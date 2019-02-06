مستثمر في أبوظبي يروي قصة حصوله قرض استثماري وخسارته في سوق العملات الرقمية

يقول أحد المستثمرين الذي حصل على قرض يتكون من ستة أرقام بهدف الاستثمار وشراء بعض العملات الرقمية التي فقدت منذ ذلك الحين 85% من قيمتها، إنه يأمل أن تكون قصته “درساً” للآخرين.

نشر احد مستخدمي منصة “ريديت” يُدعى “Cryptohomie” والذي عرف نفسه بأنه شاب يبلغ من العمر 32 عامًا يعيش في أبو ظبي، صورة لجدول خسائره المروع في عالم العملات الرقمية.

وتظهر وثيقة مصرف الإمارات الإسلامي بأنه مطالب بسداد 8194 درهم (3067 دولارًا) شهريا حتى 14 ديسمبر 2021. ويُدرج القرض الأصلي بمبلغ 338,000 درهم إماراتي (126،500 دولار) مع مبلغ إجمالي قدره 393,296.80 درهم (147،200 دولار) الذي يشمل الفوائد.

وكتب المستخدم “هنا قروضي البنكية المتعلقة بالقروض التي أخذتها للاستثمار في العملات الرقمية.” “ما زال أمامي ثلاث سنوات ونصف حتى أتمكن من التخلص من الدفعات الشهرية. حتى ذلك الحين، أنا أعمل من أجل لا شيء وأنا في خسارة وصلت إلى 85% من كل ما أمتلك. أتمنى أن يعطيك هذا درسًا “.

وقال إنه اشترى عملات نيو Neo و ستيلار Stellar و لايت كوين Litecoin و ايثيريوم Ethereum “وبعض أنواع العملات الاخرى التي فقدت 95% من قيمتها بالفعل”.

وبالنسبة للسياق، فقدت عملة “النيو” أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ أن بلغت ذروته في يناير، وانخفض سعر عملة “ستيلار” بحوالي 80%، وانخفضت “لايت كوين” بأكثر من 85 في المائة، وانخفضت عملة “الإيثيريوم” بنسبة تتجاوز 90 في المائة تقريباً.

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انخفض سعر البيتكوين بما يزيد عن 80% منذ أن وصل إلى 20.000 دولار أمريكي في أواخر العام الماضي إلى حوالي 3400دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

وفي الفترة نفسها، انخفض إجمالي القيمة السوقية لأكثر من 2000 عملة رقمية يتبعها موقع Coinmarketcap من 800 مليار دولار إلى أقل من 120 مليار دولار أمريكي.

قال المستثمر أنه “يمتلك الآن في الغالب” Neo و Ontology و Elastos و Stellar و HPB. وأوضح المستخدم أنه كان عبارة عن “قرض بسيط” تقدمه البنوك “على الفور تقريباً في الإمارات العربية المتحدة”. وقال: “يمكنك الحصول على 100،000 دولار في غضون أيام قليلة على حسابك دون إجراء الكثير من التحقق”.

“عمري 32 سنة ويعد هذا أول استثمار مضاربي لي. أعتقد أننا عصر لا نزال فيه فاقدين للوعي ونأخذ الكثير من المخاطر إذا لم نتحمل مسؤوليات كبيرة مثل تربية طفل أو فواتير لسدادها”.

وأضاف أنه “إذا كان هناك أي فتاة ثرية للغاية ولا تعلم ما يجب القيام به مع أموالها، لا تتردد في الاتصال بي”.

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أسئلة وأجوبة مفيدة حول تقنية البلوكشين و العملات الرقمية

كان المستخدمون في منصة ريديت داعمين وجزء منهم متعاطف. وكتب أحدهم يقول “لا أعتقد أن هناك أي شيء يمكننا قوله”.

وقال آخر: “لذلك هذا هو السبب في أننا وصلنا إلى 20 ألف دولار أمريكي.” أشار أحدهم إلى أن “الناس اشتكوا” عندما توقفت البنوك عن السماح بعمليات الشراء للعملات الرقمية على بطاقات الائتمان ولكنها كانت “بسبب أشياء كهذه”.

وقال آخر: “منذ هذه الجولة الأخيرة، تساءلت عن عدد الأشخاص الذين قاموا بهذا النوع من العمل، ومقدار ما أقترضته البنوك من أجل العملات الرقمية.” “أتخيل أنه سيكون هناك قدر كبير من التخلف عن سداد مستحقات بطاقات الائتمان / القروض”.

في ديسمبر 2017، في ذروة هوس العملات الرقمية، حذر منظم الأوراق المالية في الولايات المتحدة الناس من الحصول على قروض لشراء العملات الرقمية.

قال “جوزيف بورغ” من لجنة ألاباما للأوراق المالية في مقابلة مع CNBC: “لقد رأينا الرهون العقارية يتم اقتناؤها لشراء بيتكوين”. “الناس يقترضون المال. الناس يقومون بشرائها عبر بطاقات الائتمان ورهن أصولهم”.

وقال “بورغ” إن المشكلة تكمن في “الابتكار والتكنولوجيا التي تفوق التنظيم”. “هذا يبدو مثل زهور الأقحوان من هولندا مرة أخرى في (1637)”.

دأبت الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم على إصدار تحذيرات متكررة بشأن الاستثمار في ما يسمى بالعروض الأولية لطرح العملات الرقمية (ICOs)، التي تستخدمها الشركات عادة لجمع الأموال.

في فبراير، ذكر تحليل بأن أغلب مشاريع الطرح الأولي (ICOs) وما يقدر بـ 531 من أصل 902 مشروعًا إما فشلت أو “شبه فاشلة” – بمعدل 59٪. ومن المرجح أن يزداد هذا الرقم مع إطلاق المزيد من المشاريع في نفس الوقت الذي يتزايد فيه قلق المستثمرين الأفراد.

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وتتراوح الغالبية العظمى من مشاريع ICOs عادة من حلول البلوكشين الملتوية في البحث عن حالات للاستخدام، إلى الحيل صريح – في كثير من الأحيان على حد سواء. ويشار إلى الرموز الرقمية لا قيمة لها باسم العملات الفارغة “shitcoins”.