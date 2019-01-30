اللايت كوين تنوي القيام بتحديثات جذرية تخص عملة (LTC) الرقمية

بالنسبة لعام 2019، فإن عملة اللايت كوين (Litecoin) في طريقها إلى أن تصبح أحد العملات الرقمية ذات المعاملات السرية التي ستكون “اختيارية في البداية”، بينما تعمل على أن تصبح خيار الدفع الأول للعالم.

تعمل لايت كوين بجد على أن تصبح خيار الدفع الأول للعالم. والآن، وفقًا لما ذكره “تشارلي لي” فقد أعلن مؤسس مشروع “لايت كوين” والمدير الإداري لمؤسسة لايت كوين التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، عن الأهداف الجديدة لـ عملة “اللايت كوين”، حيث تم المضي قدمًا في عام 2019.

انتقل “لي” إلى تويتر لمشاركة تدوينة حول المعركة التالية للعملة التي تم اختيارها ضمن أكبر 7 عملات رقمية وفقًا لحجم السوق البالغ 1.84 مليار دولار.

مع قابلية التداول، ستكون الوحدات الفردية الخاصة بـ اللايت كوين قابلة للتبادل ومع خاصية المعاملات السرية (CT)، وبذلك فإن المبلغ المتداول على الشبكة سيكون غامضًا. وستحدث خطة إضافة معاملات سرية إلى التنفيذ الكامل للعقدة، وفقًا لما قاله “تشارلي لي”: “في وقت ما في عام 2019.” لن يكون هناك أي عملية انقسام “فورك” متضمنة كما أجاب على تويتر ، “لا ، يمكن معالجة المعاملات السرية عبر عملية تطوير بسيط للشبكة (سوفت فورك)”.

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وسأل أحد المتحمسين “لي” عن طرح نفس الشيء لمدة عامين، “منذ عامين، كنت أركز على SegWit.” يبدو أنه في النهاية، ستحصل اللايت كوين على امكانية تحقيق المعاملات السرية.

أما بالنسبة لي، هل سيكون “إلزاميًا مثل مونيرو أو اختياريًا مثل “زي كاش” Zcash“؟ ، قال “تشارلي لي”

“اختياري في البداية. أعتقد أن الإلزامية توفر خصوصية وشفافية أقوى بكثير ولكن من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء بشأنها”.

قام “لي” بإزالة المزيد من الشكوك وقدم توضيحات حول حاجة المتحمسين له كما فعلوا فيما يتعلق بالمشاكل طويلة المدى مع حجم الكتلة بسبب معاملات CT التي حجمها 3 أضعاف. “إن الانقلاب هو دائمًا شيء نحتاج إلى مراقبته. لكنها ليست مصدر قلق في الوقت الحالي”.

حسنًا، كان لدى الأشخاص المزيد من الخيارات التقنية الأخرى التي لا تتطلب أي تفرع أو إضافة إلى المزيد من القيمة المضافة. ولكن “القيمة من هذه التقنيات غير الواضحة في رأيي صعوبة في معرفة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إليها حقًا. لكنها قادمة … “