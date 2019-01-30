منصة KuCoin تحذف 7 عملات لتجاوزها معايير تنظيمية خاصة ، تعرف عليها!

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية KuCoin أنها سوف تقوم بحذف بعض العملات و الرموز الرقمية من المنصة لتجاوزها معايير تنظيمية خاصة بالمنصة ، و ذلك بعد أن أنهت إدارة منصة KuCoin آخر مرحلة لمراجعة حذف هذه العملات و الرموز ، و ذلك طبقا لما ورد في بيان رسمي على موقع المنصة .

و فيما يلي نص بيان منصة KuCoin :

مستخدمي منصة KuCoin الأعزاء

طبقا لقاعدة [Special Treatment Rule] التنظيمية الخاصة بمنصة KuCoin ، فإن آخر مرحلة لمراجعة المشاريع الموجود تحت خانة ” ST observation ” قد إنتهت ، و بالتالي فإن عملات و رموز المشاريع التالية لم تعد مؤهلة للبقاء في المنصة ، و سوف يتم حذف رموزها من منصة Kucoin ، و فيما يلي أسماء و رموز المشاريع المحذوفة :

( Arcblock – ABT)

( Aeron – ARN )

( DATA – DTA )

( IHT Real Estate Protocol – IHT )

( Polymath – POLY )

( Quantstamp – QSP )

( Substratum – SUB )

و سوف تتبع عملية حذف هذه الرموز Tokens من منصة Kucoin الخطوات التالية :

سوف يتم إيقاف عمليات إيداع هذه الرموز بداية من تاريخ 29 يناير 2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت (UTC+8) . سوف يتم إغلاق كافة أزواج التداول المتعلقة بالرموز التي سوف تحذف من المنصة في تاريخ 3 فبراير 2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت (UTC+8) ، لذلك نحن نطلب منك أن تقوم بإغلاق كافة أوامر التداول المعلقة و المتعلقة بهذه الرموز المحذوفة بأسرع وقت ممكن . ستسمح منصة Kucoin للمستخدمين بسحب تلك الرموز Tokens التي سيتم حذفها من المنصة حتى تاريخ 3 مايو 2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت (UTC+8) فرجاء إذا كنت من حاملي تلك الرموز Tokens المذكورة ، فعليك أن تقوم بسحبها من منصة Kucoin في أو قبل تاريخ إنتهاء المدة المذكور بالأعلى .

تحذير المخاطر : الإستثمار في العملات الرقمية يحتوي على مخاطر و مغامرات الإستثمار ، يعتبر سوق العملات الرقمية متاحا للتداول في جميع أنحاء العالم على مدار 24 ساعة و طوال أيام الأسبوع بدون أي أوقات إغلاق أو في أوقات فتح للسوق ، و يرجى القيام بتقييم المخاطر الخاص بك عند إتخاذ أي قرار بشأن كيفية الإستثمار في العملات الرقمية و تقنية البلوكتشين .

تحاول منصة KuCoin فحص جميع الرموز الرقمية Tokens قبل أن تأتي إلى السوق ، و حتى مع بذل أقصى عمليات البحث ” due diligence “ لا تزال هناك مخاطر عند الإستثمار في العملات الرقمية ، و منصة KuCoin ليست مسؤولة عن أي مكاسب أو خسائر للإستثمار .

نحن نقدر بإخلاص دعمكم و تفهمكم.

مع تحياتنا ، فريق منصة KuCoin

وضعت إدارة منصة KuCoin قاعدة [Special Treatment Rule] من أجل تنظيم حذف العملات و الرموز من المنصة ، و عندما يتم مراجعة إمكانية حذف رمز من المنصة فإنه يوضع في قسم “Special Treatment(ST) category ” ، قبل أن تستغرق مراجعة الحذف بعضا من الوقت ، و قد تتخذ المنصة قرارا بحذف هذه الرموز في النهاية كما حدث مع المشاريع المذكورة في البيان نظرا لعدة أسباب يمكنك الإطلاع عليها عبر الرابط التالي [Special Treatment Rule]

المصدر : news.kucoin.com

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