4 طرق لدخول عالم البلوكشين والاستفادة من قدرات التقنية

الجميع يتحدث عن عالم البلوكشين وكيف يمكن له أن يحدث إعادة تشكيل لأي صناعة وذلك منذ ان انطلقت عملة البيتكوين وبدأت تظهر مميزات التقنية. إنه بالفعل يتسبب في تحول كبير في الصناعة المالية ولديه القدرة على تحويل الطريقة التي نتداول بها المنتجات والأموال والمعلومات.

في عام 2014، ملأت البيتكوين وسائل الإعلام بسبب فضائح اختراق منصة “Mt Go” و موقع “Silk Road”. في أعقاب ذلك، رأي العديد ان هناك فرصة للبلوكشين لتطوير صناعات متعددة قائمة على تريليون دولار وتعتمد تقنيات بدائية. ومنذ ذلك الحين، اتخذ العديد خطوات متعددة لإطلاق مشاريع ثورية جديدة تستهدف صناعات مختلفة في جميع أنحاء العالم.

إذاً، هل تريد الدخول إلى عالم البلوكشين لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ فيما يلي أربع طرق للبدء في استخدام تكنولوجيا البلوكشين في أعمالك.

هناك الكثير من التكهنات حول الاستخدامات في عالم البلوكشين, ولكن معظم الأفكار لم يتم تحويلها إلى حقيقة. ومع ذلك، هناك تطبيق واحد من استخدامات البلوكشين المتاحة بالفعل للاستخدام الشخصي والتجاري. حيث تسمح تكنولوجيا البلوكشين بتحويل الأموال بسرعة وبرسوم رخيصة بين الطرفين.

هذا ممكن لأن عالم البلوكشين لا يحتاج إلى وسيط أو ورقة مملة لإكمال المعاملات. على سبيل المثال، يوجد العديد من التطبيقات اللامركزية القادرة على إرسال مبالغ مالية مقابل رسوم قليلة جدا مقارنة بالتكلفة التقليدية وفي بعض الحالات تكون رسوم مجانية.

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تسمح خدمات معاملات البلوكشين مثل: “تقنيات الريبل” Ripple و “ستيلار” XLM للشركات بإجراء المعاملات بشكل آمن وبتكلفة معقولة مع عمليات النقل التي يتم تشغيلها بواسطة البلوكشين. للاستخدام الشخصي فإن تطبيقات البلوكشين مثل تطبيق CirclePay تسمح للمستخدمين بإرسال العملات الرقمية إلى الأصدقاء عن طريق رسالة نصية بدون رسوم معاملات على الإطلاق.

من الصعب أن تصبح خبيرًا في عالم البلوكشين لوحدك. بدلاً من ذلك، لماذا لا تنضم إلى مجتمع ذي معرفة يمكنه الإجابة على أسئلتك؟ في جميع أنحاء العالم، يجتمع الناس في المجتمعات المحلية لعقد المحاضرات ومناقشة التطبيقات الجديدة من البلوكشين. يمكنك البحث عن منتدى مجاني حول البلوكشين في مواقع مثل Meetup أو القيام ببحث Google عن مجموعة محلية في مدينتك.

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إذا لم يكن أحد متاحًا في المكان الذي تعيش فيه، يمكنك عادةً العثور على دورات تمهيدية في موقع “كورسيرا” Coursera ودورات تدريبية أكثر تفصيلاً حول أجزاء مختلفة من عالم البلوكشين، بما في ذلك التطوير على منصة BlockGeeks.

اﻟﻌﻘود اﻟذﮐﯾﺔ ھﻲ ﻋﻘود يتم تنفيذها ذاﺗيًا قائمة على شبكات البلوكشين مثل شبكة الايثيريوم. وهي مكتوبة مثل البرمجيات ويمكن إجراء المعاملات تلقائيا إذا تم استيفاء شروط معينة. ماذا يعني هذا لعملك؟ هذا يعني أنه يمكنك التشغيل التلقائي للعمليات والمعاملات العادية التي تتطلب عادة وسيطًا بشريًا لإكمالها، مما يوفر لك الوقت والمال.

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على سبيل المثال، يمكن أن تبيع العقود الذكية عقارًا تلقائيًا وتجمع الدفعات المالية أو التنفيذ التلقائي لسلسلة توريد كاملة أو حفظ السجلات الصحية الخاصة بشكل آمن وترسلها تلقائيًا إلى مزودي التأمين. الاحتمالات لا حدود لها. يمكنك قضاء فترة قصيرة للبحث عن العقود الذكية وطرح الأفكار حول كيفية تغيير مجالك أو نشاطك التجاري.

ربما يكون هذا هو نقطة الدخول الأسهل والأكثر شعبية في عالم البلوكشين. يمكنك شراء العملات الرقمية والمشفرة عبر منصات تداول العملات الرقمية المتعددة أو عبر مجموعة الخليج 365 على التيليجرام.

وتشمل العملات الرقمية الأكثر شهرة اليوم: البيتكوين و اللايت كوين و الايثيريوم و داش و الريبل وأكثر من ذلك. لتخزين العملات الرقمية، ستحتاج إلى محفظة رقمية، وهي عبارة عن برنامج يسمح لك بتخزين العملات الرقمية التي اشتريتها من أشخاص آخرين. يجدر البحث عن المحافظ لمعرفة أي واحد هو الصحيح بالنسبة لك.

من المهم البقاء بعيدًا عن الحيل والعمليات الاحتيالية. وتتميز هذه المواقع بمواقع مبهجة تحتوي على نسخ مبهمة وأوراق عمل غير قابلة للتحويل. بعبارة أخرى، لا يمكنك فهم ما يفعله النشاط التجاري فعلاً أو تخطط له أو من يقف وراءه. الحيل الأخرى ستجعل المطالبات باهظة الثمن أو الوعود الكبيرة مع عدم وجود حقائق لدعمها.

المزيد والمزيد من الشركات تقبل العملات الرقمية، مما يعني أنه يمكنك استخدامه لشراء السلع والخدمات اليوم. ويمكنك جذب المزيد من المستخدمين إلى عالم البلوكشين إلى نشاطك التجاري عن طريق السماح بدفع الأموال بواسطة العملات الرقمية مقابل السلع والخدمات الخاصة بك. قد يبدو البلوكشين مخيفًا، لكن هناك العديد من الطرق لبدء دخول هذا المجال وعليك فقط اختيار الطريقة التي تراها مناسبة لبدء رؤية عالم البلوكشين على حياتك وأعمالك.