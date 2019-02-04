كيف تقبل العملات الرقمية كوسيلة دفع في موقعك

في الوقت الذي يزداد فيه الإهتمام بعالم العملات الرّقميّة فإنّ اعتمادها ينمو بشكل متسارع و كذلك ينمو إهتمام التجاّر بقبول البيتكوين كوسيلة للدّفع الإلكتروني. و فيما يلي بعض الطرق الأسهل لدمج البيتكوين و العملات الرّقميّة الأخرى في عملك عبر الإنترنت.

لماذا قد ترغب في قبول العملات الرّقميّة مقابل الخدمات والبضائع

الإستخلاص باعتماد البيتكوين له إجابيّات عديدة ومتنوّعة على الأعمال التجارية. بداية، يمكن أن يكون قبول المدفوعات عن طريق بطاقة الإئتمان مكلفًا جدّا ، حيث تأخذ البنوك ومقدمو خدمة الدفعات عادةً نسبةً تتراوح من 3 إلى 5 بالمائة من المبلغ المطلوب بينما يمكن للبيتكوين و العملات الرّقميّة الأخرى في الواقع خفض هذه الرسوم إلى أقل من واحد في المئة. في حالة بيتكوين كاش بالخصوص ، عادة ما تكون الرسوم أقل من سنت واحد. كما أن معاملات البيتكوين لا يمكن الرجوع عنها ، لذا فإن عمليات رد المبالغ المدفوعة الشائعة مع مدفوعات بطاقات الائتمان تصبح شيئًا من الماضي. كما يمكن أن يؤدي تلقي المدفوعات باعتماد البيتكوين إلى تعجيل المعاملات الدولية بشكل كبير مع تقليل الرسوم ، و هو الأمر الذي يعد مثاليًا للغاية بالنسبة للتجار عبر الأنترنت.

علاوة على كل هذا ، هناك إمكانية الحصول على الأموال مباشرة . حيث يرغب التجار بالطبع في الحصول على الأموال في أسرع وقت ممكن ، خاصّة و أن ضعف السّيولة النقدية يمكن أن تؤدي إلى إنهيار أو تحطيم أي عمل تجاري. لذلك فإن الإستخلاص باعتماد البيتكوين هو أحد السبل المتّبعة لتسهيل ذلك.

ماهي الخطوة الأولى

أولاً وقبل كل شيء ، عندما تريد الشركة البدء في فرض رسوم على عملائها باعتماد البيتكوين ، فإنها تحتاج إلى توضيح هذه المعلومة للعملاء. تمامًا كما هو الحال مع العديد من الأنشطة التجارية ، سواء عبر الأنترنت أو خارجها ، فإنك توضح أنك تقبل بطاقة Mastercard أو Visa أو Paypal ، لذلك فإنّ التاجر الذي يقبل الإستخلاص بعملة البتكوين أو غيرها من العملات الرقميّة سيريد عرض هذه الحقيقة بشكل بارز على موقعه على الويب ، وخاصة عند سداد الرسوم. فمثلا يمكن لمخزن الطوب أو حتى قذائف الهاون عرض عناوين المحفظة في شكل QR code. أما الأجهزة والتطبيقات التي تعمل باللمس فهي طرق أخرى شائعة لقبول الدفعات.

تحديد الأسعار هو أيضا مسألة مهمة جدا. فعندما يقبل النشاط التجاري البيتكوين ، فمن المنطقي ، على الأقل في هذه المرحلة من تبني العملة الرقميّة، أن يعرض سعر العملة مقابل العملة النقدية المعتمدة عادة ، وأن يتقاضى مقابل البضاعة أو الخدمة وفقًا لذلك ، حيث تتقلب قيمة البيتكوين بشكل متواصل . واعتمادًا على المكان الذي يوجد فيه النشاط التجاري فيجب أيضًا أخذ الضرائب بعين الإعتبار.

من المنطقي عرض أي قيمة من البيتكوين يتم استلامها كدفعة مماثلة لاستلام دفعة ماليّة نقدية ؛ فعلى الرغم من أن المعاملات سريّة إلى حد ما ، فإنه لا يزال يتعين عليها المرور عبر السجلّات مثلها مثل أي مدفوعات أخرى. شيء واحد فقط يجب أخذه في الحسبان هو المبالغ المستردة. فإذا طلب أحد العملاء استرداد أمواله ، فسيحتاج التاجر إلى طلب عنوان محفظته لإرسال الأموال إليه إضافة إلى أن بعض المنصات لديها طرق للتعامل مع ذلك بسلاسة.

Bitpay

تعد Bitpay الطريقة الأكثر شيوعًا للتجار الذين يقبلون البيتكوين (BTC) و البيتكوين كاش (BCH) و غيرها من العملات الرقميّة في الوقت الحالي. حيث أنّ نظامها سريع وبسيط ويتحمل مخاطر تذبذب قليلة وهو الأمر المناسب أكثر للتجار ، لأن Bitpay سوف تتعامل مع التسوية وتقوم بتحويل العملات الرّقميّة تلقائيًا إلى عملات نقديّة. و قد قامت معالجة الدفوعات بالعملات الرّقميّة حديثا بإصدار أرقام تكشف أنها عالجت أكثر من مليار دولار من المدفوعات في العام الماضي.أمّا عندما يتعلق الأمر برد الأموال ، فإنّ الأمور تكون أبسط بإستخدام Bitpay والتجار يحتاجون فقط إلى عنوان بريد إلكتروني لإعادة الأموال إلى حساب المشتري.

تشمل مزايا Bitpay قدرتها على دعم العديد من العملات بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني والودائع المصرفية المباشرة.

Coinbase Commerce

طريقة أخرى شائعة لقبول دفعات بيتكوين هي إستخدام Coinbase Commerce. و هي مثالية للأعمال التجارية عبر الأنترنت حيث تتيح للتجار قبول الدفعات باعتماد البيتكوين وتحويلها على الفور إلى عملات نقديّة لإنقاذ أنفسهم من تقلبات الأسعار. و هي مجانية أيضًا ، على عكس تلقي الدفعات عبر بطاقة الإئتمان . و نظرا للإعتراف والثقة الممنوحة للعلامة التجارية Coinbase فمن المنطقي بالنسبة للتجار دمج Coinbase Commerce في مواقعهم.

Gocoin

إن إستلام المدفوعات الدولية أسهل بكثير عند إعتماد البيتكوين والعملات الرّقميّة الأخرى . و Gocoin هي واحدة من أكبر موفّري خدمات معالجة الدفع الرقمي وتدعم عددا من العملات الرقميّة. فهي توفر إمكانية الدمج بسهولة في شكل مكون إضافي يمكن للأنشطة التجارية تثبيته على موقع الويب الخاص بهم ، كما أنه يشتمل على نظام رد المبالغ المدفوعة.



Btcpay

معالج الدفع مفتوح المصدر Btcpay مفيد بشكل خاص للتجار الأكثر إنجازا من الناحية الفنية. فهو في الأساس نسخة لامركزية من Bitpay ويسمح بنقل سهل للكود الحالي إلى معالج الدفع الخاص بالتاجر. Btcpay مفيد للتجار الذين يريدون أن يكونوا مسيطرين على أموالهم الخاصة وأن يقبلوا العديد من العملات الرّقميّة المختلفة. يحتفظ التاجر بالتحكم الكامل في العقدة الكاملة (Full Node) ، وتذهب الدفعات مباشرة إلى محفظته للعملات الرقميّة، مما يزيد الخصوصية والأمان.

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