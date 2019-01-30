بيتكوين تقترب من ٣٥٠٠ دولار بينما تشهد أعلى العملات المشفرة بعض النمو

تام شمس - الأربعاء 30 يناير 2019 11:39 مساءً - الأربعاء ٣٠ يناير - كل أعلى ٢٠ عملة مشفرة تقريبًا تسجّل تحقيق مكاسب معتدلة إلى ملحوظة خلال اليوم في وقت النشر. وتقترب بيتكوين (BTC) من ٣٥٠٠ دولار مرة أخرى، وفقًا لبيانات من كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت النشر، ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من ١ في المئة خلال اليوم، ليتم تداولها عند حوالي ٣٤٧٤ دولارًا، وفقا لمؤشر أسعار كوينتيليغراف. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي أقل من ٣٦١٢ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت عنده بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما اكتسب ريبل (XRP) أكثر من ١٠ في المئة خلال ٢٤ ساعة حتى وقت النشر ويتم تداولها حاليًا حول ٠,٣١٧ دولار، وفقًا لبيانات كوينتيليغراف. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي أقل من ٠,٣١٩ دولار، وهو السعر الذي بدأت به ريبل الأسبوع.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما شهدت "إيثريوم" (ETH)، وهي ثاني أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، زيادة في قيمتها بنسبة ٤ في المئة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت النشر، يتم تداول إيثريوم حول ١٠٩ دولارات، بعد أن بدأت فترة الأربع والعرشين ساعة بتراجع نحو ٣ دولارات. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت القيمة الحالية لإيثريوم من ١١٩ دولارًا، وهو السعر الذي بدأت به العملة الأسبوع.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، فإن العملة الوحيدة التي تعاني من الخسائر هي باينانس كوين (BNB)، التي انخفضت أكثر من نصف واحد في المئة خلال فترة ٢٤ ساعة.

والقيمة السوقية المجمعة لجميع العملات المشفرة - التي تعادل حاليًا حوالي ١١٥,٨ مليار دولار - أقل من ١٢١,١ مليار دولار، وهي القيمة التي سجلتها معظم الأسبوع الماضي.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فقد تم الحصول على حوالي ١,٧ مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة عبر وسائل غير مشروعة في عام ٢٠١٨، وفقًا لبحث تم نشره حديثًا.

ويوضح تحليل أجراه كوينتيليغراف مؤخرًا أنه بينما أنهى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الإضراب الحكومي الجزئي، فقد يكون الضرر الذي لحق بعملية تبني العملات المشفرة دائمًا.