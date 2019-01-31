لماذا اختارت “سويفت” شركة R3 عوضا عن الريبل؟ وما تأثير ذلك على شركة الريبل؟

أعلن نظام سويفت (SWIFT) وهو نظام عالمي لتسوية المدفوعات المالية الدولية أنه سيستخدم حلول البلوكشين مفتوحة المصدر الخاصة بـ R3 في مرحلة إثبات المفهوم (Proof of Concept).

“يسرنا أن نعلن عن التكامل باستخدام منتجات R3″، حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لـ شركة سويفت “جوتفريد ليببرانت” خلال منتدى باريس للتكنولوجيا المالية. وأضاف أن التجربة ستشهد تفاعل إطار سويفت الخاص بالمدفوعات، والذي يطلق عليه اسم “Global Payments Innovation” أو GPI مع منصة R3.

وقال “ليببراندت” في وقت لاحق لمحطة CNBC التلفزيونية يوم الاربعاء “نعلن في وقت لاحق اليوم عن المنتج المبدئي الذي يعتمد من بلوكشين R3 وتطبيقه على التحويلات المالية حيث يمكنك البدء في السداد على منصة التداول ثم تذهب الى اطار المدفوعات GPI.”، “نحن لا زلنا نستكشف الترابط مع الكثير من الأشياء وكانت البنوك دائمًا جزءًا من هذا الترابط.”

ويأتي هذا الإعلان بعد سنوات من التكهنات حول استخدام سويفت لحلول البلوكشين الخاصة بـ شركة الريبل. في نوفمبر 2018 ، أشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن الشبكة المصرفية العالمية كانت تتطلع إلى إقامة شراكة مع شركة الريبل “Ripple Labs” وهي شركة ناشئة تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها. ومع ذلك، نفت مؤسسة سويفت الشائعات، موضحة أنهم كانوا يطورون حلًا مؤسسيًا من البلوكشين خاص بهم.

بالمناسبة، كان “براد غارلينغهوس” الرئيس التنفيذي لشركة الريبل (Ripple Labs) يتقاسم المسرح مع “غوتفريد ليبراندت” الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت عندما أعلن الأخير عن شراكة R3. اشترك “غارلينغهوس” في نوفمبر 2018 في خطط الريبل لتجاوز شبكة سويفت المصرفية. كانت شركة الريبل مرتبطة أيضًا في نزاع قانوني مع “R3” بشأن توزيع 5 مليارات من عملة الريبل “XRP” وهي العملة الرقمية الأصلية لشبكة بلوكشين الريبل. حل كلا الطرفين حجته في سبتمبر 2018.

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في سياق رجعي، يستخدم R3’s Corda Settler الرموز المميزة للريبل XRP لتسوية المعاملات. مع وجود ارتباط محتمل الآن يمكن أن تستفيد شركة الريبل من زيادة الطلب على عملتها الرقمية XRP بسبب هذه الشركات. حيث تقدم “شبكة سويفت” حالياً خدماتها لأكثر من 11,000 مؤسسة مالية – بما في ذلك البنوك، والوساطة المالية وشركات صناديق الاستثمار المشتركة وتجار الأوراق المالية – عبر 200 دولة.

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وقال “غارلينغهوس” في حواره مع قناة “CNBC” الاخبارية الاقتصادية أنهم كانوا على استعداد للمشاركة مع سويفت. لكن أيا من الشركات لم تعلن عن أي خطط في المستقبل.

أعاد الرئيس التنفيذي لشركة الريبل التأكيد على أن “شبكة سويفت” SWIFT شبكة دفع بطيئة ومكلفة. وأضاف أن اللامركزية هي بديل أفضل لشبكات سداد المدفوعات المركزية.

وقال غارلينغهاوس: “من المرجح أن تفوز الأنظمة اللامركزية كما اعتقد بمرور الوقت”. “أعتقد أن هذا اليوم لن يكون في صالح شبكة سويفت.”

ومع ذلك، حافظت “سويفت” على مسافاتها من الشبكات اللامركزية الممكّنة بواسطة البلوكشين، مشيرة إلى تقلب أسعار العملات الرقمية كواحدة من القضايا الرئيسية. أكد “ليبراندت” الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت أنه اضطر إلى السماح بعرض الريبل لأن عملتها الرقمية (XRP) كانت متقلبة للغاية.

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“أعتقد أن الجزء الأكبر من عرض قيمة الريبل هو عملة XRP الرقمية” ، قال ليبراندت في CNBC. “نجد أن البنوك مترددة في تحويل الأموال إلى عملة رقمية الآن بسبب تقلب أسعار العملات الرقمية.”

ولكن بعد الدخول في شراكة تجريبية مع R3، ستستخدم سويفت – على أي حال – عملة الريبل (XRP) على أساس قريب من المدى القصير. مع تدفق مستقر، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان حل بلوكشين (R3) يمكنه تقديم بدائل أكثر استقرارًا لشريكه العالمي الجديد أم لا.