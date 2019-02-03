منصة “ARAW”: بوابة الدفع اللامركزي للتسوق والمتاجر الإلكترونية

يعد مجال التجارة الإلكترونية والمدفوعات مجالاً جاذباً للمشاريع الناشئة والتقنية وتحديدا المشاريع العاملة في تقنيات البلوكشين والعملات الرقمية لما توفره من مميزات وخدمات للصناعة.

ومن ضمن هذه المشاريع ظهرت منصة “ARAW” لتقدم حل جديد مدعوم من بلوكشين الايثيريوم ولكن كيف يمكن أن نقارن هذه المنصة مع المنافسين الآخرين؟

في هذه المقالة سوف نقوم بعملية مقارنة بينها وبين المشاريع العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، وسوف نعرض لماذا وكيف يمكن أن تكون منصة “ARAW” قوة دافعة في مجال التجارة الإلكترونية والمدفوعات.

ما هي منصة “ARAW”؟

منصة “ARAW” هي أحد المشاريع الجديدة القائمة على تكنولوجيا البلوكشين والتي تعمل على توفير حل متكامل للمتاجر الإلكترونية وتوفير بطاقات بنكية تدعم العملات الرقمية, بالإضافة إلى خيارات الدفع عبر الإنترنت بواسطة تكنولوجيا البلوكشين.

ما هي طريقة عمل منصة “ARAW”؟

تنوي منصة “ARAW” دمج إعمال التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع اللامركزية القائمة على شبكة الايثيريوم, وذلك بهدف تمكين المتاجر الإلكترونية والعملاء من استخدام العملات الرقمية و العقود الذكية التي تسمح لهم خيار استرداد المبالغ في عمليات الشراء في حال تم مخالفة إحد شروط البيع.

كما تهدف المنصة إلى إنشاء نظام بيئي متكامل الخدمات بهدف تطوير صناعة التجارة الإلكترونية وتسهيل عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت للعملاء.

أحد النقاط في منصة “ARAW” هو أنها تمتلك منتج مبدئي (MVP) لتوضيح طريقة عمل المنصة وما هي الخدمات التي ستقدمها في صناعة التجارة الإلكترونية وبوابات الدفع الإلكتروني.

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ويأتي ذلك كون فريق عمل منصة “ARAW” بدأ بالتطوير منذ أكثر من عام, ويهدف بذلك الحصول على ميزة إضافية في هذا المجال مقارنة بالمنافسين.

ودخولها إلى هذا المجال لا يعد جديداً, حيث أن المنصة تمتلك تطبيقات ذكية على متجر جوجل بلاي منذ 2017, ويأتي ذلك بعد تأسيسها في عام 2016, كأحد أول مشاريع المتاجر الإلكترونية المتخصصة في تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية.

بالإضافة إلى بوابة الدفع الإلكتروني, فإن منصة “ARAW” تقدم بطاقات ARAW Touch, وهذه البطاقة تسمح للعملاء باستخدام العملات الرقمية لدفع المصايف اليومية بشكل سهل وبسيط.

خدمة API للمتاجر الإلكترونية

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كما تنوي المنصة تقديم خدمة API, والتي تتيح للمتاجر الإلكترونية حول العالم من استخدام منصة “ARAW” بشكل سهل في منصتهم. ويشمل ذلك أدوات المتاجر الإلكترونية وبوابات الدفع الخاصة بالمنصة.

ومن خلال خدمة API فإن المتاجر الإلكترونية تستطيع الوصول إلى جميع واجهات برمجة التطبيقات مما يجعلها تستفيد من تقنيات البلوكشين في متاجرها بشكل سلسل وسهل. وتهدف المنصة من خلال هذه الخدمة أن تقدم ميزة تنافسية تساعدها على التوسع دولياً.

و تنوي منصة “ARAW” على التركيز على بناء نظام بيئي متكامل يوفر ربط للحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية لتنفيذ عمليات التسوق الإلكتروني أو لشراء عملات ARAW الرقمية.

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كما يمكن للعملاء تحويل عملاتهم الرقمية إلى عملات نقدية وتحويلها إلى حساباتهم البنكية, وذلك بفضل المحفظة الرقمية التي ستوفرها المنصة لتخزين عملات مثل البيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH) و عملة ARAW الرقمية.

وأخيرًا، سوف تقدم منصة ARAW حلًا لمن يرغب بالدفع بواسطة عملات ARAW الرقميةعبر خدمة “ARAW Pay” لقبول المدفوعات عبر الإنترنت بنقرات بسيطة.

نظام المكافآت في منصة “ARAW”

وبهدف رفع مستوى التفاعل سوف تقوم منصة “ARAW” بتقديم نظام المكافآت لتحفيز العملاء على استخدام المنصة, وهذا البرنامج سوف يقوم بتقديم عملات ARAW الرقمية للطرفين.

وطريقة توزيع المكافآت تعتبر بسيطة: عندما يقوم العميل بعملية شراء عبر منصة ARAW الرقمية سوف يتم تقديم مكافأة له على شكل عملات ARAW الرقمية لإستخدامها في عملية التسوق القادمة.

معلومات البيع العام

نهاية فترة البيع الجماعي: 15 فبراير 2018

السعر: 1 سنت لكل 1 ARAW

مجموع التوكن المُتاح في فترة البيع: 3.5 مليار رمز مميز

الموقع الإلكتروني لـ ARAW

ورقة العمل