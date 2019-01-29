إيران تستعد لإطلاق عملتها الرقمية الوطنية اليوم

من المقرر أن تحقق إيران هدفها المتمثل في إطلاق عملتها الرقمية الوطنية – والتي يدعم إستقرارها الريال الإيراني – في 29 يناير ، وهذا وفقاً لتقرير حديث لقناة الجزيرة .

هدف إعتماد العملات الرقمية من جانب إيران

لقد أصبح إعتماد عملة رقمية وطنية أحد الأهداف الرئيسية لبعض الدول في العالم في الآونة الأخيرة . إن إهتمام هذه الدول بالعملات الرقمية جاء مدفوعاً بالرغبة في إستخدامها كأداة للتخفيف من تأثير العقوبات الدولية على إقتصادها ، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية .

إحدى هذه الدول التي تسعى لتحقيق هذا الهدف هي إيران . وكما ذكرت قناة الجزيرة مؤخراً ، من المقرر أن تحقق البلاد هدفها المتمثل في إطلاق عملة رقمية وطنية خاصة بها . ومن المتوقع الإعلان عن ذلك في 29 يناير خلال مؤتمر الأنظمة المصرفية والدفع الإلكتروني في “طهران” ، وهو مؤتمر سنوي . موضوع مؤتمر هذا العام هو “ثورة البلوكتشين” .

ومن المتوقع أن يتم رفع مشروع العملة الرقمية على مراحل . المرحلة الأولى هي إطلاق عملة رقمية مدعومة بالريال الإيراني ، لتسهيل المدفوعات بين البنوك الإيرانية والمؤسسات الإيرانية الأخرى النشطة في مجال العملات الرقمية . بعد ذلك ، سيبدأ المشروع في مرحلة الإستخدام كأداة للشعب الإيراني ، لدفع ثمن السلع والخدمات المحلية .

ومن المتوقع أن يتم إطلاق العملة على البلوكتشين خاصة ولكن قائمة على الـ Ethereum ، على الرغم من أن هذا الأمر لا يزال غير معلن بشكل واضح .

العملات الرقمية أداة لمكافحة العقوبات الإقتصادية وضعف الإقتصاد

في الآونة الأخيرة ، كان هناك اعتماد على العملات الرقمية من قبل مواطنين من دول مختلفة ، خاصة في إفريقيا ، والدول المتضررة من العقوبات الإقتصادية . إن الدافع الرئيسي لتبني العملات الرقمية ، هو الهروب من تأثير التضخم المفرط على إقتصاد معظم البلدان .

أيضا ، كانت تلك البلدان تهدف إلى اعتمادها وتبنيها كمشروع وطني ، للتهرب من العقوبات الإقتصادية للولايات المتحدة . حيث تبنى الرئيس الفنزويلي المخلوع “نيكولاس مادورو” العملة الرقمية ، بهدف تعمير إقتصاد البلاد ومحاربة تأثير العقوبات الأمريكية . على الرغم من أنه يمكن وصف العملة الرقمية على أنها كارثة ، إلا أن إطلاقها كان له الأولوية بالنسبة للبلدان الأخرى المهتمة بمثل هذا المشروع .

كما أفادت تقارير أن تركيا قد حققت هدفًا مشابهًا في العام الماضي ، بعد أن ضرب تأثير العقوبات الأمريكية إقتصادها . كما تضرر إقتصاد إيران في نوفمبر عندما تم حظر بنوكها من إستخدام SWIFT .عزيزي القارئ ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه .. المصدر : BTCNN

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