بايبال كانت تخطط لتطوير نظام دفع لا مركزي شبيه بالعملات الرقمية

بايبال كانت تطور نظام دفع لامركزي يشبه العملات الرقمية

استنادًا إلى مقطع فيديو تم بثه على Bloxlive.Tv ، وهي محطة بث تلفيزيوني في 31 كانون الثاني ، كشف Luke Nosek ، وهو مؤسس شركة Paypal ، عن الخطة المبدئية للشركة الأمريكية. وفقا له ، فإن PayPal كان يريد تطوير نظام دفع بعيد عن سيطرة البنوك والحكومات كما هو الحال بالظبط مع العملات الرقمية اليوم حيث تقوم على نظام لامركزي وعملها من خلال نظام البلوكتشين الذي يتيح لها إمكانات جديدة مثل السرعة والخصوصية…

هل نظاما PayPal و WeChat يعملان على حل مشكلات المدفوعات والحوالات المالية العالمية أم أن العملات الرقمية أسرع وأنجع منهما في حل هذه المشاكل.

قيل إن Luke Nosek أثناء تواجده في المنتدى الإقتصادي العالمي في مدينة Davos بسويسرا قد تم طرح بعض الأسئلة عليه. من بين هذه الأسئلة أنه ما إذا كانا نظام Paypal ونظام WeChat Pay قد حلا مشاكل الناس عندما يتعلق الأمر بالمعاملات والحوالات العالمية عبر الإنترنت أم أن العملات الرقمية cryptocurrencies هي من استطاعت حل هذه المشاكل نظرا لعدم مركزيتها ونظرا لسرعتها وعدم الحاجة للمروو عن طريق البنوك .

ورد Luke Nosek في نفس اللقاء بالقول إن الخطة الأولية لبايبال هي تطوير نظام لامركزي لمعالجة المدفوعات. كان من المفترض أن يكون متحررًا من سيطرة السلطات المركزية كما هو الحال في مجال العملات الرقمية اليوم. وعلى نحو طريقة عمل البلوكتشين ، بهذه الطريقة لن يكون هناك أي تدخل من قبل البنوك أو الحكومات.

لا تجد الكثير من الناس لا يعرفون هذا ، فمشروع بايبال PAYPAL في البداية كان الهدف منه إنشاء عملة عالمية لامركزية بنفس مواصفات العملات الرقمية اليوم .

الضغط على بايبال PAYPAL من قبل المستثمرين

ومع ذلك ، أشار أحد مؤسسي PayPal إلى أن هدفهم لم يتحقق لأن مستثمريها في ذلك الوقت كانوا يضغطون عليهم للتعجيل بإطلاق المنتج في أقرب وقت ممكن. وأشار Nosek أيضا إلى أن الشركة أصبحت مركزية وتعاملت مع المؤسسات المالية مثل SWIFT, وMastercard, و Visa. وذكر أيضًا أن PayPal تعاملت مع هذه المؤسسات وامتثلت لشروطها المركزية.

من ناحية أخرى ، أشاد بجهود مطوري البيتكوينBitcoin و عملة الإيثيريوم Ethereum . ووفقا له ، فقد أنشأوا نظامهم البيئي بتركيز ولم يطلقوا منتجاتهم قبل الأوان. ويأمل أيضًا أن لا يلحق الضغط الذي تمت ممارسته من قبل المستثمرين هذه العملات الرقمية ويبق بعيدا عن مطوري هذه العملات الرقمية .

بايبال تطلق منصة Blockchain أساسا للدفع للموظفين

تأسست PayPal Holdings. ، خدمة المدفوعات عام 1998 أي أكثر من 10 سنوات من تاريخ إصدار الورقة البضاء الخاصة بBitcoin في عام 2008. واستناداً إلى التقارير ، سجلت الشركة أكثر من 254 مليون مستخدم نشط في الربع الثالث من عام 2018.

أعلنت BTCNN في 7 ديسمبر أن Paypal تبنت تقنية بلوكتشين Blockchain من أجل الدفع للعمال. في هذه الحالة ، يمكن للموظفين المشاركة في البرامج والحصول على العملات التي لا يمكن استخدامها إلا داخل النظام الأساسي القائم على البلوكتشين Blockchain

المصدر btcnn

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