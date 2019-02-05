ستّة بنوك إماراتية وسعودية تشارك في مشروع المعاملات عبر الحدود للعملة الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 5 فبراير 2019 08:28 مساءً - انضمت ستة بنوك تجارية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (UAE) إلى مشروع العملة الرقمية، حسبما أفاد موقع أخبار "أرقام" المالي الرئيسي في المملكة العربية السعودية يوم ٥ فبراير.

وفي إشارة إلى التعليقات الواردة من البنك المركزي الإماراتي (UAECB)، يشير "أرقام" إلى أن الهدف من المشروع هو استخدام العملة المشفرة لتمويل المعاملات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وجاءت الأخبار حول تطوير عملة مشفرة من قبل الدولتين السابق ذكرهما في ديسمبر ٢٠١٨، عندما أعلن البنك المركزي الإماراتي وهيئة النقد العربي السعودي (SAMA) أن الدولتين تعتزمان استخدام العملة المشفرة للمعاملات عبر الحدود.

وتؤكد أخبار اليوم أن ستة بنوك تجارية غير مسماة ستنضم إلى مشروع العملة الرقمية بين المصارف، الذي أطلق عليه اسم "عابر"، مع التنفيذ المقرر خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. كما يضيف المقال:

"إن الإصدار الرسمي للعملة مشروط بنتائج مرحلة" إثبات المفهوم ". حيث ستقرر سلطة النقد العربي السعودي (SAMA) والبنك المركزي الإماراتي حول جدوى التطبيقات العملية للعملة."

وفي الشهر الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن البلدين اتفقا على التعاون في تطوير تبادل العملة المشفرة المشترك بهدف فهم أفضل لتطور تكنولوجيا بلوكتشين، حسبما كتب كوينتيليغراف في ٢٠ يناير.

وكما ذكر كوينتيليغراف مرة أخرى في أكتوبر، تعتزم حكومة دبي أيضًا استخدام عملة رقمية مدعومة من قبل الدولة ومربوطة بالعملة الورقية الإماراتية، الدرهم، لمدفوعات المرافق العامة.