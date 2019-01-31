منصة Gemini تتخطى إختبار أمن النظام الخاص بمؤسسة Deloitte

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، قالت منصة تداول و حافظة العملات الرقمية الشهيرة Gemini ، أن المنصة قد تخطت بنجاح مراجعة الجانب الأمني اللازمة للإمتثال التنظيمي ، و التي أجريت بواسطة مؤسسة التدقيق الأمني الكبرى Deloitte ، و التي تعتبر واحدة من أكبر أربع مؤسسات على مستوى المجال .
و في هذا الخصوص نشر موقع coindesk.com تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري
” تفاصيل التقرير ”
كما أعلن في يوم الثلاثاء ، زعم مؤسسي منصة تداول العملات الرقمية Gemini – الأخوان وينكليفوس التوأم الملياردير الشهير – أن المنصة قد أصبحت أول مؤسسة عملات رقمية تنجح في إكمال إختبار نظام the System and Organization Controls (SOC) 2 Type 1 بنجاح .
و من الجدير بالذكر أن إختبار SOC 2 examinations المذكور بالأعلى تم تصميمه خصيصا لمناسبة التحكم في الخدمات المتعلقة بالمؤسسات إلى أنظمة خدمات المؤسسات ، و التي يتم إستخدامها لتأكيد بيانات المستخدم users’ data ، و ذلك وفقا لتعريف معهد الحسابات الأمريكي المعتمد (the American Institute of Certified Public Accountants- AICPA).
و قالت منصة Gemini أن نظام التدقيق في مؤسسة Deloitte قد كشف و قيم تصميم و نظام عمل بيئة التحكم الأمني في المنصة بشكل مستقل ، لكي تتناسب مع مستوى فئة trust services criteria و التي تم وضعها بواسطة معهد AICPA السابق ذكره ، و التي تتضمن جوانب الأمان ، و التوافر ، و إمكانية دمج الأنظمة ، و السرية، و الخصوصية في التحكم .
و أضافت منصة Gemini :
” و هذا يتضمن مراجعة الطلب المقدم من جهة منصة Gemini ، و البيئة التحتية ، و نظام قواعد بيانات العميل ، بالإضافة إلى درجة نظام تخزين العملات الرقمية للمؤسسات ، و الحافظة التخزينية التي تحتوي على المفتاح الخاص private key الخاص بالمحافظ الرقمية التي تعمل على الإنترنت و خارج الإنترنت و الخاصة بمنصة Gemini “
و قالت إدارة منصة Gemini إنها ملتزم أيضًا بإتمام الإختبار الثاني لذلك النظام SOC 2 Type 2 خلال هذا العام مضيفة :
” و ذلك لمزيد من التحقق من فعالية ضوابط المنصة الداخلية ، و سوف نضع مهمة تخطي الإختبار الثاني 2 SOC Type ضمن خطة المنصة على أساس سنوي .
و يعتبر الفرق بين الفحوصات من النوع 1 Type 1 ، و النوع 2 Type 2 ، هو أن الفحص الأول يتطلب تقريرًا عن الضوابط الداخلية المؤسسة المقدمة للخدمة في وقت معين بالتحديد ، بينما يتطلب الأخير ذلك خلال فترة زمنية .
وفي الشهر الماضي ، نشرت منصة Gemini أيضًا شهادة تصديق من مؤسسة التدقيق BPM للتحقق من أنها تحتفظ بعملة صرفية ” نقود ” لدعم عملتها المستقرة stablecoin ، و هي عملة ( Gemini Dollar- GUSD) ، و كان لدى الشركة حوالي 91 مليون دولار إحتياطي نقدي لدعم الكمية المعروضة من عملة GUSD المستقرة ، و ذلك في يوم 31 ديسمبر 2018 .
و الآن عزيزي القاري ، ماذا ترى بخصوص هذه الخطوة من منصة Gemini ، و هل تدفع نحو دخول المؤسسات لسوق العملات الرقمية ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .
المصدر : coindesk.com
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