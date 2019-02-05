أربعة بنوك إيرانية تدعم العملة المشفرة المدعومة بالذهب

تام شمس - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:28 مساءً - قامت أربعة بنوك في جمهورية إيران الإسلامية بتطوير عملة نقدية مدعومة بالذهب تسمى باي مون PayMon، وذلك حسبما أفاد موقع فاينانشيال تريبيون المالي يوم ٣٠ يناير.

ووفقًا للمقالة، فقد تم تطوير الأصل المشفر بالتعاون مع بنك بارسيان، وبنك باساركاد، وبنك ميلي إيران، وبنك ميلات. ويُقال إن بورصة إيران فارا، وهي بورصة عملات مشفرة للتعامل المباشر (OTC)، ستدرج العملة المربوطة الجديدة.

وقال مدير كوكنوس، وهي شركة بلوكتشين التي تضطلع بالجوانب التقنية، أن الأصل المشفر الجديد هو وسيلة لتحويل الأصول والخصائص الزائدة للبنوك. وسيتم إصدار مليار توكن من باي مون في البداية، وفقًا للمقالة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، يُزعم أن إيران تتفاوض مع سويسرا، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا، والنمسا، وألمانيا، والبوسنة لإجراء معاملات مالية بالعملة المشفرة.

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات بأن إيران يمكن أن تكشف النقاب عن العملة المشفرة المدعومة من الدولة في مؤتمر الأنظمة الإلكترونية والدفع الإلكتروني الذي عقد في الأسبوع الماضي في طهران، لكن الإعلان لم يتم حتى الآن. وفي يوليو ٢٠١٨، أفيد بأن الدولة أكدت أنها ستقوم بإنشاء عملة مشفرة خاصة بها مصدرة من قبل الدولة للتحايل على عقوبات الولايات المتحدة.

وفي نهاية يناير، أشار المشرعون الإيرانيون إلى أنهم سيسعون لإصدار تشريع يمنع استخدام العملات المشفرة في الدفعات داخل البلاد ويحافظ على امتلاك المواطنين لممتلكاتهم.

وفي ديسمبر من العام الماضي، ذكر كوينتيليغراف أن علي رضا داليري، نائب مدير تطوير الإدارة والموارد في وكالة نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، قال إن بلوكتشين يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد الوطني للبلاد.