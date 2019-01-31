منصة بينانس تتيح خيار شراء العملات الرقمية بالفيزا والماستر كارد

أعلنت منصة بينانس Binance – المنصة الأكبر من حيث معدل أحجام التداول – أنها قامت باضافة خيار شراء العملات الرقمية مقابل الفيزا والماستركارد اثر شراكة هامة مع Simplex.

وأعلنت المنصة اليوم أنها أقامت شراكة مع Simplex – والتي تتخذ من إسرائيل مقراً لها – لمعالجة المدفوعات عبر البطاقات الائتمانية وتمكين عمليات الشراء عبر بطاقات الفيزا والماستركارد.

وفي المرحلة الأولى ستدعم المنصة خيار شراء عملات البيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH) و اللايت كوين (LTC) و عملة الريبل (XRP), وبعد ذلك يمكن تحويلها للمنصة لتداول ما يصل إلى 151 عملة رقمية أخرى تقدمها منصة بينانس.

وذكر تشانجبينج تشاو – الرئيس التنفيذي لـ منصة بينانس – “إن صناعة الكريبتو لا تزال في مراحلها الأولى, ولا يزال هناك المزيد من الأموال القادمة إلى السوق.” وأضاف: ” إن بناء بوابات تتيح شراء العملات الرقمية مقابل العملات النقدية هو ما نحتاجه اليوم لتنمية النظام البيئي وزيادة التبني وتوسع عالم الكريبتو والعملات الرقمية إلى عدد أكبر من المستخدمين.”

ووفقاً للشروط والأحكام التي كشفت عنها منصة بينانس, فإن الخدمة غير متاحة لبعض الدول بما في ذلك العراق وكوبا وأفغانستان وليبيا, أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن الخدمة غير متوفرة في بعض الولايات مثل نيويورك وهاواي وواشنطن.

مقالات ذات صلة

وفيما يتعلق بالرسوم, فإن برنامج الشراكة مع Simplex سوف يتقاضي 3.5 في المئة من المعاملات بحد أدنى 10 دولار (رسوم ثابتة). والحد اليومي للشراء هو 20,000 دولار أمريكي لكل مستخدم, بينما يبلغ الحد الأقصى الشهري 50,000 دولار لكل مستخدم.

وأضافت الشركة: “نظام معالجة المدفوعات Simplex تخصع لسياسات البنوك المحلية, قد ترفض بعض البنوك هذه الرسوم وفقا لشروطهم الخاصة بغض النظر عن مكان تواجد المستخدم.”

يجدر بالإشارة إلى أن منصة بينانس Binance أطلقت منصة جديدة تتيح شراء العملات الرقمية مقابل العملات النقدية في وقت سابق من هذا الشهر. كما تنوي إطلاق ما يقارب 10 منصات جديدة خلال هذا العام.

للتسجيل في منصة بينانس Binance