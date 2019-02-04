بعد إعلان منصة Liqui… منصة جديدة تعلن عن إيقاف خدماتها إلى حين إشعار آخر!

نشرت منصة “Coinpulse” وهي عبارة عن منصة لتداول العملات الرقمية تم إطلاقها في نهاية يونيو 2018، “إشعارًا عاجلاً” ينصح جميع المستخدمين بسحب العملات الرقمية الخاصة بهم بحلول 7 فبراير 2019، وعندها سيتم إغلاق المنصة من أجل “الصيانة حتى إشعار آخر”.

يشير الإعلان الذي تم نشره مؤخرا إلى أنه سيتم إيقاف جميع عمليات التداول وإيداع العملات الرقمية منذ 1 فبراير 2019.

وأضاف الإعلان:

“في الأسبوع التالي، نتوقع من جميع المستخدمين نقل العملات الرقمية الخاصة بهم من محافظ CoinPulse إلى محافظهم الشخصية أو غيرها من منصات تداول العملات الرقمية لتجنب إقفالها أثناء الصيانة”.

ونرجو من المستخدمين اتباع هذا الأمر وسحب العملات الرقمية:

1) “إذا كان لديك أكثر من عملة واحدة: قم أولاً بسحب البيتكوين BTC ثم الايثيريوم ETH، ثم أي عملات/رموز أخرى.”

2) “إذا حدث خطأ في الرصيد وتم ذكر بأنه غير كافٍ، قم بتخفيض الرقم المحدد.”

3) “لا تنسى تأكيد عملية السحب عبر بريدك الإلكتروني. يجب أن تكون مسجلاً في حساب بريدك الإلكتروني من نفس المتصفح.”

تبحث المنصة عن مستثمرين/مشترين، “للاستحواذ على مؤسسة Coinpulse (والمؤسسة تشمل منصة التداول، والموقع الإلكتروني وعلامتها التجارية، وما يقرب من 50 مليون من عملة CPEX)”.

مقالات ذات صلة

في نهاية شهر مايو 2018، تم نشر مقابلة مع مؤسس “Coinpulse” حيث كتب المحاور أن “قرار فريق (Coinpulse) لتحديد أولويات المجتمع يجعل CoinPulse في المقدمة كما يستمع الفريق بالفعل ويهتم بمستخدمي المنصة. “

في تلك المقابلة، قال المؤسس “وهو مجهول الهوية حتى هذه اللحظة” أن منصة Coinpulse سوف تتميز عن المنصات الأخرى من خلال، “تطوير منصة تداول عالمية سهلة الاستخدام فريدة من نوعها…” استخدام أحدث تقنيات التداول التي تسمح للمستخدمين للقيام بسهولة بعقد الصفقات في الوقت الحقيقي مع صيغة سهلة الاستخدام. “

أعطى المؤسس أيضًا شهرة لمشروعه الخاص وذلك بعدم تنفيذ عملية الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO ، على الرغم من أنه يبدو أن مؤسسي Coinpulse لهم علاقة بإنشاء عملة رقمية أخرى يطلق عليها “EBCH” (ربما تكون انقسام من البيتكوين كاش).

يبدو أن منشئي المحتوى من EBCH يملكون الرموز المميزة لـ ECBH “الموزعة رقميًا” للمستخدمين المهتمين بالمجان، وهم المستخدمون الذين قد يكونون قد مارسوا ضغطًا على العملة ليتم إدراجها في منصات مثل: Binance و Changelly.

ومع ذلك، وحتى الآن، لم يعد بالإمكان العثور على معلومات عملة “EBCH” على موقع Coinmarketcap.com.

يدعي المؤسس أيضا أنه كجزء من روح الجماعة المجتمعية القائمة على Coinpulse، لم تسعى Coinpulse إلى جمع الأموال من الداعمين:

العلاقة بين العملات الرقمية وأسواق المال العالمية والقوانين الحكومية

“نحن نعتقد أن جمع الأموال من الداعمين لتمويل مشروعنا يتعارض مع روح اللامركزية وهذا هو السبب في أننا قررنا عدم وجود عملية الطرح الأولي للعملات ICO. والطرق الوحيدة للحصول على رموز CPEX هي إما الاشتراك في المنصة أو استبدالها برموز EBCH الخاصة بك.”

رفض اجراء (عرض اولي للعملة ICO) لمنصة Coinpulse:

“حسناً، إن إجراء عرض أوّلي للعملة ICO يجعل بعض جوانب التطوير أسهل، ولكننا شعرنا أنها الفائدة ستعود على المؤسسين أكثر من أفراد المجتمع. كما ذكرنا سابقاً، كان تركيزنا هو إفادة المجتمع، لذلك قررنا أنه مع الكثير من العمل الشاق والإبداع، يمكننا إنشاء CoinPulse بطريقة جديدة دون الحاجة إلى إجراء ICO ”.