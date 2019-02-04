تقارير: حماس تلقت تبرعات بالبيتكوين من محافظ في منصات coinbase و Binance

قالت تقارير إعلامية أن حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة ، وهي المنظمة التي تم تصنيفها على أنها مجموعة إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا ، تتلقي تبرعات بعملة البيتكوين من مؤيدي الحركة عبر محافظ في منصة تداول العملات الرقمية الأمريكية Coinbase ، و هي الخطوة التي ربما تكون قد فشلت و تم رصدها من قبل منصة coinbase و هي شركة أمريكية مقرها ولاية سان فرانسيسكو .
وطبقاً لـ Globes ، فقد تمكنت شركة Whitstream التي تعمل في مجال الحلول الذكية المبنية على تقنية البلوكتشين ومقرها فلسطين المحتلة (إسرائيل) – من تعقب تبرعات البيتكوين لحركة حماس بعد أن نشرت منظمة حماس التي تعاني من ضائقة مالية عنوان محفظتها الرقمية على مجموعة Telegram خاصة بمؤيدي المنظمة .
و طبقا لهذا المنفذ الإخباري ، سمحت حكومة المحتل بتحويل 15 مليون دولار شهريًا من دولة قطر إلى قطاع غزة بفلسطين المحتلة ، وهو مبلغ يبدو أنه ليس كافيًا بالنسبة للمنظمة التي تسيطر على المنطقة .
و وفقا لتغطية موقع CryptoGlobe للحدث ، طلب المتحدث بإسم أذرع منظمة حماس العسكرية ” أبو عبيدة ” تبرعات من مؤيدي حماس عن طريق عملة البيتكوين عبر تطبيق Instagram ، حيث قال ابو عبيدة شارحا طلبه :
يحارب العدو الصهيوني المقاومة الفلسطينية بمحاولة قطع المساعدات عن المقاومة بكل الوسائل الممكنة ، لكن محبي المقاومة في جميع أنحاء العالم يقومون بمحاربة هذه المحاولات الصهيونية و يسعون بكل الوسائل الممكنة من أجل مساعدة المقاومة.
بعد أيام من ذلك ، شاركت المجموعة عنوان محفظتها الرقمية ، و بدأت في تلقي الأموال على المحفظة ، قبل ان يتبين أن شركة Whitestream لحلول تقنية البلوكتشين ، و التي أسّسها الثنائي Itsik Levy و Uri Bornstein ، قد قامت بعملية تتبع هذه الحوالات ، و تمكنوا من تحديد عنوان محفظة العملات الرقمية الخاصة بمنظمة حماس على منصة Coinbase. و يقال إن نتائج هذا الإستكشاف قد تم إرساله إلى الأجهزة الأمنية .”
تبرعات البيتكوين لمنظمة حماس جاءت من قطاع غزة
و من الجدير بالذكر أن شركة Globes نشرت أيضا أنه بعد أيام ، تمت مشاركة عنوان محفظة بيتكوين آخر تمت مشاركته و نشره من أجل تلقي التبرعات ، و يقال إن هذا العنوان الثاني لا يرتبط بمنصة Coinbase .
لقد تم نشر عنوان محفظة البيتكوين الثاني بعد تلقي عنوان المحفظة الأول عدد إثنين من التبرعات عبارة عن حوالات بيتكوين صغيرة نسبيا تصل إلى 2500 دولار فقط .
و بحسب التقرير فإن هذه التبرعات قد أتت من تاجر بيتكوين في مدينة خان يونس ، وهي بلدة صغيرة تقع في قطاع غزة بفلسطين ، ومن عناوين محافظ رقمية مرتبطة بمنصة تداول العملات الرقمية الشهيرة Binance ، و منصة تداول العملات الرقمية الروسية Vilkov .
و بحسب ما ورد في التقرير أن عنوان تبرعات البيتكوين الثاني قد تلقى أيضاً أموالاً قادمة من محافظ رقمية مرتبطة بمنصات تداول العملات الرقمية (Bittrex) ، و Coinbase ، و Binance ، و منصة Vilkov الروسية ، و ذلك بالإضافة الى حوالات من شركة Coinmixer مقدم خدمات مختلفة للعملات الرقمية .
لاحظ أن هذه المعاملات لا تعني بالضرورة أن منصات تداول العملات الرقمية المذكورة اعلاه قد دعمت المنظمة ، و لكن من المحتمل أن يكون مستخدمي هذه المنصات قد قاموا بسحب هذه الأموال مباشرة إلى عنوان محفظة البيتكوين الخاص بمنظمة حماس .
و طبقا لاستيك ليفي أحد مؤسسي شركة Whistream ، قد تكون منظمة حماس اضطرت إلى أن تنشر عنوان محفظة بيتكوين آخر لتلقي التبرعات ، و ذلك لأن عنوان محفظة البيتكوين الأول كان من الممكن أن يتم حجبه بواسطة منصة Coinbase ، و هذا ، لأنه قد ينتهك شروط خدمة الشركة ، و التي تنص على أنه “من المحتمل إجراء عمليات تحقق من أجل منع عمليات الإحتيال و غسيل الأموال و عمليات تمويل الإرهاب و ما إلى ذلك من الجرائم المالية الأخرى .
المصدر : www.cryptoglobe.com
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