آراء الخبراء: هذه نصائحنا لإدارة استثماراتك في مجال الكريبتو والعملات الرقمية

الخبراء في الأعمال المصرفية الاستثمارية وإدارة المحافظ المالية غالبًا ما يقدمون نصائح غير متوقعة. واحدة من أكثر النصائح إثارة للدهشة، ولكن مفيدة دائمًا، وهي أن الهدوء في أي سوق ليس دائمًا أمرًا سيئًا.

في أواخر عام 2017، ارتفعت أسعار الاصول الرقمية بشكل كبير. وكما هو الحال في الأسواق التقليدية، فإن هذا النشاط في سوق العملات الرقمية عبارة عن عملية دورية فقط وسوف يتشبع.

أول مرة ارتفعت قيمة البيتكوين (BTC) وغيرها من العملات الرقمية، وبدأ المزيد والمزيد من المستثمرين – من ذوي الخبرة وغير ذوي الخبرة – للقفز على استثمارات العملات الرقمية.

عندما بدأت أسعار العملات بالهبوط في أوائل عام 2018 – بداية السوق الهابط – تم البيع في ظل حالة ذعر والتداول بمعدل أقل من سعر الشراء الأصلي، مما أدى إلى خسائر مالية وخيبة الأمل في الاقتصاد الرقمي الجديد.

من الصعب للغاية التنبؤ بما سيحدث في 2019 لصالح أسعار العملات الرقمية. بغض النظر عما يحدث، هناك خطوات ملموسة يتعين على المستثمرين اتباعها لضمان حصولهم على أفضل المكافآت الممكنة من أي وضع – والتي قد تساعدهم على تجنب تكرار الأخطاء التي حدثت في عام 2018.

إذا كان المستثمر يبحث عن عملة رقمية ما قبل الاستثمار، وهو واثق من قوة العملة الرقمية وقدراتها، يمكنه عندئذٍ الاستعداد بأن أي انخفاض في الأسعار سيكون مؤقتًا وأن قيمته سترتفع مرة أخرى.

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غالباً ما ينصح خبراء العملات الرقمية بعدم شراء عملة رقمية بعد ارتفاعها، بل شرائها يكون من خلال التصحيح المؤقت، وهذا ينطبق في كل من الأسواق التقليدية والرقمية. وبهذه الطريقة، عندما يتحقق الارتفاع الحتمي فإن المستثمر المطلع سيشتري العملات الرقمية بأسعار منخفضة مع زيادة العائد على الاستثمار (ROI).

على سبيل المثال، أحد أكثر الأسباب شيوعًا لانخفاض أسعار الأسهم هو أزمة السمعة. إذا كان عملاق تكنولوجيا “سيليكون فالي” مع قيادة قوية للسوق والسوق تضرر من الاختراقات، فقد ينخفض ​​سعر السهم.

لكن التاريخ أثبت أنه من المرجح أن يكون مؤقتًا. وبمجرد أن تتعامل الشركة مع هذه القضية، سوف يبدأ السهم في الارتفاع مرة أخرى مع مرور الوقت – على افتراض أنه لا توجد قضايا معلقة أو عوامل تأثير وأن السهم كان قوياً بما فيه الكفاية قبل الأزمة.

أولئك الذين يشترون في الركود المؤقت من المحتمل أن يشاهدوا معظم العائدات. إن الأسواق من جميع الأنواع لديها قابلية تغيير شديدة، وأولئك الذين يرغبون في استخدام هذه الفرصة كفرصة بدلاً من رادع، يجب أن يشتروا الاصول منخفضة القيمة وينتظروا حتى ترتفاع قيمتها.

عندما تنخفض الأسعار، المستثمر الغير مطلع قد يخسر أي عوائد تم تحقيقها في السوق. الخبراء المحنكون، على أية حال ، يرون ذلك كفرصة.

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قد تنخفض أسعار العملات الرقمية في عام 2019 مرة أخرى ولكن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تسمح للمستثمرين باستخدام أي انخفاضات الأسعار كوسيلة لخلق القيمة.

وعلى وجه التحديد، على سبيل المثال, تظهر فرص التداول عبر المراجحة و التي تكون فيها أسعار العملات الرقمية منخفضة ويتم بيعها في منصة أخرى حيث تكون الأسعار مرتفعة، وتتطلب العمل بسرعة قصوى.

وهذا يسمح بتحقيق أرباح محتملة بأقل جهد من المستثمر نفسه ولكنها محفوفة بالمخاطر، لإمكانية اختلاف الأسعار وقت التحويل أو تعطل عمليات السحب والإيداع في المنصات المختلفة.

وقد أظهر تراجع سوق العملات الرقمية في عام 2018 للجميع في الصناعة أن الاستثمار في العملات الرقمية ليست مصممة ببساطة كمخططات “الحصول على ثراء سريع”.

الاستثمارات في العملات الرقمية يجب أن تكون بنفس الطريقة التي يتم بها البحث والبحث بحذر مثل تلك الموجودة في الأسواق التقليدية.

يجب ألا تحل العملات الرقمية محل الأصول التقليدية. سوف يقوم أي خبير في إدارة المحافظ بتقديم المشورة بأن أقوى محفظة هي المحفظة الاستثمارية المتنوعة.

القدرة على الاعتماد على العملات الرقمية الموجودة في مجموعة متنوعة من المجالات، تساعدك عند فشل الصناعة أو القطاع. إن إنشاء محفظة متساوية ومتعددة، كاملة وتجمع بين العملات الرقمية والأصول التقليدية، تعد أذكى خطوة لحماية المحافظ من الأسواق المضطربة.

أحد مؤسسي "بلوكشين الخليج" لا يرى مستقبل للعملات الرقمية في قطر

كصناعة، نحن ندخل 2019 مع قدر كبير من التكهنات حول مستقبل العملات الرقمية. يمكن للمستثمرين اتخاذ خطوات نشطة وتغيير سلوكهم لتقليل الخسائر إلى الأمام.

في نهاية المطاف، ما لا يمكن إنكاره هو المستقبل القوي لـ تطبيقات تكنولوجيا البلوكشين في العالم الحقيقي. لقد رأينا بالفعل عددًا لا حصر له من الحلول التي يمكن أن توفرها هذه التقنية وثغرات السوق التي يمكنها سدها ؛ هذا سيستمر في توفير قاعدة صالحة لمستقبل العملات الرقمية.

يحتاج المستثمرون الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى هذا الفضاء في العام القادم إلى بذل العناية الواجبة والبحث عن المشاريع التي تحل مشاكل العالم الحقيقي.

قبل أن تستثمر في أي مشروع قائم على البلوكشين في عام 2019 ، اسأل نفسك: هل ستلجأ هذه الفكرة إلى سد فجوة السوق وهل سنستفيد من أفضل التقنيات المتاحة لضمان حصولك على عوائد ، وهذا سوف ينوع محفظتك، وسوف يكون هناك أفضل وقت لشراء العملة الرقمية في المستقبل القريب.

بعد ذلك، استمع إلى أي نصيحة إضافية في مجتمع العملات الرقمية، واتخذ قرار لوحدك لا تندم عليه واستثمر فيما يمكنك تحمل خسارته ولا تندفع لمجرد البحث عن الثراء السريع.