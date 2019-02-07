بيتكوين، ريبل، إيثريوم، إيوس، بيتكوين كاش، لايتكوين، ترون، ستيلر، باينانس كوين، بيتكوين إس في: تحليلٌ للأسعار بتاريخ ٦ فبراير

تام شمس - الخميس 7 فبراير 2019 04:18 صباحاً - تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء بحوثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.

تم توفير بيانات السوق من موقع التداول "هيت بي تي سي".

تكافح العملات المشفرة للتحرك لأعلى، حتى بعد أن كانت في سوق هابط لأكثر من عام وتراجعت ما بين ٨٥ و٩٩ في المئة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويواجه المستثمرون الذين لديهم صفقات مفتوحة خسائر فادحة، ويخشى من يجلسون على الهامش الدخول، حيث يستمر السوق في تسجيل أدنى مستويات جديدة على نحو منتظم. وقد أدى هذا إلى انخفاض في أحجام التداول عبر بورصات العملات المشفرة.

ففي حين أن العديد من المتداولين الفرديين يبتعدون عن العملات المشفرة، لا يمكن قول الشيء نفسه عن المستثمرين المؤسسيين. حيث يساعد مكتب الشيخ أحمد بن آل مكتوم الخاص، وهو أحد أعضاء العائلة المالكة في دبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات، مدير الصناديق الاستثمارية في "إنفاو" في جمع الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE).

ومع ذلك، فإن اللاعبين الكبار كانوا بطيئين في دخول سوق العملات المشفرة الناشئة. ولم تلتزم أي من المؤسسات حتى الآن.

ومع عدم وجود مستثمرين للبيع بالتجزئة وعدم وجود طلب مؤسسي واسع النطاق، فإن الأسواق تترنح ولا تستطيع استيعاب حتى كمية صغيرة من ضغوط البيع. فدعونا نرى إذا ما كانت الأسعار ستعود على الأرجح من المستويات الحالية أم أنها تستعد للهبوط أكثر عمقًا.

سعر بيتكوين مقابل الدولار

على الرغم من تداول بيتكوين (BTC) في نطاق صغير، إلا أن المعنويات لاتزال هبوطية. ويستمر السعر في التداول تحت كلا المتوسطين المتحركين، ويقع مؤشر القوة النسبية في المنطقة السلبية منذ ١٠ يناير. ويُظهر إخفاق المضاربين على الصعود في الارتفاع فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا ضعفًا.

وسوف يحاول المضاربون على الانخفاض الآن استئناف الاتجاه الهبوطي عن طريق كسر أدنى مستوى سنوي عند ٣٢٣٦,٠٩ دولارًا. والفشل المتكرر لزوج بيتكوين مقابل الدولار في تحقيق انتعاش لائق يمنع المتداولين الذين ينتظرون الشراء عند تأكيد القاع. والمستويات الحرجة التي يجب مراقبتها على الجانب السلبي هي ٣٠٠٠ دولار، وهو دعم نفسي أكبر، وأقل من ٢٦٠٠ دولار.

وبالعكس، إذا ارتدت العملة المشفرة بحدة من المستويات الحالية، أو من ٣٢٣٦,٠٩ دولارًا، يمكن أن تتحرك إلى المتوسطات المتحركة وفوقها إلى خط الاتجاه الهبوطي. وسننتظر انعكاس الاتجاه قبل التوصية بالتداول.

سعر ريبل مقابل الدولار

لم تتمكن ريبل (XRP) من العثور على أي دعم للشراء. ومن المرجح أن تنخفض ​​إلى ٠,٢٧٧٩٥ دولار للمرة الثالثة منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي. ويتحرك مؤشر المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا، ويقع مؤشر القوة النسبية في المنطقة السلبية، مما يدل على أن البائعين لديهم اليد العليا. وفي حالة الانخفاض دون ٠,٢٧٧٩٥ دولار، يمكن أن يمتد الانخفاض إلى القاع السنوي عند ٠,٢٤٥٠٨ دولار.

وسيتم إلغاء نظرتنا الهبوطية إذا نجح المضاربون على الصعود في الارتداد بحدة من ٠,٢٧٧٩٥ دولار وحمل زوج ريبل مقابل الدولار فوق كلا المتوسطين المتحركين. وستشير هذه الحركة إلى القوة وقد نقترح صفقات شراء عند الإغلاق فوق المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا. وحتى ذلك الحين، نظل محايدين إلى هبوطيين على الزوج.

سعر إيثريوم مقابل الدولار

انخفضت إيثريوم (ETH) إلى أسفل النطاق. ويظهر المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا ومؤشر القوة النسبية في المنطقة السلبية أن البائعين لديهم اليد العليا. وسيستدعي كسر مستوى ١٠٣,٢ دولارات مزيدًا من عمليات البيع التي يمكن أن تسحب العملة الرقمية إلى ٨٣ دولارًا.

