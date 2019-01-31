اللايت كوين قد تصبح عملة خصوصية في هذا العام

تعتبر عملة اللايت كوين LTC من أشهر العملات الرقمية منذ سنوات ، و تحتل المركز السابع في تصنيف أكبر العملات الرقمية من ناحية الحجم السوقي الكلي التقديري Market Cap ، و هي التي إتخذت مكانتها كعملة حوالات و معاملات يراها الناس دائما في ظل البيتكوين ، لكن يبدو أن مطوري العملة قد يسلكون طريقا جديدا في الفترة القادمة من أجل الخروج من عباءة البيتكوين .
في هذا الخصوص نشر موقع cryptobriefing.com تقريرا مفصلا عن التطورات القادمة لعملة اللايت كوين ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .
” تفاصيل المقال ”
يبدو أن مطوري عملة اللايتكوين قد سئموا من البقاء في ظل البيتكوين ، فبعد سنوات من إعتبارها كتابع لعملة البيتكوين و كأنها الظل الثاني للبيتكوين ، يريد فريق المطورين الأساسيين لعملة اللايت كوين الخروج أخيرا من عباءة البيتكوين ، و ذلك بعدما أن بدوا أكثر إهتماما بنهج جديد و التحول لعملة خصوصية ” Privacy Coin ” و ذلك بالرغبة في إتباع خطوات عملات رقمية أخرى معروفة بميزة الخصوصية مثل عملتي المونيرو XMR و الزيكاش ZEC .
في البداية أبدى تشارلي لي مؤسس عملة اللايتكوين إهتماما نحو توجه جديد و ذلك في تغريدة على حسابه في موقع تويتر ، حيث فتح لي مناقشة حول إمكانية الإستبدال ” fungibility ” ، وألمح إلى إضافة المعاملات السرية Confidential Transactions في الإصدار المستقبلي للعملة “future release of the full-node implementation” في عام 2019.
إن فكرة التحول إلى عملة خصوصية ” privacy coin ” قد تجعل عملة Litecoin أكثر ملاءمة و إنتشار ، لكنه قد يأتي أيضًا بمجموعة من المشاكل على الجبهات التنظيمية ، و الأمنية ، و التي قد تجعل العملة هدفًا متحركًا ، لا يسعنا في الوقت الحالي إلا أن نتساءل عما إذا كان مؤسس العملة ” تشارلي لي” يتأمل أكثر مما يستطيع فعله .
” الخروج من ظل البيتكوين “
ليس من المستغرب كثيرا أن يتطلع مجتمع عملة Litecoin إلى تشكيل هويتها الخاصة ، كسعى نحو التنافس الشريف ، فقد كان الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تمل عملة LTC من تقاسم الأضواء مع البيتكوين ، و تعتبر نقطة تعزيز ميزة الخصوصية في العملة كوسيلة شائعة للحصول على قوة الدفع .
حيث تعتبر خاصية التخفي anonymity واحدة من المعايير الذهبية لللامركزية إستعملتها عدة عملات رقمية بداية من العملات القديمة مثل المونيرو و الزي كاش الجديدة و حتى العملات الجديدة مثل Beam و Grin و التي تستخدم بروتوكول Mimblewimble protocol .
ومع ذلك ، فإن إضافة خاصية الخصوصية على العملة الرقمية تتطلب أيضًا بعض التنازلات ، فعلى سبيل المثال عملة Zcash ، واحدة من قادة عملات الخصوصية ، قد إتهمت بإنها قد تخلت عن ميزة الخصوصية من أجل الدخول و الإدراج في منصات التداول مثل منصة Coinbase .
و قال الأخوان Winklevoss التوأم الملياردير الشهير المثير للجدل أن المنظمين يفضلون عملة Zcash على عملة Monero ، و ذلك بالتفاعل مع دعوة المطورالرئيسي لعملة الـ Monero السيد Riccardo Spagni .
إذا أراد فريق مطوري عملة Litecoin حقًا أن تصبح عملة خصوصية ، فسيتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانت تريد أن تكون خصوصية privacy-lite بمعني التورية ( pun intended ) أو شيء أكثر جدية ، و في هذه اللحظة ، يبدو أنه يتجه نحو الطريق الأول .
Privacy Lite
يركز تشارلي لي مؤسس عملة لايتكوين على مسألة الإستبدال fungibility ، و التي لها علاقة بطبيعة متطابقة من العملات الرقمية مثل البيتكوين ، فإن عملة اللايتكوين غير قابلة للإستبدال non-fungible ، مما يعني أنه من الممكن تحديد أي من عملاتك تأتي من مصدر معين .
