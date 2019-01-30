سهم شركة Nvidia ينخفض بنسبة 17 %

قالت تقارير شبكة CNBC أن قيمة أسهم شركة Nvidia قد تراجعت بنسبة 17 في المائة هذا الإثنين و تدعي شركة تصنيع بطاقات الجرافيكس GPU الرائدة أن تدهور ظروف الإقتصاد الكلي هو السبب وراء ذلك الإنخفاض الجذري .و اضطرت الشركة المصنعة الرائدة لكروت الشاشة إلى خفض توجيه إيراداتها للربع الرابع من 2.7 مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار. و وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ ، فإن الربع الرابع كان “ربعًا غير عاديًا ، و مثيرًا للإضطراب ، و غير مألوف” .في وقت سابق ، ذكر موقع U.Today أن بيانات الربع الثاني من العام قد أظهرت إنخفاض الطلب على وحدات معالجة الجرافيكس GPU في شركة Nvidia ، مما اضطر الشركة العملاقة في نهاية المطاف إلى التخلي عن أعمال التعدين .

” المحنة الإقتصادية الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة و الصين “

و من الجدير بالذكر أن شركة Nvidia تعتبر واحدة من الشركات التي تأثرت بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين ،

فكما إنخفضت قيمة سهم شركة Nvidia ، إنخفض كذلك قيمة سههم شركة ADM بأكثر من 7 في المائة ، بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت قيمة أسهم شركة أبل بنحو 9 في المائة في يوم 3 يناير مطلع العام الحالي ، و ذلك بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين ، مما أدى إلى تباطؤ مبيعاتها في المنطقة .

في وقت سابق إدعى أحد خبراء العملات الرقمية السيد ” ران نونر ” أن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة و الصين يظهر مدى أهمية اللامركزية .

المصدر : u.today

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