وسيثبت افتراضنا الهبوطي إذا ثبت أن زوج إيثريوم مقابل الدولار يرتد بشكل حاد من المستويات الحالية ويرتفع فوق ١١٦,٣ دولارًا. ونعتقد أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تشير إلى حدوث تغيير محتمل في الاتجاه. لذلك، نقترح وضعًا طويلًا عند الإغلاق (الإطار الزمني بالتوقيت العالمي المنسّق) فوق ١١٦,٣ دولارًا. والأهداف التي يجب مراقبتها على الجانب الصاعد هي ١٣٤,٥ دولارًا، وفوق ذلك عند المستوى ١٦٧,٣٢ دولار.

سعر إيوس مقابل الدولار

بعد الفشل في الخروج من المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا، ومن المحتمل انخفاض إيوس إلى مستوى الدعم عند ٢,١٧٣٣ دولارًا. وكلا المتوسطين المتحركين مستويان، ومؤشر القوة النسبية أسفل المستوى ٥٠ مباشرةً، مما يدل على أن التماسك بين ٢,١٧٣٣ و٢,٥٩٤٤ دولار قد يستمر لبضعة أيام أخرى.

وعلى النقيض من رأينا، إذا تمكن المضاربون على الانخفاض من الهبوط دون مستوى الدعم عند ٢,١٧٣٣ دولار، فقد ينخفض زوج إيوس مقابل الدولار إلى ١,٧٧٤٦، وأقل منه عند ١,٥٥ دولار.

وسوف تظهر العملة المشفرة أولى علامات القوة بعد أن يقوم المضاربون على الصعود بالارتفاع فوق المتوسطات المتحركة وعلامة ٢,٥٩٤٤ دولار. وسننتظر إغلاق السعر (الإطار الزمني بالتوقيت العالمي المنسّق) فوق ٢,٥٩٤٤ دولار قبل اقتراح أي صفقات شراء.

سعر بيتكوين كاش مقابل الدولار

يتم تداول بيتكوين كاش (BCH) داخل نطاق ضيق يتراوح بين ١٠٥ دولارات و١٢١,٣ دولارًا منذ ٢٨ يناير. حيث يتحرك مؤشر المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا لأسفل بشكل تدريجي، ويقع مؤشر القوة النسبية في المنطقة السلبية، مما يدل على أن العرض يفوق الطلب.

وسيكون انهيار السعر دون مستوى ١٠٥ دولارات بمثابة إشارة هبوطية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض إلى مستوى ٧٣,٥ دولارًا. وقد تكون هناك محاولة بسيطة للدفاع عن المستوى النفسي البالغ ١٠٠ دولار، لكننا لا نتوقع أن يستمر ذلك.

وعلى العكس، إذا خرج زوج بيتكوين كاش مقابل الدولار من فترة التماسك، فيمكنه أن يرتفع إلى ١٤١ دولارًا، حيث من المحتمل أن يواجه مقاومة شديدة. وعند عبور المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا، نتوقع أن يظهر الزوج قوة. وحتى ذلك الحين، نقترح أن يظل المتداولون على الهامش.

سعر لايتكوين مقابل الدولار

بعد الحفاظ على مستوى ٣٣ دولارًا خلال الأيام الأربعة الماضية، انخفضت لايتكوين (LTC) مرة أخرى. وهي تقع حاليًا عند المتوسطات المتحركة، والتي من المحتمل أن تقدم دعمًا قويًا.

ومع ذلك، إذا قام زوج لايتكوين مقابل الدولار باختراق المتوسطات المتحركة وخط الاتجاه الصعودي الصغير، فقد ينخفض ​​إلى ٢٩,٣٤٩ دولارًا، وأسفله إلى ٢٧,٧٠١ دولارًا. وتحت هذا المستوى، من المرجح إعادة اختبار ٢٣,٠٩٠ دولارًا. ويمكن للمتداولين الحفاظ على حد إيقاف الخسارة عند ٢٧,٥ دولارًا.

وعلى الجانب الصاعد، فإن ٣٦,٤٢٨ دولارًا هو المستوى الحاسم الذي يجب الانتباه له. وسيُظهر الفشل في الخروج من هذا المستوى نقصًا في الطلب عند مستويات أعلى. كما أن كلًا من المتوسطات المتحركة ثابتة، ومؤشر القوة النسبية عند مستويات ٥٠، مما يدل على إمكانية التوحيد في المدى القريب.

سعر ترون مقابل الدولار

فشلت ترون (TRX) في الارتفاع والاستمرار فوق المقاومة العلوية البالغة ٠,٠٢٨١٥٥٢١ دولار في ٤ فبراير، وهي إشارة سلبية.