ويشير ” تشارلي لي ” مؤسس العملة إلى “soft-forking in Confidential Transactions” – و هو إنقسام بسيط يضيف ميزة المعاملات السرية للعملة – على أنه الحل لما يصفه بـ “مشكلة الإستبدال ” أ ” ungibility problem” التي تقف بين عملتي البيتكوين / اللايتكوين و الـ “sound money“.
المعاملات السرية “Confidential Transactions “هي معاملات شبه خاصة ” semi-private ” ، و ذلك لأنها ” تخفي المبالغ التي يتم التعامل بها عبر الشبكة ، و لكنها لا تخفي عنوان مستقبل هذه الحوالات ” ، و وفقا للمطور غريغوري ماكسويل أحد مطوري عملة البيتكوين ، فإنه كبداية ، سيتم تقديم خاصية المعاملات السرية Confidential Transactions كخيار لمعاملات عملة اللايت كوين LTC .
ومع ذلك ، فإن تشارلي لي مؤسس العملة سيسعد بإلسير على خطى عملة المونيرو بوجود خصوصية غير إختيارية non-optional privacy ، و في هذا الخصوص قال تشارلي لي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر :
” إلزامية الخصوصية هي خصوصية أقوى و إمكانية إستبدال fungibility أقوى بكثير ، و لكن من الصعب التوصل إلى إجماع consensus حول العمل “.
الأمن و الناحية التنظيمية
و بإعتبار عملة اللايتكوين هي العملة الرقمية رقم 7 من ناحية القيمة السوقية التقديرية Market Cap ، فإن اللايتكوين LTC هي خيار شائع يمكن شراؤها بسهولة عبر العشرات من منصات تداول العملات الرقمية ، و من خلال المئات من أزواج التداول المختلفة في المنصات .
وبمجرد أن تضاف ميزة الخصوصية لعملة اللايتكوين و تسمى Privacy Coin ، فإن هذا التحرك من شأنه أن يوجه أنظار الجهات التنظيمية إلى اللايتكوين و يضع مزيدا من الحمل على ظهر العملة ، و يمكن أن يؤدي هذا التحرك إلى إستبعاد عملة اللايتكوين من منصات تداول معينة تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات التنظيمية تحت إطار تنظيمي معين يحد من عملات الخصوصية ، و هي المنصات التي أصبحت تتواجد بشكل متزايد. فقط إسأل ShapeShift .
هناك مزيد من الجوانب السلبية المحيطة بالأمر ، بما في ذلك الحاجة إلى “زيادة لائقة في حجم متطلبات عرض النطاق الترددي the size of bandwidth requirement بالإضافة إلى بعض التغييرات في ما يعرف بحجم المعاملات الغير منفقة ” Unspent Transaction Out set ” ، و الحاجة أيضا إلى تعديل حجم المعاملة و زيادة حجم القيمة الناتجة the output value من 8 بايت إلى 33 بايت ، ناهيك عن الحاجة إلى حدوث زيادة كبيرة في تكاليف التحقق من صحة المعاملة validation costs . و لكن ما دون ذلك فلا يوجد مشكلة أخرى .
أما على اليد الأخرى و من ناحية جبهة الأمن ، يلخص موقع العملة Litecoin.com السيناريو حيث يمكن للمخترق أن يطبع عملات رقمية جديدة دون قيود .
إنها قضية أخرى يجب على مطوري عملة الـ Monero أن يتعاملوا معها أيضًا ، و يمكن معالجة هذه المشكلة من خلال مزيد من الإنقسامات ” التحديثات ” البسيطة soft-forks ، و لكنها ستظل تؤثر بشدة على العقول التي تركز على اللايتكوين.
تتمتع عملة اللايت كوين LTC بتوجه جديد مؤخرًا ، بدءًا من دفعها الترويجي في promotional push at the UFC إلى إهتمامها الأخير في أن تصبح عملة رقمية قاطعة ، إنه تغيير مرحب به عن الصورة القديمة التي لطخها مؤسس العملة تشارلي لي الذي باع كمية اللايتكوين الموجودة في محفظتة قبل إنهيار سوق العملات الرقمية .
و الآن عزيزي القاري ماذا ترى في توجه مؤسس عملة اللايتكوين نحو التحول لعملة خصوصية ، و إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على مسار عملة اللايتكوين في المستقبل ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .
المصدر : cryptobriefing.com
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