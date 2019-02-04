تعرف على أهم الأحداث الإيجابية القادمة لـ سوق العملات الرقمية والبيتكوين

وسط سوق الهبوط المستمر والذي يعتبر الأطول في تاريخ البيتكوين والعملات الرقمية، لا تزال العملات المشفرة تتداول في ظل حالة من الترقب والانتظار للأحداث القائمة التي قد يراها البعض أنها الأكثر تفاؤلاً في تاريخ الكريبتو.

لقد مرّت عملة البيتكوين بأطول فترة هبوط لها على الإطلاق حيث انخفضت القيمة السوقية لكل العملات المشفرة إلى 114 مليار دولار مقارنة بأكثر من 800 مليار دولار في ذروة الارتفاع.

في الوقت الحالي، يتم تداول البيتكوين بحوالي 3,474 دولار بانخفاض 82٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، فقدت عملة الايثيريوم أكثر من 91% من قيمته عند 108 دولار، وانخفض سعر عملة اللايت كوين بنسبة 90% إلى 33.93 دولار.

ولكن يرى جزء من مجتمع العملات الرقمية بأن الأحداث القادمة قادرة على تحسين سوق العملات الرقمية بشكل إيجابي, ولعل أهمها:

انخفاض مكافآت تعدين اللايت كوين (LTC) في نصف أغسطس من هذا العام

انخفاض مكافآت تعدين الايثيريوم (ETH) بمقدار 33٪ في فبراير ضمن عملية الانقسام

انخفاض مكافآت تعدين البيتكوين (BTC) ​​إلى أكثر من النصف خلال العام القادم

تعد تخفيضات مكافآت التعدين ونقصان العملات الجديدة أحد أكثر الأحداث الإيجابية في تاريخ العملات الرقمية، فقد حان الوقت للاهتمام والانطلاق في التراكم.”

يحتوي البيتكوين على كمية ثابتة من العملات الرقمية التي تقدر بـ 21 مليون عملة (BTC) وهذا يعود بسبب طبيعة البيتكوين التي تحارب عمليات التضخم في العملات النقدية. عندما تم إطلاقه في عام 2009، كانت مكافئة تعدين البيتكوين للكتلة هي 50 من عملات البيتكوين التي تم تخفيضها إلى 25 بيتكوين بعد ذلك واستمرت بالانخفاض.

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الآن، ومن المقرر أن يتم خفض مكافآت التعدين للبيتكوين في 25 مايو 2020, كون العملية الخفض تحدث لكل 210,000 كتل. مع هذا الانخفاض، سوف تنقص المكافأة للتعدين في كل كتلة من 12.5 بيتكوين إلى 6.25 بيتكوين.

في الماضي، قبل عام من انخفاض تكلفة تعدين البيتكوين إلى النصف، ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير وملحوظ. وقد ذكر “مون أوفرلورد” في السابق أن الأسعار تبدأ عادة في الارتفاع قبل عام من عمليات خفض المكافآت، وهذا يعني أن هذا العام في مايو يمكننا أن نرى حركة صعودية كذلك. وأضاف

لقد بدأ البيتكوين بالتضخم سعريا منذ ما يقرب من سنة ​​قبل أن يخسر نصف قيمته. ومن المتوقع أن يكون الهبوط المقبل هو في مايو 2020، وهذا يعني أن الاتجاه الصعودي سيبدأ في مايو من هذا العام في هذه الحالة، لن يتبقى سوى بضعة أشهر لشراء عملة البيتكوين BTC بسعر منخفض على الأقل.

عندما يتعلق الأمر بـ “الايثيريوم”، فإن خفض المكافآت من المتوقع أن في 27 فبراير في عملية انقسام شبكة الايثيريوم المنتظرة. ومن المتوقع أن تنخفض المكافأة من 3 ايثيريوم إلى 2 ايثيريوم لكل كتلة.

وبالحديث عن اللايت كوين، سيتم خفض المكافآت الخاصة بالتعدين في الثامن من أغسطس, وسوف تخفض مكافأة تعدين عملة “لايت كوين” إلى ما يقارب النصف وذلك من 25 لايت كوين إلى 12.5لايت كوين لكل كتلة.

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ووفقًا لـ”مون اوفرلود”، فإن “عملية خفض المكافآت للمعدنين في عملة اللايت كوين قادمة والبيتكوين BTC سيحركان العملتان في اتجاه صعودي” و مزيد من العملات الرقمية الاخرى، “والحقيقة أن (اللايت كوين) لديها واحدة من أقوى شبكات التعدين والمجتمعات وأنا أتوقع ان تتعافى تمامًا”.