وقد شكّل زوج ترون مقابل الدولار مثلثًا متماثلًا وستبدأ الخطوة التالية بعد الاختراق أو الانهيار منه. كما تحول مؤشر المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا إلى وضع مسطح، وانخفض مؤشر القوة النسبية إلى نقطة الوسط، مما يشير إلى نطاق محدود في المدى القصير.

ويمكن لتجاوز المثلث أن يحمل العملة إلى ٠,٠٣٥٧٥٦٦٨ دولار، وفوقها إلى ٠,٠٣٨ دولار. ومع ذلك، إذا نجح المضاربون على الانخفاض في الهبوط بالعملة إلى أسفل المثلث، فإن الانخفاض إلى ٠,٠٢١١٣٤٤٠ دولار سيكون أمرًا محتملًا. ويمكن للمتداولين الاستمرار في حماية صفقاتهم الطويلة مع وضع حد إيقاف الخسارة عند ٠,٠٢٣ دولار.

سعر ستيلر مقابل الدولار

لا تُظهر ستيلر (XLM) أي إشارات على الشراء لأنها تواصل انخفاضها خلال مستويات الدعم. فبعد الانخفاض دون ٠,٠٧٨٦٤٩٧١ دولار، يمكنها الآن الانزلاق إلى الدعم التالي عند ٠,٠٥٧٩٥٣٩٧ دولار. كما أن كلًا من المتوسطات المتحركة تنحدر للأسفل، مما يدل على الضعف. ومع ذلك، دخل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة التشبع في البيع، مما يدل على أن التراجع أصبح ممكنًا.

وستواجه أي محاولة للتعافي مقاومة شديدة عند المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا، وفوقه عند مستوى الانهيار البالغ ٠,٠٩٢٨٥٤٩٨ دولار.

وسيظهر زوج ستيلر مقابل الدولار علامات انعكاس إذا ما ارتفع السعر واستمر فوق خط الاتجاه الهبوطي. وحتى ذلك الحين، سيتم البيع عند كل ارتفاع.

سعر باينانس كوين مقابل الدولار

كانت باينانس كوين (BNB) واحدة من أقوى العملات أداءً في مجال العملات المشفرة المعروفة الرئيسية هذا العام. وقد حصلت على مكانها في تحليلنا بعد ارتفاعها إلى المركز العاشر من حيث القيمة السوقية.

فبعد اتجاه هبوطي طويل، يحاول زوج باينانس كوين مقابل الدولار تغيير اتجاهه. وقد اندلعت من القناة الهابطة في ٢ فبراير واستمرت في الصعود منذ ذلك الحين. ويمكن أن تصل الآن إلى مستوى ١٠ دولارات، والذي عمل في السابق كمقاومة قوية.

وكلا المتوسطين المتحركين ينحدران تدريجيًا، ومؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء. وهذا يدل على أن المضاربين على الصعود لديهم اليد العليا، ولكن التصحيح الطفيف إلى ٧ دولارات يكون محتملًا.

فمنذ بداية العام، كان المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا يقدم دعمًا قويًا كلما انخفض السعر إليه. فإذا هبط المضاربون على الانخفاض بالسعر دون مؤشر المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا، يمكن أن تتحول العملة المشفرة لتصبح سلبية.

سعر بيتكوين إس في مقابل الدولار

بعد التمسك بالدعم الحرج البالغ ٦٥,٠٣١ دولارًا لمدة ثمانية أيام، استأنفت بيتكوين إس في حركتها الهبوطية في ٥ فبراير. وعلى الرغم من أن الزوج قد انخفض أكثر اليوم، إلا أنه في الوقت الحالي يحاول الارتفاع مرة أخرى فوق مستوى المقاومة البالغ ٦٥,٣٣١ دولارًا.

فإذا ارتفع المضاربون على الصعود بالسعر فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا، فإن الارتفاع إلى مستوى ٨٠,٣٥٢ دولارًا سيكون محتملًا. ويقع المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا فوق هذا المستوى مباشرةً، لذلك نتوقع مقاومة قوية عند هذه المستويات. ويمكن أن يؤدي الخروج من المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا إلى الانتقال إلى ١٠٢,٥٨ دولار، وفوق ذلك إلى ١٢٣,٩٨ دولارًا.

ومن ناحية أخرى، إذا قام المضاربون على الانخفاض بعكس اتجاه زوج بيتكوين إس في مقابل الدولار، فإن الانخفاض إلى مستوى الدعم التالي عند ٥٧ دولارًا، وتحت ذلك الانخفاض إلى أدنى مستوى عند ٣٨,٥٢٨ دولارًا، سيكون محتملًا.

تم توفير بيانات السوق من موقع التداول "هيت بي تي سي". ويتم توفير الرسوم البيانية للتحليل من منصة "تردينغ فيو".