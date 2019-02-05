كيف تستعيد خسائرك في سوق العملات الرقمية والكريبتو؟

“سوق العملات الرقمية” على عكس أي سوق مالي آخر في العالم، متقلب للغاية. والمستثمرون الذين يشاركون في السوق يواجهون ، في وقت من الأوقات، خسائر كبيرة. وأسباب الخسائر لا يمكن حصرها وقد تكون متعددة. ومع ذلك، من حيث الجوهر، كلهم ​​متشابهون. حيث يتم فقدان المال.

في سوق العملات الرقمية على وجه الخصوص، يمكن أن تكون الأسباب تتعلق بالقصور التكنولوجي إلى المضاربة العامة التي تسبب التقلب. أحد الأسباب الرئيسية لخسائر سوق العملات الرقمية بشكل خاص هو الافتقار إلى الانضباط أو الإفراط في الثقة.

وبغض النظر عن السبب، فإن التغلب على خسارة الكثير من المال هو لعبة مختلفة تمامًا. يمكن أن يكون أحد الأوقات الأكثر تحديًا في حياة المتداول وأحيانًا يكون له عواقب كارثية.

إذا كنت شخصًا يمر بهذا الآن أو مررت بها والآن تتعافى، فإليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها.

لقد فقدت للتو كمية كبيرة من رأس مالك الاستثماري في صفقة سيئة. أنت تتألم من الآثار المترتّبة وتريد كسب ما يكفي من المال من خلال استثماراتك لتعادل خسارتك.

في حين أن هذا وقت عاطفي للغاية، فمن المهم بالنسبة لك أن تظل هادئًا. نعم، لقد فقدت جزءًا من استثمارك، ونعم خسرت المال، ولكن هذا سبب إضافي لإبطاء العملية وخسارة المزيد. تحكم في انفعالاتك ودوافعك في هذا الوقت ، لا تجعل عمليات التسرع والتعجل متهورة لأنك قد ينتهي بك الأمر إلى تفاقم وضعك.

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تذكر أن كل متداول لديه أيام سيئة وأن الجميع يفقد المال في الأسواق المالية. ولا بأس، إن لم يكن من الضروري، أن تتوقف عن التداول عند هذه النقطة. خذ في الاعتبار الخسائر الخاصة بك وعدم إجراء المزيد من الصفقات لهذا اليوم.

ربما كان لديك يوم سيء. لقد اتخذت بعض القرارات السيئة وقدمت بعض الصفقات المؤسفة، ولكنها ليست نهاية العالم. يمكنك دائمًا استرداد خسائرك في يوم آخر.

تحمل المسؤولية عن خسارتك. انظر مدى سوء تأثرك به، وإذا كان ضرر لا يمكن إصلاحه؛ قم بإنهاء الامر. إذا كنت تتداول مع دخل لا يمكن إنفاقه، فيجب أن تتوقف هنا. قد يزداد وضعك سوءًا مع التداولات العاطفية، وقد ينتهي بك الأمر إلى أسوأ بكثير مما أنت عليه بالفعل.

عندما تكون على حافة خسارة كبيرة، لا تتداول أو تضارب. خذ بضعة أيام من السوق. افعل شيئا اخر. اقضي وقتًا إضافيًا في التغلب على خسارتك ، ولكن لا تجري المزيد من الصفقات.

خذ بعض الوقت للراحة. من المهم جدا الحصول على بعض المنظور والتعامل مع العواطف التي تشعر بها. أثناء التعامل معهم، فهم أيضا لماذا حدث. وأخذ استراحة من التداول لبضعة أيام يمنحك الوقت للقيام بذلك.

إذا كنت تواجه خسارة كبيرة، من الواضح أنه في مكان ما حدث خطأ ما. وهناك شيء يمكن القيام به حيال ذلك لتجنب تكرار الوضع بأكمله. في مثل هذه الحالات، خذ نفسًا وقم بتحليل ما حدث.

