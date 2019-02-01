شركة IOTA تتحالف مع عملاق الطاقة الدانماركي

ستقود IOTA عملية دمج أنترنت الأشياء في قطاع الطاقة الدنماركية ، والتي تهدف إلى تسريع الإنتقال إلى الطاقة الخضراء

وقّع مشغل الكهرباء والغاز الدانمركي TSO) Energinet) مذكرة تفاهم مع IOTA من أجل الاستفادة من Tangle (و هي شبكة بلوكتشين خاصّة بـIOTA ). يمكن أن تكون الشراكة بمثابة نقطة إنطلاق للإنتقال الكامل في الدنمارك إلى الطاقة الخضراء.

مواجهة تعطيل إعتماد أنترنت الأشياء

Energinet المملوكة من قبل وزارة الطاقة الدنماركية هي مؤسسة مستقلة مسؤولة عن أمن إمدادات الكهرباء و الغاز في الدنمارك. و في وقت متأخر ، بدأت Energinet بتجربة تقنية حديثة مثل البلوكتشين و أنترنت الأشياء (Internet of Things (IoT من أجل زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة. و لقد كانت IOTA ، وهي مشروع يركز بشكل خاص على بناء دفتر أستاذ موزعة لأنترنت الأشياء ، أول شركة ناشئة تعمل بنظام البلوكتشين تجذب إنتباه عملاق الطاقة الدنماركية.

حالياً ، تقوم Energinet باستكشاف جميع الإستخدامات الممكنة لـ IOTA Tangle في سوق الطاقة الدنماركية. على سبيل المثال ، يمكن لمضخات الحرارة التي تعمل بنظام IoT أن تنقل الطاقة إلى بالوعة حرارية عندما يكون هناك الكثير من الطاقة الخضراء في شبكة الطاقة. و من منظور طويل المدى ، سيشمل هذا الأمر مجالات أوسع من الطاقة الخضراء حيث يمكن إستخدام تقنية IOTA لبناء المباني الذكية وحتى المدن الذكية.

جعل الدنمارك أكثر اخضرارا

يكشف “اندريه برايد النور” من Energinet أن السبب الرئيسي للشراكة هو إزالة الفجوة بين التقدم في مجال أنترنت الأشياء و أنظمة الطاقة الأوروبية “المركزية”. في غضون ذلك ، يضيف ممثل مؤسسة IOTA “ويلفريد بيمنتا دي ميراندا” أن IOTA “حريصة” على أن تكون عاملا محفزا للتقدم المستقبلي في قطاع الطاقة من خلال السماح لشركة Energinet بالإستفادة من خبراتها في مجال إدارة البيانات.

تجدر الإشارة إلى أن كوبنهاجن تعتبر بالفعل أكثر المدن خضرة في أوروبا. و تعد شبكة الغاز الدنماركية بالفعل واحدة من أكثر الشبكات اخضرارًا في العالم (طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 40.5٪). بحلول عام 2035 ، يمكن ملء شبكة الغاز في البلاد بالكامل بالغاز الأخضر.بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : https://u.today

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