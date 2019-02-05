تحليل فني: نظرة على شارت البيتكوين وأهم مناطق الدعم والمقاومة

شهد سعر البيتكوين استقراراً سعريا في الأيام الأخيرة مما جعل المستثمرين في حالة من الترقب لمعرفة الاتجاه القادم لسوق العملات الرقمية, وهنا سنقدم لكم تحليل فني للبيتكوين لتوضيح أهم نقاط الدعم والمقاومة.

نظرة على الشارت الشهري للبيتكوين مقابل الدولار الرقمي (USDT)

الإطار الزمني الشهري نحن نمر في موجة هابطة عنيفة على مدار 12 شهرا لم نرى شمعة خضراء حتى الآن!

دخلنا شهر فبراير وذلك يمثل الشهر الثالث عشر فهل سنرى شمعة خضراء؟ لعلها تكون في الأشهر القريبة القادمة إن لم تكن خضراء فعلى الأقل نأمل أن تظهر شمعة دوجي والتي تشير إلى إيقاف سيل الدببة الهادر.

تحليل فني للبيتكوين – شهري

نظرة على الشارت الأسبوعي للبيتكوين مقابل الدولار الرقمي (USDT)

ثمانية أسابيع ونحن نسير في اتجاه عرضي بسبب ارتداد السعر من الدعم الأسبوعي. فكما هو معلوم تبادل الدعم والمقاومة لنفس المنطقة يكسبها قوة أكبر أنظر للأسهم الموضحة في الشارت أدناه التي توضح ارتداد السعر أكثر من مره من هذه المنطقة.

نظرة على الشارت اليومي للبيتكوين مقابل الدولار الرقمي (USDT) نجد في الشارت عدد من المتوسطات السعرية والتي تعد من أهم المؤشرات في التحليل الفني ويعد التداول أعلى المتوسطات إيجابي والتداول أسفلها علامة سلبية كما نرى في الشارت أدناه. بالنظر إلى الشارت أمامنا نجد ثلاث متوسطات سعرية مهمة 50-100-200. ونشاهد الشموع الآن أسفل هذه المتوسطات , متوسط 50 يعمل الأن كمقامة ارتد منها السعر لذلك لكي نتحدث عن إيجابية في سعر البيتكوين يجب أن يتم الإغلاق أعلى من متوسط خمسين يوم كمرحلة أولية.

تحليل فني للبيتكوين – أسبوعيتحليل فني للبيتكوين – يومي

نظرة على نموذج الوتد الهابط للبيتكوين مقابل الدولار الرقمي (USDT)

نلاحظ في الشارت أدناه قمم هابطة وقيعان هابطة والتي تشير للسلبية لكنها توحي بتكون نموذج الوتد الهابط وهو نموذج ايجابي يشير لاستمرار الموجة الصاعدة من مناطق 3175، ولنجاح هذا النموذج يجب اختراق خط الترند العلوي ليتم تفعيل النموذج وهو شبيه بالنموذج الموجود في الشارت التالي:

نقاط الدعم والمقاومة للبيتكوين مقابل الدولار الرقمي (USDT)

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تحليل فني للبيتكوين

بالنظر إلى النقاط التي تم ذكرها تم تحديد أهم نقاط الدعم والمقاومة للبيتكوين مقابل الدولار الرقمي (USDT) كالآتي

المقاومات

3700

4000

4400

ملاحظة: مناطق 4,000 تعد مقاومة قوية يلبها 4,400 التي تمثل آخر قمة. بعد ذلك فإن المناطق أعلى من 4,400 مناطق 5,600 تعتبر مناطق هشة جدا.

الدعوم

3340

3170

2600

ملاحظة: تمثل مناطق 3000-3175 قاع الموجة الأخيرة وهي دعم قوي يليها مناطق 2600 تمثل دعم أسبوعي وشهري.

هذه التدوينة عبارة عن رؤية فنية توضيحية و ليست توصية بأي حال, و ينبغي ملاحظة أنه لا ينصح بالإعتماد على القراءة الفنية فقط للقيام بعمليات البيع و الشراء في الأسواق, حيث أنها تعكس سلوكيات المتداولين و لا تستلزم نفس ردات الفعل السابقة.