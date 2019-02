إيردروب Bitsdaq

منصة آسيوية جديدة , ستكون الملاذ الآمن لجميع المستثمرين ومتداولي العملات الرقمية في آسيا , حيث ستقوم بتنفيذ كافة وسائل الأمان والخصوصية , و من إجبار العملاء على إجتياز (KYC ) .

الملفت في هذه المنصة أنها شريكة منصة Bittrix العملاقة ومقرها سنغافورة وهي مستفيدة من التكنولوجيا المتطورة لـ Bittrex لتزويد العملاء بمنصة آمنة ومتقدمة وموثوقة ومجموعة واسعة من العملات الرقمية.

يهدف النظام الأساسي إلى الوصول إلى عملاء العملات الرقمية عبر منطقة آسيا , حيث تجمع شراكة Bitsdaq و Bittrex بين ريادة Bittrex العالمية في صناعة البلوكشين مع رؤية وخبرة فريق Bitsdaq المبتكر في آسيا مع المعرفة العميقة بالأسواق المحلية.

وستعمل هذه الشراكة على زيادة إعتماد تقنية البلوكشين على مستوى العالم من خلال منح العملاء في آسيا إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الأصول الرقمية ، بما في ذلك تلك المتوفرة على منصتي Bittrex و Bittrex International , وسيشرف Bitsdaq على إدارة منصة التداول الجديدة ، ويرعى عمليات العملاء والإلتزام ، بالإضافة إلى توفير دعم العملاء والتسويق والمبيعات والتطوير المخصص.

وقال ريكي نج ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Bitsdaq: “يشرفنا أن نجلب خيارات تحويل عملة Bittrex الواسعة إلى سوق آسيا”. “إنها تتطلب توليفة فريدة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المالية لإطلاق منصة فعالة وموثوقة وآمنة لتداول الأصول الرقمية في آسيا. لقد وجدنا الشريك المثالي للمساعدة في توفير بيئة آمنة لعملائنا والمجتمع الرقمي بأكمله “.

سوف تستخدم Bitsdaq أفضل الممارسات في عمليتي KYC و AML ، مما يمنح المستخدمين واحدة من أفضل منصات التداول في المنطقة الآسيوية وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.

وقال بيل شيهارا ، الرئيس التنفيذي لشركة Bittrex: “تعمل Bittrex على تعزيز ثورة البلوكشين من خلال الشراكات العالمية الإستراتيجية التي تستخدم التقنية الخاصة بنا لإطلاق منصات تداول الأصول الرقمية المتقدمة والآمنة والموثوقة في العديد من البلدان”. “من خلال هذه الشراكة ، سيتاح لعملاء” بيتسداك “الوصول إلى منصة تداول موثوقة ومتطورة مع مجموعة واسعة من العملات الرقمية ، وسوف تستمر Bittrex في تحقيق مهمتنا المتمثلة في تعزيز تبني تقنية البلوكشين في جميع أنحاء العالم”.

رابط تغريدة الحساب الرسمي لمنصة Bittrex عن إعلان الشراكة :

#Bittrex is excited to announce that we’re partnering with @BitsdaqExchange to launch a new digital asset trading platform in Asia, powered by Bittrex technology. Details: https://t.co/y3Sa6KzzDE @BitsdaqExchange pic.twitter.com/Tdr29uf0dS