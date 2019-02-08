تطبيق محفظة Coinbase الأكثر أماناً تدعم تخزين بيتكوين بتقنية جديدة

أضافت أكبر بورصة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة Coinbase ، الدعم للبيتكوين (BTC) على تطبيق المحفظة الخاص بها. ويمكن الآن للمستخدمين تخزين البيتكوين خاصتهم بهم مع الإحتفاظ بالملكية الكاملة لمفاتيحهم الخاصة.

محفظة Coinbase تدعم البيتكوين

أعلنت بورصة Coinbase التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها ، أن تطبيق Coinbase Wallet يدعم الآن تخزين عملة البيتكوين (BTC) في بيان لها على مدونتها الرسمية.

يدعم التطبيق حالياً أكثر من 100 من توكنات ERC20 ، وتوكنات ERC721 المبنية على شبكة الإيثيريوم ، وكذلك الإيثيريوم (ETH) ، و إيثيريوم كلاسيك (ETC).

ووفقًا للبيان ، ستقوم الشركة بطرح دعم عملة البيتكوين BTC على تطبيق المحفظة لمستخدمي iOS و Android خلال الأسبوع القادم.

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت الشركة إلى أن Coinbase Wallet تدعم كل من عناوين SegWith المعروفة برسوم المعاملات المنخفضة ، بالإضافة إلى العناوين القديمة من أجل ضمان التوافق في العمل.

ما هو الفرق بين تطبيق المحفظة والتطبيق الرئيسي ؟

Coinbase.com – وهو التطبيق الرئيسي للشركة ، هو عبارة عن منصة تبادل للعملة الرقمية. ويسمح للمستخدمين بتخزين عملاتهم الرقمية ،

ولكن فعلياً ، تقوم البورصة بتخزينها لهم ، كما هو الحال بالنسبة لمفاتيحهم الخاصة. بعبارة أخرى ، بإستخدام Coinbase.com ، لا يتحكم المستخدمون فعلياً في مفاتيحهم الخاصة.

وقد ثبت أن هذا أمر محفوف بالمخاطر ، على أقل تقدير. في الشهر الماضي ، تم إختراق منصة تداول العملات الرقمية النيوزيلندية Cryptopia ، وتمكن المخترقون من السيطرة الكاملة على المفاتيح الخاصة بالتبادل ، مما أدى في النهاية إلى خسائر فادحة.

و بإستخدام تطبيق Coinbase Wallet ، سيتمكن المستخدمون من تخزين بيتكوين ، مع الإحتفاظ بالسيطرة الكاملة على مفاتيحهم الخاصة.

يعتمد تطبيق المحفظة الخاص بالهواتف الذكية على تقنية Secure Enclave والتي تعتبر ، وفقاً للبيان ، الطريقة الأكثر أماناً لحماية المعلومات الخاصة على أجهزة الجوال. بالإضافة إلى ذلك ، كشف البيان أيضاً أن الفريق يعمل على دعم اللايتكوين (LTC) ، و البيتكوين كاش (BCH).

المصدر : livebitcoinnews.com