شراكة جديدة بين “مجموعة الخليج 365” و مشروع MenaPay

يسعدنا كـ “مجموعة الخليج 365”, الموقع العربي الأول لأخبار تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية, الإعلان عن شراكة جديدة مع مشروع MenaPay, لأنظمة وحلول المدفوعات بالعملات الرقمية القائمة على تكنولوجيا البلوكشين.

وتهدف شراكتنا مع مشروع MenaPay إلى دعم المحتوى العربي والعمل سويا لإطلاق عدد من الأحداث والفعاليات المتعلقة بـ عالم العملات الرقمية في المنطقة العربية لتحقيق التميز عما يقدم حاليا من خدمات وأحداث.

وتكمن رؤية مشروع MenaPay, في تسهيل معاملات العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإتاحة نظام دفع يتيح التعامل بالعملات الرقمية بين العملاء والشركات وأصحاب الأعمال, وبهذا فهو يهدف إلى توفير حل ابتكاري يوفر عملة رقمية موحدة لاستخدامها في المعاملات اليومية في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقد أثبتت أيضاً “مجموعة الخليج 365” أنها المجموعة العربية الأولى في عالم البلوكشين والعملات الرقمية. حيث تقدم خدمات متنوعة انطلاقا من مبدأ دعم المحتوى العربي في مجال العملات الرقمية بالإضافة إلى أحدث الأخبار والدورات التعليمية وخدمات بيع وشراء العملات الرقمية بين الأعضاء.

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و من خلال هذه الشراكة سينضم مؤسس “مجموعة الخليج 365”, سلمان الجوهر, إلى الفريق الاستشاري لـ مشروع MenaPay, ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تكامل القوى بيننا لدعم مجتمع العملات الرقمية في العالم العربي.

الموقع الرسمي لـ مشروع MenaPay

7 نصائح يجب أن تعرفها قبل الاستثمار في العملات الرقمية

مجموعة التيليجرام لـ مشروع MenaPay

حساب تويتر لـ مشروع MenaPay