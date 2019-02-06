بحث : منصة QuadrigaCX لم تكن تمتلك الـ 190 مليون دولار المفقودة من البيتكوين

يبدو أننا أمام فصل جديد من أحداث قضية منصة تداول العملات الرقمية الكندية QuadrigaCX ، فبعد أن إنتشرت التقارير حول فقدان ما يصل قيمته إلى 190 مليون دولار من عملات البيتكوين ، ينتشر حاليا تقرير بحثي آخر ينتقل بنا إلى زاوية أخرى من القصة .

نشر موقع financemagnates.com تقريرا عن بحث شركة Zerononcense بخصوص القضية و الذي يشير إلى إدعاءات كثيرة ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

أصدر شركة العملات الرقمية Zerononcense تقريرا بخصوص قضية منصة QuadrigaCX الشهيرة ترمي فيه إلى بعض الادعاءات الصارخة حول نوايا المنصة .

تم نشر التقرير في يوم الخامس من شهر فبراير الجاري ، و يدعي التقرير البحثي أن منصة QuadrigaCX الكندية لم تكن تمتلك في رصيددها 190 مليون دولار من عملات البيتكوين أبدا ، و هو المبلغ الذي من المفترض أن تكون فقدت المنصة إمكانية الوصول إليه بعد الوفاة المفاجأة لرئيسها التنفيذي .

” حالة غير عادية “

بدأت المشاكل المالية في منصة QuadrigaCX الكندية في شهر ديسمبر من عام 2018 ، و ذلك عندما توفي الرئيس التنفيذي للمنصة السيد ” جيرالد كوتين ” بشكل غير متوقع نتيجة إصابته بمرض كرون ، و لسوء الحظ ، لم يكن الرئيس التنفيذي كوتين يحتفظ بأي نسخ اإحتياطية لكلمات المرور الخاصة بمحفظة العملات الرقمية المشفرة في المنصة .

و كشفت إفادة قدمتها زوجة الراحل ” جيرالد كوتن ” في شهر يناير / كانون الثاني الماضي أن منصة QuadrigaCX قد خسرت إمكانية الوصول إلى الأموال مما أدى إلى حجب ما يصل إلى 250 مليون دولار كندي ( أي ما يعادل 130 مليون دولار ) من العملات الرقمية و النقود من رصيد حسابات قرابة 115 ألف عميل من مستخدمي منصة التداول الكندية .

و تشكك شركة Zerononcense ، في بحثها ، في مصداقية هذا الإدعاء الصارخ لزوجة الراحل جيرالد كوتين ، و ذكرت في تقريرها الفقرة التالية :

“من الواضح أن عدد عملات البيتكوين المتواجدة في حوزة منصة QuadrigaCX تبدو أقل بكثير مما ورد في شهادة السيدة جينيفر روبرتسون (زوجة الرئيس التنفيذي المتوفى و مالك المنصة جيري كوتن ) ، و هي الشهادة التي قدمتها للمحاكم الكندية في تاريخ 31 يناير / كانون الثاني 2019 نهاية الشهر الماضي . “

كما رفض تقرير البحث إدعاءات منصة QuadrigaCX بخصوص حيازة محافظ تخزين باردة ” cold storage wallets ” بقيمة 137 مليون دولار في صناديق عملات رقمية مشفرة ، قائلاً :

” من الواضح أنه لا توجد دلائل قابلة للتحديد على حيازات QuadrigaCX من محافظ التخزين البارد المعنية “.

كما يدعي تقرير البحث أن منصة QuadrigaCX كانت تستخدم أموال العملاء في سداد طلبات السحب الأخرى .

و أضاف تقرير البحث مزيدا من التفاصيل مشيرا :

” على الأقل من الواضح أن بعض التأخير في تسليم طلبات سحب العملات الرقمية إلى العملاء كان يرجع إلى حقيقة أن منصة QuadrigaCX ببساطة لم يكن لديها الأموال في متناول اليد في ذلك الوقت ، و في بعض الحالات ، اضطرت منصة QuadrigaCX إلى إنتظار إيداع ما يكفي من ودائع العملاء في المنصة قبل معالجة طلبات سحب العملات الرقمية من قبل عملائها “

و علاوة على ذلك ، تظهر الأدلة أيضًا أنه لازال هناك طرف لديه إمكانية الوصول إلى المحافظ الرقمية للشركة حتى بعد وفاة الرئيس التنفيذي للمنصة .

وأضاف تقرير البحث أنه لا يبدو أن منصة QuadrigaCX قد فقدوا إمكانية الوصول إلى حيازاتهم من عملات البيتكوين في المحافظ ، و تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الحوالات المرسلة outgoing transactions من محافظ المنصة ، و التي تمت منذ التاريخ المزعوم لوفاة جيرالد كوتن في يوم 9 ديسمبر من عام 2018 .

و يبدو أن ضحايا منصة QuadrigaCX يقومون بالتدوين أيضا على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر و ريديت من أجل الكشف عن العديد من الأنشطة المشبوهة ، و وفقا لحديث أحد ضحايا المنصة ، فإن نصف ممتلكاتها من المحفظة الرقمية التي تسيطر عليها المنصة قد اختفى .

نستعرض معكم التغريدة التالية التي نشرتها أحد الضحايا فيما يبدو yebrnar على حسابها في موقع تويتر تعليقا على تغريدة منصة QuadrigaCX أنهم نشروا موضوعا حول تحديثات موقف عمليات المنصة .

لقد ذهبت لفحص محفظتي على منصة QuadrigaCX في شبكة البلوكتشين ، و وجدت أن نصف ممتلكات محفظتي الرقمية من البيتكوين قد إختفت ، شكرا جزيلا على هذه السرقة ، كيف يمكنكم التعليق على هذه السرقة ؟

و حتى إذا لم تكن إدعاءات التقرير البحثي لشركة Zerononcense دقيقة تمامًا ، فلا يمكن تجاهل مشكلة بهذا الحجم من جانب المنصة .

نختتم الموضوع بنقل تغريدة أحد ضحايا منصة QuadrigaCX فيما يبدو ، و التي نشرها تعليقا على رسالة بريد إلكتروني من إدارة المنصة الكندية QuadrigaCX لعملاءها قائلا :

قضية QuadrigaCX ، لا يمكن إيجاد محافظ التخزين البارد ، و الرئيس التنفيذي للمنصة توفي في ظروف غامضة بعد أن ذهب للهند في مهمة إنسانية ، حقا ؟! ، يبدو أنه فيلم سخيف الصياغة .

QuadrigaCX files for bankruptcy, can't find THE cold wallet, CEO goes to India on a humanitarian mission, dies mysteriously. 🤔

Can't even make this stuff up.

Wen Crypto Movie?#quadrigaCX #bitcoin pic.twitter.com/pnXfOvRn6n — CryptoJ0ules (@CryptoJ0ules) January 31, 2019

و يبقى السؤال إلى متى تستمر مشاكل منصات تداول العملات الرقمية مع العملاء ؟ و هل تؤثر تلك القضايا على سمعة السوق ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : financemagnates.com

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