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حدد المكان أو الموقف الذي تعثرت فيه وتأكد من توثيق أخطائك. من خلال القيام بذلك، تأكد من أنك لن تكرر أخطائك وسوف تفهم أيضًا أن السوق أفضل كثيرًا بالنسبة للتداولات المستقبلية.

هذه الخطوة ضرورية لكل متداول في أي سوق. من خلال فهمك للمكان الذي أخطأت فيه، فأنت تفهم حدودك، التظاهر الزائف الذي اتخذته بشأن قرارك، ويمكنك التأكد من أنك لن تفعل ذلك مرة أخرى.

أحد الأسباب الأكثر وضوحا للخسائر في السوق هو المضاربة بتهور وبدون أساسيات اتباع مجموعات التوصيات. شخص واحد في الإنترنت يتحدث عن طريقته في ربح الآلاف من الدولارات في ساعات ويدعم من قبل آخر يدعي أنه قد فعل الشيء نفسه. تقرأ ذلك، وتعتقد أنه من السهل أن تفعل الشيء نفسه.

هذا هو واحد من أسوأ الأخطاء التي يمكن أن يقوم بها المتداول في سوق العملات الرقمية. من المهم جدًا أن تتذكر أنه لمجرد أن الاستراتيجية نجحت لشخص ما لا يعني أنها ستنجح ل. اجعل تداولاتك مبنية على نقاط القوة والقيود والتفضيلات الخاصة بك وحدك.

لا تتبع أحد، وإذا كنت فعلت ذلك سابقًا فحاول ألا تفعل ذلك مرة أخرى.

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حافظ على استراتيجيتك

في نهاية اليوم، سوف يعمل السوق لصالحك في يوم ما وليس في اليوم التالي. خسارة الكثير من المال يمكن أن تكون محبطة للغاية، ولكن هذا لا يعني أنك تفقد الثقة في مهاراتك.

الجميع يمر بالخسائر والأيام السيئة عندما يجرون الصفقات. لا تدع هذا يهز الثقة في نفسك. عندما تكون مستعدًا للتداول مرة أخرى، لا تجعل الصفقات قائمة على خوفك ولا تدع هذا الخوف يدفعك لقرارات بعينها. في حين أنه من المستحسن أن تكون متحفظًا في صفقاتك، فلا يجب عليك أن تكون أكثر حرصاً على نفسك لمجرد أنك خسرت المال.

عندما يحين الوقت، عندما تشعر بأنك مستعد مرة أخرى، قم بالتداول مرة أخرى. في هذه المرحلة، أنت تعرف ما هو الخطأ الذي حدث وما الذي تسبب في خسارتك ولماذا خسرت المال، وكيف تجعل ذلك لا يتكرر مرة اخرى.

من الطبيعي أن تكون خائفا من التداول مرة أخرى، ولكن هذا لا يعني ان تترك الخوف يقودك. ابدأ من جديد. قم بعمل تداولات صغيرة وقم ببناء ثقتك بنفسك مرة أخرى.

ابدأ بالتداولات الصغيرة، واتخاذ خطوة واحدة في كل مرة حتى تبني مركزك مرة أخرى. تذكر أن الخسائر والمكاسب هي جزء لا يتجزأ من سوق العملات المشفرة ويجب على كل متداول الارتداد من الخسائر.

الخلاصة

الخسائر تحدث، يتم فقدان المال ولكن يتم تحقيق الارباح. إن سوق العملات الرقمية يتطلب الكثير من الجهد، وليس الجميع محظوظين بما يكفي لتحقيق ربح طوال الوقت. من المقبول خسارة المال وهو أمر طبيعي.

تاريخياً... شهر فبراير هو شهر إيجابي لصناعة العملات الرقمية, هل سيتكرر الأمر هذا العام؟

وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون محبطًا إلا انه يبنغي عليك ألا تدع ذلك يمنعك من الارتداد. تعلم الدرس من خسارة رأس المال. والأهم من ذلك، ادخل التجارة مرة أخرى.