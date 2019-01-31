شركة CBOE تعيد تقديم طلب تغيير القانون لدى الـ SEC سعيا للموافقة على صندوق البيتكوين ETF

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، قامت شركة Cboe ” سوق شيكاغو لتداول الأسهم و الخيارات ” بإعادة تقديم طلب بإقتراح تعديل قاعدة من قواعد قانون إدارة الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية SEC ، و التي من شأنها أن تسمح لمنصة Cboe الأمريكية بإدراج صندوق البيتكوين ETF المقدم من شركتي VanEck و SolidX للتداول .

” تفاصيل الخبر ”

يبدو أن سباق طلبات البيتكوين ETF قد عاد من جديد ، بعد أن قامت منصة CBOE الأمريكية بإعادة تقديم طلبها المرتبط بالموافقة على إدراج صندوق البيتكوين ETF المقدم من قبل مؤسسة VanEck لإدارة الأصول المالية و شركة التقنية المالية SolidX .

و كما تم الإعلان يوم الخميس من قبل المدير الإستراتيجي لإدارة الأصول في مؤسسة VanEck السيد جابور جورباشس ، فإن طلب تعديل القاعدة المقدم من شركة CBOE في يوم 30 يناير الجاري ، في حال تم الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية SEC فإنه سوف سيسمح لمنصة Cboe BZX Exchange بإدراج أسهم صندوق البيتكوين ETF المعروف بإسم ” bitcoin ETF trust ” و المقدم من قبل الشركتين المذكورين أعلاه .

و يعتقد العديد من أنصار تشغيل و إدراج صناديق البيتكوين ETF للتداول أن صناديق الـ ETF سوف تساعد على جلب نقود جديدة إلى سوق العملات الرقمية ، مما سوف يخلق سوقاً أكثر سيولة .

و من الجدير بالذكر أن شركة Cboe كانت قد سحبت طلبها بتعديل القاعدة من الطلبات المقدمة لدى هيئة الـ SEC في وقت سابق من هذا الشهر بسبب فترة الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية .

و في ذلك الوقت ، أوضح يان فان إيك ، الرئيس التنفيذي لشركة VanEck ، أن الشركات التي تقدمت بطلب تغيير القاعدة كانت تجري محادثات مع لجنة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية SEC ، لكن هذه المحادثات انتهت عند بدء الاغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية ، و لكي يتجنبوا حدوث رفض محتمل من هيئة الـ SEC لطلبهم بسبب إغلاق الحكومة ، تم سحب الإقتراح المقدم .

و قبل ذلك ، كانت هيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية SEC قد حددت تاريخًا نهائيًا لاتخاذ القرار بشأن طلب صندوق البيتكوين ETF المقدم من قبل VanEck / SolidX في يوم 27 فبراير نهاية الشهر المقبل ، و ذلك بعد تمديد فترة الفحص و المراجعة من قبل لجنة الـ SEC لعدد من المرات .

لم يتم نشر إقتراح تغيير القاعدة في السجل الفيدرالي ، مما يعني أن الوقت لم يحن بعد لكي تتخذ لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قرارًا ، و بمجرد نشر الإقتراح ، سيكون لدى لجنة الـ SEC مدة 240 يومًا كحد أقصى لتقرر ما إذا كانت ستوافق على الإقتراح أم لا .

ويأتي خبر إعادة تقديم طلب تعديل القاعدة من طرف شركة Cboe بعد أسابيع من بورصة نيويورك NYSE Arca طلبها الخاص مع شركة Bitwise Asset Management .

و كما هو الحال مع طلب منصة Cboe ، لم يتم بعد نشر مقترح بورصة نيويورك NYSE Arca في السجل الفيدرالي ، مما يعني أنه لا يواجه أي مواعيد نهائية بعد .

و مع ذلك ، فإن نسخة 31 يناير من السجل الفيدرالي شملت الإنسحاب السابق لشركة Cboe ، بتاريخ 23 يناير.

و الآن عزيزي القاري ، في رأيك ماذا يمكن أن يحدث في نهاية الشهر المقبل ؟! هل يتسنى لهيئة الأوراق المالية و البورصات الأمريكية أن توافق على أي من طلبات صناديق البيتكوين ETF المقدمة من قبل شركات العملات الرقمية ، أم ترفضها جميعا ، و ننتظر جلسات أخرى للطلبات الجديدة ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : coindesk.com

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