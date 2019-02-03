رأي… هل تعدين عملة الايثيريوم (ETH) خيار مربح مالياً في عام 2019؟

يعتبر تعدين عملة الايثيريوم (ETH) موضوع مهم كونها حالياً ثالث أكبر عملة رقمية من حيث الحجم السوقي بعد عملتي البيتكوين (BTC) و الريبل (XRP).

في الوقت الذي خضعت فيه العملة الرقمية لانخفاضات متتالية في الأسعار منذ أعلى مستوى لها على الإطلاق في يناير 2018 ، فإن ذلك لا ينهي الفوائد التي تأتي مع تعدين عملة الايثيريوم.

قبل الشروع في تعدين عملة الايثيريوم (ETH) نحتاج إلى النظر في التكلفة السائدة لأن هذا يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان التعدين سوف يكون مشروعا مربحا لك أم لا.

في حالة الايثيريوم، فقد زادت قيمة العملة الرقمية عدة مرات منذ إنشائها. ومع ذلك، فمن المستحسن أن ننظر إلى التكلفة الحالية لـ تعدين عملة الايثيريوم (ETH) في عام 2019.

من أجل تعدين عملة الايثيريوم (ETH) على شبكة الايثيريوم، تحتاج إلى امتلاك جهاز تعدين أو جهاز من شأنه أن يحل المسائل الرياضية المعقدة.

تحدد صعوبة التعدين مستوى الصعوبة في حل المسائل الرياضية المعقدة.

عندما يكون مستوى الصعوبة أعلى، عندها ينتهي الأمر بأثر أقل. وذلك يعني انضمام المزيد والمزيد من المعدنين إلى الشبكة.

يشير معدل التجزئة “Hashrate” إلى السرعة التي يعمل بها جهاز التعدين أو الأجهزة المستخدمة في تعدين عملة الايثيريوم (ETH)، مما يساعد أيضًا في حل المعادلات الرياضية.

في النهاية، يستغرق جهاز التعدين وقتًا أقل أو أكثر لتأكيد المعاملة. ومع انضمام المزيد والمزيد من المعدنين إلى السوق، تنضم آلات التعدين الجديدة إلى السوق أيضًا.

كيف تؤثر الطاقة النظيفة على مستقبل تعدين العملات الرقمية

ومع ذلك، فإن الآلات ذات قوة التجزئة العالية تكون غالية الثمن بنفس القدر. بدلا من ذلك، تستهلك هذه الآلات طاقة أكثر ، مما يجعل من الصعب على الجميع تحمل تكاليفها.

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يختلف كل جهاز أو جهاز تعدين في شكل كمية الطاقة التي يستهلكها ومستوى الكفاءة.

ومع ذلك، يمكن لجهاز التعدين القياسي استهلاك 100W عند التحميل الأقصى. اجهزة التعدين القوية مع ارتفاع معدلات الطاقة يمكن أن تصل إلى 1000W.

مع التحول إلى بروتوكول Proof of Stake، فإن شبكة الايثيريوم قادرة على التحقق من المعاملة، مما يجعل من السهل على المستخدمين على الشبكة المشاركة في تعدين عملة الايثيريوم (ETH).

أيضا، توفر شبكة الايثيريوم خيارات التعدين المختلفة. بالإضافة إلى استخدام GPUs، يمكن للمستخدمين بالمثل الانضمام إلى تجمع التعدين بأسعار معقولة.

تقدم العديد من الشركات الموثوقة هذه الخدمة، وكل ما يتعين على المستخدم القيام به هو الاشتراك في الموقع. بمجرد تشغيل الحساب، يمكن للمستخدم البدء في التعدين لـ تعدين عملة الايثيريوم (ETH).

يأتي بروتوكول “Proof of Stake” مع مزايا مختلفة مثل انخفاض الطاقة الكهربائية وكذلك تكلفة الأجهزة.

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مع كل الحقائق المعلنة، من الأسلم أن نقول أن تعدين الايثيريوم في عام 2019 لا يزال مربحا.

مع بعض الميزات المفيدة والفريدة التي تدعم العاملين بالتعدين الحاليين وجذب شركات جديدة، ومن المتوقع أن يرتفع سعر الايثيريوم بغض النظر عن التصحيح الذي حدث في العام الماضي.

باستخدام البلوكشين للتحقق من صحة المعاملات على الشبكة، وإضافة بروتوكول (PoS) وإدراج العقود الذكية للبلوكشين، لا يزال تعدين عملة الايثيريوم (ETH) مربح بالنسبة لعدد كبير من المعدنين.