مستثمر يروي قصة خسارته لأكثر من 3 ملايين دولار في عالم العملات الرقمية

لطالما كان “سام كاراجيزيس” مستثمر مؤمن بشكل كبير في عملة البيتكوين.

وكان على استعداد لوضع أمواله بالكامل في هذه الصناعة، وقام باستثمار 15 مليون دولار لبناء أول شبكة من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في أستراليا قبل عدة سنوات من خلال إحدى شركاته “Auscoin”.

كما كان أحد مستثمري البيتكوين و العملات الرقمية في وقت مبكر، وتابعها حتى وصلت قيمة البيتكوين إلى ذروتها عند 20,000 دولار.

ولكن بعد ذلك ، وقع الحادث.

تسبب الاهتمام الهائل الذي أحاط بـ البيتكوين وكيف استطاع أن تحول هذه العملة الرقمية البعض إلى مليونيرية بين عشية وضحاها، وذلك بسبب الارتفاع الهائل الذي شهدناه في نهاية عام 2017 وبداية عام 2018، وبعد ذلك بدأ المستثمرون بالذعر مع الهبوط الحاد.

واليوم، تبلغ قيمة البيتكوين الواحدة 3450 دولارًا أمريكيًا – وكشف “كاراجيزيس” الذي وصف نفسه بأنه “المزاح” الذي خرج من المدرسة في سن 15 عامًا وعمل في ماكدونالد في سن مبكر قبل أن يصبح مستثمرًا عقاريًا ورجل أعمال، أنه فقد حوالي 3 ملايين دولار نتيجة استثماره في العملات الرقمية.

“لقد كنت مستثمراً مبكراً – لقد كنت أستثمر في البيتكوين منذ خمس سنوات الآن، وقد انخفضت قيمة البيتكوين التي امتلكها، من ذروتها حتى هذا الأسبوع، بنحو 3 ملايين دولار”.

“لكن ما زلت أحمل نفس العدد من عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كما كنت قبل 18 شهرًا – إنها تستحق القليل فقط.”

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وفي حين أن معظمنا قد يفكر في عدم صرف الأموال في الوقت المناسب لينتهي به الحال بخسارة تبلغ 3 ملايين دولار كنتيجة لخطأ كبير إلى حد ما، إلا أن كاراجيزيس كان متفائل بعزم.

“دعونا نكون واقعيين، سيكون الأمر ألطف بكثير إذا لم تنخفض قيمة البيتكوين ​​- لن أجلس هنا وأقول إنه لا يزعجني هذا الهبوط – ولكن في نهاية المطاف أنا أؤمن بالمدى الطويل وقال: “أنا فقط أضع استثمارات قادر على تحمل خسارتها”.

“بصفتي رجل أعمال، أواجه المخاطر بشكل يومي وقررت استثمار مبلغ X في عالم العملات الرقمية، وهو ما قمت به، وفي نهاية اليوم، لدي خسائر الأرباح، وليست خسائر في رأس المال. “

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وقال “كاراجيوزيس” إنه على الرغم من خسارته الكبيرة، إلا أنه كان واثقا من أنه سيتعافى، لكنه حث المستثمرين المحتملين على الإطلاع على أخبار البيتكوين وعلى إجراء أبحاثهم باستمرار والاستثمار بشكل معقول.

“إنها ليست المرة الأولى التي سقطت فيها – على سبيل المثال، في الماضي وصل سعر البيتكوين إلى 1200 دولار وانخفضت إلى 100 دولار قبل بضع سنوات، وهو انخفاض كبير. إنه يمتلك تاريخًا من الموت والحياة من جديد”.

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“أنا متأكد من أن عملة البيتكوين ستعود إلى حيث وصلت ذروتها، ومن المرجح أن يمر هذا مرة أخرى – لكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث في غضون ستة أشهر.

“أعتقد أنه سيكون أكثر بطئًا وثباتًا مما كان عليه عام 2017، ولن أفاجأ إذا لم تتجاوز 8,000 دولار هذا العام”.

لم يقتصر الأمر على عملة البيتكوين التي تسببت في تحقيق خسائر لـ “كاراجويز”، فقد قدر أنه قد خسر أيضًا مبلغ 2 مليون دولارًا إضافيًا بفضل تراجع سوق الإسكان في أستراليا.

في مثال واحد فقط، ذكر إنه باع عقارًا واحدًا في مدينة ملبورن الاسترالية منذ 18 شهرًا بحوالي 720,000 دولار، لكنه باع مؤخرًا عقارًا شبه مماثل مقابل 573,000 دولار فقط.

ومع ذلك، مثل البيتكوين، قال إنه واثق من أن سوق الإسكان الخاص بأستراليا سوف يتحسن.

وقال: “على المدى الطويل، ترتفع قيمة العقارات دائمًا في أستراليا وفي ملبورن بالتأكيد”.

“لا يؤثر ذلك على خططي للمضي قدمًا.

“كانت الأشهر الثمانية عشر الأخيرة بالنسبة لجميع الممتلكات والاصول الرقمية والاسهم لا تصدق كون جميعها واجه العديد من الخسائر، وأعتقدت أنه يجب تجنب بيعها في خسارة والنظر في الخيارات الاخرى. هذا لا يعني أنها لن تسقط المزيد، ولكن لا تندفع إلى أي شيء مبني على العواطف لأن هذا هو دائمًا أسوأ ما يمكن فعله.

“الحياة صعبة، الأمور تسقطك باستمرار، ولكن عليك فقط التعامل معها والانتقال إليها والاستمرار في التقدم، وإلا لن تنجز شيئًا”.