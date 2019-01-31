أحجام التداول بـ المنصات اللامركزية (DEX) تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة متخصصة في مجال البيانات “ديار” أن المنصات اللامركزية (DEX) قد سجلت أدنى مستوى لأحجام التداول على الإطلاق في يناير 2019 فيما يتعلق بقيمة الدولار الأمريكي بالإضافة إلى معاملات الايثيريوم ETH على شبكة البلوكشين.

وتظهر الاحصائيات انخفاضًا في أحجام التداول على الرغم من أن منصات تداول العملات الرقمية المركزية الرائدة بدأت بدخول عالم المنصات اللامركزية (DEX).

تشير البيانات إلى أنه منذ يونيو 2017 – عندما ظهرت منصات التداول اللامركزية في ساحة الكريبتو – تم تداول ما مجموعه 8.9 مليار دولار في هذه المنصات. فقط العام الماضي كان حجم التداول بأكثر من 7.1 مليار دولار.

على الرغم من ارتفاع حجم التداول في العام الماضي، انخفض هذا الرقم إلى 49 مليون دولار فقط في يناير 2019. ووفقا للبيانات، فإن هذا يعادل أقل من عُشر حجم التداول اليومي في منصة بينانس.

كما انخفضت كمية عملات الايثيريوم ETH المتداولة في المنصات اللامركزية (DEX) انخفاضاً ملحوظاً – إلى حوالي ثلث حجم يناير 2018. كان تداول الايثيريوم (ETH) عند أعلى مستوياته في مايو 2018 عندما تداول مستخدمو المنصات اللامركزية (DEX) أكثر من 2.3 مليون من عملة الايثيريوم ETH. وخلال هذه الفترة، انخفض إلى ما يقرب من 400,000 ايثيريوم.

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على الرغم من أن المنصات اللامركزية (DEX) لم تصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في يوليو 2017 عند 48,000، إلا أنها اقتربت منه حيث تم التداول 67,000 عنوان فريد من محافظ الايثيريوم. بالمقارنة مع ذروة 345,000 عنوان فريد تم تسجيلها في يناير 2018، انخفض هذا الرقم بنسبة تزيد عن 80 ٪ في غضون عام واحد فقط.

هل تستطيع المنصات الرائدة حل مشكلة المنصات اللامركزية؟

على الرغم من حجم التداول المنخفض الجديد على الإطلاق، إلا أن منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية أظهرت اهتمامًا سابقًا بإعداد حلول المنصات اللامركزية (DEX) الخاصة بها.

في حين أظهرت Binance بالفعل عرض لمنصة التداول اللامركزية، وأطلقت منصة OKEx مشروع Open Ledger DEX مع مشروع منصة Bithumb اللامركزي. وللانضمام إلى الآخرين، اشترت منصة Coinbase بورصة Paradex اللامركزية في العام الماضي.

وفقا للتقرير، على الرغم من جهودهم، فإن المنصات اللامركزية (DEX) الجديدة المقدمة من قبل المنصات المركزية الرئيسية لم تحل النقص المستمر في أحجام التداول. لم ينجح أحد حتى الآن في جذب نسبة كبيرة من المتداولين من منصات مركزية على الرغم أن رسوم (البورصات اللامركزية DEX) ضئيلة – أو لا توجد رسوم على الإطلاق.

بعد عمليات الاختراق... كيف تختار منصة التداول المناسبة لك؟

تجادل شركة “ديار” للبيانات بأن السبب الرئيسي في انخفاض حجم التداول هو البنية التحتية البطيئة وسوء تجربة المستخدم في المنصات اللامركزية (DEX) التي تحتاج إلى الإيداعات والسحب ورسوم المعاملات من المستخدمين. في حين أن الرسوم يمكن أن تكون منخفضة، فإنه لن تكسب “البورصات اللامركزية DEX” شعبية حتى يقوم المشغلون بترقية البنية التحتية الحالية.