:

استمرار الهبوط يتيح الفرصة على التجميع!

الجميع يعرف إلى حد كبير هذه الأيام لن تدوم إلى الأبد. يمكن أن يكون 6 أشهر أو 6 سنوات، ولكن هناك الكثير من المساحة المخصصة لنمو سوق الكريبتو والعملات الرقمية في اتجاه أكثر سطوعًا. ومع ذلك، كلما طال بقاء هذه الأسعار عند هذه الأسعار أو أقل، كلما زاد الوقت الذي يتراكم فيه المستثمرون في محافظهم الاستثمارية. لذا في المرة القادمة عندما تشعر بالسوء لأن السعر قد انخفض كثيرا، تذكر أنه في يوم من الأيام سوف تتمنى أن تعود هذه الأسعار حتى تتمكن من الحصول على المزيد.

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من الجيد أنك ما زلت هنا!