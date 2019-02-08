مؤسس بينانس يكشف عن خطط المنصة للشراكة مع الريبل

لطالما ظل مجتمع عملة الريبل الرقمية (XRP) في انتظار سماع شراكة منصة بينانس “Binance” مع شركة الريبل “Ripple” – ويبدو أن الأمر قد حان.

في بث مباشر حديث, تحدث رئيس مجلس إدارة منصة بينانس “تشانجبينج تشاو” عن أن منصة بينانس (Binance) اللامركزية تبحث عن طرق تعاون محتمل لإستخدام منتج XRapid الخاص بـ الريبل (Ripple).

في 6 فبراير من عام 2019، تحدث “تشاو” حول شراكة قادمة مع مشروع xRapid الخاص بالريبل، لكنه لم يشارك التفاصيل حول الشراكة.

على هذا النحو، يقول إن التركيز الحالي لمنصة التداول الخاصة به هو على قضايا أخرى مثل شبكة البلوكشين لبينانس “Binance Chain” و منصة بينانس اللامركزية “Binance DEX“.

خلال البث المباشر البالغ مدته 45 دقيقة، قال “تشاو”.

“لا يوجد شيء يحدث الآن ولكن في المستقبل، نريد بالتأكيد أن نضيفهم (الريبل) كشريك”.

على الرغم من عدم وجود تفاصيل كاملة حول طريقة الشراكة، إلا أن الإعلان نفسه ضخم لمحبي عملة الريبل الرقمية “XRP”.

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وبالنظر إلى ذلك، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن استطلاع رأي قام به “ستيفن ديب” أحد المتحمسين للعملة الرقمية (XRP)، يشير إلى أن 94 بالمائة من الناس يبحثون بفارغ الصبر عن شراكة بين مشروع الريبل للمدفوعات (XRapid) و منصة بينانس.

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مشروع xRapid، هو منتج الريبل الذي يعمل على تصفية المدفوعات للبنوك ومن المحتمل أن يساعد منصة “بينانس” على التعاون السهل مع البنوك في جميع أنحاء العالم. وستكون الشراكة بين أحد أشهر الشركات في مجال التحويلات المالية وأكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم هي الخطوة التالية.

وحتى الآن، دخلت شركات التكنولوجيا الرئيسية ومنصات تداول العملات الرقمية مثل Bitso و Bittrex الذين هم بالفعل في شراكة مع مشروع xRapid الخاص بالريبل.

بالإضافة إلى ذلك، من المثير للاهتمام للغاية أن ننتظر الكشف عن التفاصيل الخاصة بمنصة بينانس حول استخدام xRapid.

في الواقع، ادعى كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في شركة الريبل، “كوري جوهانسون” سابقاً أن تبني مشروع الريبل (xRapid) بواسطة منصات تداول العملات الرقمية سيكون أمراً حاسماً بالنسبة للريبل.