تعرف على قصص نجاح أفضل المستثمرين في عالم العملات الرقمية

البلوكشين و العملات الرقمية و البيتكوين – كلمات انتشرت في الآونة الأخيرة. صنعت التكنولوجيا الجديدة والاقتصاد الرقمي الجديد والطرق الجديدة لكسب المال الكثير من الضجيج… وأعطت العالم مجرة ​​كاملة من الأثرياء من نوع جديد – أغنياء العملات الرقمية.

1️⃣ التوأم “كاميرون” و “تايلر” وينكلوفز بـ 10 مليارات دولار

اليوم هم على الأرجح أشهر أثرياء العملات الرقمية في العالم. وحتى إلى جانب حقيقة أنهم توأمان، مما يميزهم بشكل كبير عن الأغلبية. ومع ذلك، لأول مرة عرفوا لم يكن بسبب استثماراتهم في العملات الرقمية ولكن بسبب انهم قد اتهموا سابقًا “مارك زوكربيرج” بسرقة أفكار الشبكة الاجتماعية “الفيسبوك”. حتى أنهم رفعوا دعوى ضده في المحكمة.

يمكننا أن نقول أن الإخوة فازوا بقضية “زوكربيرج” حيث ذهبوا إلى اتفاق تسوية وحصل التوأم على 65 مليون دولار، على الرغم من أنهم هم أنفسهم متهمون بـ “تصيد براءات الاختراع”.

مع هذا المبلغ بدأ الأخوة “وينكلوفز” رحلة العملات الرقمية الخاصة بهم. وأنفقوا حوالي 11 مليون دولار من مدفوعات “زوكربيرج” لشراء البتكوين. منذ ذلك الحين، كان سعر البيتكوين منخفض جدا في وقتها. ونتيجة لذلك، بعد 5 سنوات، أصبحوا أول المليارديرات المشهورين في العالم بسبب البيتكوين. ارتفعت استثماراتهم في البيتكوين لأكثر من 31000 ٪! للأسف، لم يتمكن أحد من تكرار نجاحه. على الاقل ليس أحد المشاهير.

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2️⃣ روجر فير – بيتكوين كاش

واحد من أوائل المستثمرين الكبار الذين بدأوا العمل مع العملات الرقمية. خلال أنشطته العاصفة لتعميم صناعة العملات الرقمية.

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وفقا لتقديرات مختلفة كان يملك روجير فير حوالي 300 ألف وحدة بيتكوين. واليوم، يشجع بفعالية على عملات أخرى – بيتكوين كاش وحتى أنه أدلى بتصريحات حول بيع كل عملات البيتكوين (BTC) الخاصة به.

من الصعب تحديد ثروة روجير فير حيث قمنا بتحليل ثروته على أساس حقيقة أن “فير” لا يزال يحتفظ بوحدات بيتكوين معه أو قد اشترى كمية مماثلة من بيتكوين كاش.

3️⃣ تيم درابر – المستثمر الجرئ

تيم درابر هو أحد المستثمرين المشهورين ومؤسس “Draper Fisher Jurvetson”.. على الرغم من حقيقة أن رأسماله الحرفي أقل بشكل ملحوظ من مليار، فهو على قائمتنا. لماذا ا؟ لأنه يمتلك 270 مليون دولار فقط في البيتكوين. ولا يعرف أحد كم عدد العملات الأخرى التي تمكن من شرائها في السنوات الأخيرة.

في عام 2014، اشترى في مزاد منظم حوالي 30,000 بيتكوين من العملات المسحوبة من محافظ منصة “سيلك رود” التي تم مصادرتها من قبل المخابرات الأمريكية.

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لا يزال تيم درابر متفائلاً بشأن مستقبل العملات الرقمية. في الآونة الأخيرة ، وقال إن ظهور العملات الرقمية المشفرة أكثر أهمية من إنشاء شبكة الإنترنت والثورة الصناعية التقنية.

✅ جميع هؤلاء المليارديرات هم إما مستثمرون ذوو خبرة ورجال أعمال أو أولئك الذين وقفوا في صناعة العملات الرقمية لفترة طويلة وتمكنوا من رؤية آفاق كبيرة في ذلك.