المدير التنفيذي لبينانس يؤكد أن أمازون ستصدر عملتها الرقمية آجلا أم عاجلا

صرح “تشانجبينج جاو” Changpeng Zhao – الرئيس التنفيذي لمنصة Binance – في يوم 2 فبراير ، أن شركة Amazon سوف يطلق عملة رقمية خاصة به عاجلاً أم آجلاً . جاء هذا التصريح تعقيباً على تغريدة على موقع Twitter ، طرحت سؤالاً وهو ; لماذا لا تعتمد الشركات التي تدار أعمالها على الإنترنت ، على العملات الرقمية في عمليات الدفع .

الرئيس التنفيذي لـ “بينانس” يغرد بشأن طريقة الدفع للشركات

أدلى “تشانغبينغ جاو” (CZ) مؤخراً بتغريدة له ، بشأن طرق الدفع المستخدمة من قبل الشركات ، التي يتم تنفيذ أعمالها على شبكة الإنترنت . ووفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي ، فإنه لا يفهم سبب عدم اختيار تلك الشركات للعملات الإفتراضية .

وقال “جاو” أيضاً :

” إن العملات الرقمية أسهل وأسرع وأقل تكلفة كنظام للمعاملات ، إذا تم إستخدامها بدلاً من بوابات الدفع التقليدية . كما أن الأعمال الورقية المتعلقة بها أقل . ولديها إمكانية أكبر في الوصول على المستوى الديموغرافي والجغرافي . “

في حين كانت هناك عدة ردود على تلك التغريدة ، إلا أن أحدها قد برز ، وربما أثار إهتمام “جاو” . حيث يرى “Dan The Bull” – أحد المتفاعلين مع التغريدة – أنه إذا بدأ الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” في قبول العملات الإفتراضية ، فإن شركات أخرى ستحذو حذوها بالتبعية ، حيث قال : ” اسأل Jeff Bezos .. إذا فعل ذلك ، فالجميع سوف يتبعه ” .

“جاو” يقول : Amazon سوف تقبل العملات الرقمية عاجلاً أو في وقت لاحق

أجاب “جاو” بقوله : “ستضطر Amazon إلى إصدار عملة رقمية عاجلاً أم آجلاً . ” ، ذلك الجواب قد حصل على 25 ردًا – في وقت تحرير المقال ، وتعقيباً عليه فنحن نحتاج إلى مزيد من الضوء حول ذلك الأمر ، وإلا فسوف نترك المجال لخيالنا عما يمكن أن يصير إذا تحقق هذا الأمر بالفعل . ومع ذلك ، إذا سار كل شيء كما توقع المدير التنفيذي لـ “بينانس” ، فسوف نرى على الأرجح عملة رقمية تطلقها منصة التجارة الإلكترونية الأمريكية .

لا جدال في أن العملات الرقمية متقلبة ، وكما أشار أحد مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي ، إذا تم قبول هذه الأصول ، فيمكن أن يعني ذلك أحد أمرين بالنسبة لشركة ما . فإما سيؤدي ذلك إلى مكاسب هائلة أو خسائر هائلة . من ناحية أخرى ، اقترح “جاو” إمكانية إستخدام عملة رقمية مستقرة ( stablecoin ) كحل بديل ، لأنه من المعروف أنها أقل تقلبًا .

شركة Facebook بصدد إطلاق عملة رقمية لتطبيق Whatsapp

من الجديد بالذكر أن شركة Facebook لديها خطط لإنشاء عملة رقمية ، يمكن إستخدامها على تطبيق المراسلة WhatsApp . وكانت شركة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قد ضمت العديد من مطوري الـ Blockchain مؤخراً ، وقد تم افتراض أن منتجاً جديداً قد يكون قيد التنفيذ .

كما يذكر أن Wikipedia قد بدأت مطلع الشهر الجاري ، في جمع تبرعات في شكل بيتكوين و بيتكوين كاش .

ولذلك ، فإن هناك شركات ذات صيت ذائع قد بدأت بالفعل في تبنى العملات الرقمية في عمليات الدفع ، على الرغم من أنها قد لا تكون بنفس الوتيرة التي قد يرغب بها “جاو” . ويمكن قول الشيء نفسه عن شركة “مايكروسوفت” ، التي سمحت في عام 2014 بشراء أجهزة “Xbox” مقابل البيتكوين .عزيزي القارئ ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : Btcnn

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