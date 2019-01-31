شركة تقدم تدريب مجاني حول شبكة الإيثيريوم لـ 1,000 شخص

سوف تبدأ الشركة “B9lab” – وهي شركة متخصصة في التعليم عبر الانترنت – برنامجًا مجانيًا يوفر التوجيه والتدريب وإصدار الشهادات لـ 1000 طالب في مجال الايثيريوم.

تأسست “B9lab” في عام 2014، وهي تعمل على توفير جودة التعليم الجماعي للجميع، وفقًا لموقعها على الويب.

وتهدف الشركة إلى إزالة الغموض عن التكنولوجيا، حيث ستقوم المنصة بإطلاق برنامج Blockstars المجتمعي في منصة GoerliCon Berlin، بالتعاون مع إدارة المنصة اللامركزية و موقع ETHBerlin. الهدف من البرنامج هو جذب مجموعة متنوعة من الأفراد من مختلف الخلفيات الثقافية والمهنية والجغرافية.

في حديثه عن البرنامج، قال “إلياس هاس” المؤسس المشارك في شركة “B9lab” إلى إنه من المهم بالنسبة لهم أن يكون لديهم العديد من الأصوات المختلفة “التي تؤثر على شكل التكنولوجيا”، حيث أن هذا هو المكان الأكثر نجاحًا.

نحن نريد مدخلات من أشخاص ذوي خلفيات متنوعة، من صناعات مختلفة ومع تجارب حياتية مختلفة، وأضاف. مع أخذ ذلك في الاعتبار، لم نكن نريد أن تكون التكلفة حاجزًا أمام التدريب. لهذا السبب نقدم الدورة مجانًا للمشاركين.

وأوضح “هاس” أن ذلك يعني أن أعضاء آخرين في المجتمع يمكنهم المشاركة أيضًا، سواء كان ذلك من خلال التوجيه أو التبرع بالتقنية أو المال أو المشاركة الذهنية.

“إن الايثيريوم هو البروتوكول القوي ويحتوي على مجتمع ممتاز ونظام بيئي مميز، ونحن نريد أن نشاركه مع أكبر عدد ممكن من الناس”.

سيكون هناك دورتان تدريبيتان هذا العام في شهري مارس وأكتوبر، مع حضور 500 طالب للدورة الواحدة. سيتم تمويل ما يصل إلى 250 مقعدًا من قبل الشركاء المجتمعيين، مع ما يعادل 50٪ من المقاعد المتبقية من مشروع منصة التعليم الجماعي “B9lab”.

تكنولوجيا البلوكشين ومستقبل الهواتف الذكية

يكون التسلسل الزمني لمتناول الطلاب في شهر مارس من البرنامج كما يلي:

عملية الاختيار (اختبار عبر الإنترنت) – 31 يناير – 28 فبراير

دورة المطور – 1 مارس – 3 مايو

التقديم النهائي للمشروع – 4 مايو – 1 يونيو

الشهادة الرسمية – بحلول 29 يونيو.

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علما بأن دورة مطور محتوى الايثيريوم انطلقت في عام 2015 التي تم إنشاؤها في مؤسسة B9lab. وفقا لـ”هاس” هو أكثر برامجهم نجاحا مع أكبر مجموعة من الخريجين.

ومع ذلك، مع أكثر من 14,000 طالب من 160 دولة وست قارات تعلم حول تقنية البلوكشين في مؤسسة B9lab التعليمية عبر الانترنت، يشهد مزود خدمة التعليم الاونلاين أكثر تمثيلا من البلدان الغربية، فوفقا لـ”هاس”. يأمل الفريق أن يتمكنوا من تحقيق التوازن من خلال برنامج Community Blockstars.

وقال “داميان دوكورتي” أحد مؤسسي B9lab، إن مقدم التعليم متحمس للعمل مع المجتمع من أجل مزيد من التعليم الجماعي.

لقد شهدنا طلبا متزايدا على الوظائف في هذا المجال على مدى السنوات القليلة الماضية، ونحن متحمسون لتدريب الجيل القادم من المطورين ورجال الأعمال، وأضاف.

مع نفس الإطار المقدم للطلاب الدائمين، سوف يتعرف المطوِّرون الطموحون في هذا البرنامج الجديد على أساسيات البلوكشين، من خلال أساسيات الايثيريوم و العقود الذكية، والبرمجة على نظام Solidity، بالإضافة إلى أدوات مثل Web3 و Truffle، بيئة التطوير المدعومة.

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وقال “هاس” إن الطلاب لديهم تمارين عملية من خلال مشاريع فردية وتحديات ترميز. لديهم حق الوصول إلى الفيديو والرسوم المتحركة والمواد المكتوبة ودعم موجهينا والمعلمين في الدردشة. كما سيقومون بإكمال المشروع النهائي والاختبار للحصول على الشهادة.

سيحصل الطلاب الذين يحصلون على درجة 80٪ أو أكثر على شهادة B9lab. ووفقًا لهاسي، فإن الدورة التدريبية “صارمة عن قصد لكننا أردنا أن تكون الشهادة تعني شيئًا فعليًا، لذا فالأفراد الذين يحصلون على الشهادات مجهزون تمامًا للعمل”.

وبصرف النظر عن إطلاق هذا البرنامج، فإن مشروع “B9lab” يمتلك برنامجًا آخر للمجتمع المحلي مصممًا في فصل الخريف. ويمكنهم أيضًا تنفيذ برنامج Blockstars Community آخر على بروتوكول مختلف قبل ذلك، وذلك طبقًا لما ذكره هاس.

علاوة على ذلك، يعمل الفريق على مشروع مع مؤسسة “Tezos” لتقديم 250 مقعدًا للمطورين لتعلم بروتوكول Tezos مجانًا. وقال “هاس” إنهم سيقدمون أيضا “تيزوس” في اشتراكهم الواحد. يتيح ذلك للمشتركين الوصول غير المحدود إلى جميع الدورات التدريبية عبر الإنترنت من أكاديمية “B9lab Academy” لمدة عام واحد أو ستة أشهر محدودة وهو ما سيتم تقريره فيما بعد.