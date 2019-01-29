تعرف على خارطة الطريق لـ PUNDI X وإنجازاتها والشراكات التي حققتها

يتفرد موقع “الخليج 365” الإخباري بنشر البحث الشامل المفصل لـ Binance Research عن شركة PUNDI X وعملتها NPXS ، وسوف يأتيكم على أجزاء منفصلة ، وكنا قد تناولنا في الجزء الأول مقدمة عن الشركة والعملة بالإضافة إلى أبرز تفاصيلها وأحدث أخبارها . وفي الجزء الثاني تناولنا مبيعات العملة وإقتصادياتها وآليتها في توزيع المكافآت ، وإليكم الجزء الثالث ..
خارطة الطريق والتحديثات
أكملت شركة Pundi X بنجاح معظم الأهداف المعلنة في خارطة الطريق الخاصة بها ، وضمن الأطر الزمنية التي تم تحديدها ، كما أنها حققت بعض الإنجازات الإضافية التي لم يتم الكشف عنها في خارطة الطريق الأصلية ، بما في ذلك إعتماد نظام الـ XPOS بنجاح في حدث ضخم . وقامت شركة Pundi X بإصدار خريطة طريق محدثة تضم أهدافاً رئيسية تسعى لتحقيقها خلال الربع الثاني من عام 2019 .
خارطة الطريق الأصلية والإنجازات :
- الربع الأول من عام 2018 : ( إتاحة نظام الـ XPOS للطلب المسبق Pre-order للأفراد ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .
- الربع الأول من عام 2018 : ( تأسيس مكتباً للشركة في “لندن” ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .
- الربع الثاني من عام 2018 : ( تسليم 300,000 بطاقة XPASS ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .
- الربع الثاني من عام 2018 : ( الإنتهاء من إعداد مؤسسة Pundi X ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .
- الربع الثالث من عام 2018 : ( تأسيس مكتباً للشركة في “طوكيو” وآخر في “سيول” ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .
- الربع الثالث من عام 2018 : ( إنشاء مكاتب للشركة في أمريكا الجنوبية ) : تم بالفعل ولكن في الربع الثاني من عام 2018 ، أي قبل الإطار الزمني المحدد .
- الربع الثالث من عام 2018 : ( إكتمال الـ NPXS swap ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .
- ( إعتماد نظام الـ XPOS في حدث ضخم ) : تم في الربع الثالث من عام 2018 ، ولكنه لم يكن ضمن الخطة المعلنة .
|Original Roadmap & Achievements
|PLANNED DATE
|MILESTONE
|ACTUAL DATE
|TIMING
|LINK
|2018: Q1
|Begin offering XPOS for individual pre-orders
|2018: Q1
|On Time
|Medium
|2018: Q1
|Established London office
|2018: Q1
|On Time
|N/A
|2018: Q2
|Deliver 300,000 XPASS cards
|2018: Q2
|On Time
|Medium
|2018: Q2
|Completed Pundi X Foundation setup
|2018: Q2
|On Time
|N/A
|2018: Q3
|Establish Tokyo and Seoul offices
|2018: Q3
|On Time
|N/A
|2018: Q3
|Establish offices in South America
|2018: Q2
|1Q Ahead
|N/A
|2018: Q3
|Completed NPXS swap
|2018: Q3
|On Time
|N/A
|N/A
|XPOS adoption at a large event
|2018: Q3
|Not Planned
|Medium
تحديثات خارطة الطريق :
- الربع الرابع من عام 2018 :
– بدأ سلسلة دولية من قمة XBlockchain في إندونيسيا ، تضم مسؤولي الحكومة ، ومديري الأعمال ، والمطورين .
– إكتمال النموذج الأولي للـ XPhone .
– عقد شراكات مضمونة لتقديم نظام الـ XPOS إلى الحكومة والقطاع العام .
– إطلاق الـ XWallet ، وهو تطبيق للمدفوعات بالعملات الرقمية على الهاتف المحمول .
– طلبات ميدانية لـ 20,000 وحدة XPOS .
- الربع الأول من عام 2019 :
– إنطلاق السلسلة الدولية لقمة XBlockchain في الصين .
– إنماء معدل إعتماد وتبني الـ XWallet وبطاقات الـ XPASS لزيادة المعاملات على نظام الـ XPOS .
– إنشاء مكاتب فرعية محلية جديدة .
– تقديم الـ XPOS و XPASS كوسيط للتبرعات الخيرية ، عبر شراكة مع إحدى المنظمات الخيرية الكبيرة غير الهادفة للربح .
- الربع الثاني من عام 2019 :
– توسيع السلسلة الدولية لقمة XBlockchain إلى أمريكا الجنوبية .
– إطلاق الـ testnet والـ mainnet الخاصة بـ Function X .
– إطلاق الـ XPhone في السوق الإستهلاكية .
الشراكة التجارية والتقدم في عملية تطوير الأعمال
إن شركة Pundi X – باعتبارها مشروع للأجهزة Hardware – لديها إستراتيجية مزدوجة للنمو التجاري / المجتمعي ، تتضمن توسيع شبكات شركاء توزيع أجهزة الـ XPOS ، بالإضافة إلى إنماء قواعد المستخدمين العالميين المهتمين بشراء سلع التجزئة بإستخدام العملات الرقمية .
من الواجب على شركة Pundi X أن تقوم بتأمين الشراكات التجارية الرئيسية ، التي يمكنها توفير قنوات التوزيع الضرورية لأجهزة الـ XPOS ، من أجل تحقيق التبني والإعتماد لتلك الأجهزة على المدى القريب والبعيد ، وتحقيق هدفها في طرح 100,000 جهاز XPOS بحلول عام 2020 .
وفي الآونة الأخيرة ، قامت شركة Pundi X بتأمين طلبات توزيع 5000 جهاز XPOS على الصعيد العالمي ، كخطوة أولى في إستراتيجية النمو هذه . ومثل هذه الصفقات يجب تكرارها مع شركات التوزيع الكبيرة في الأسواق الرئيسية ، من أجل مواصلة بناء الشبكة وتقديم القيمة العالية لكل من التجار والمستهلكين .
التوزيع والتقدم التجاري
تم البدء في شحن 5000 جهاز XPOS عبر أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية . وشملت قائمة الموزعين والشركاء : BitCapital ( البرازيل ) ، و Manticora ( كولومبيا ) ، و UTRUST ( سويسرا ) ، و Ebooc ( دبي ) ، و ULTRA ( تايوان ) .
بالإضافة إلى ذلك ، تم توزيع عشرات الآلاف من بطاقات XPASS في سبتمبر عام 2018 ، في أحداث مثل ULTRA Taiwan ، و Consensus Singapore ، و AMCHAM Korea .
الشراكات و عمليات التكامل
- غرفة التجارة الأمريكية في كوريا : AMCHAM ستدعم وتقدم وتروج حلول Pundi X لأعضائها البالغ عددهم 1800 عضو .
- Ebooc ( وهي مورد رسمي لشركة emCredit ، وهي شركة تابعة لدائرة التنمية الإقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ) : شراكة لتوفير العديد من التطبيقات للمستهلكين لكي يتمكنوا من الدفع مقابل الخدمات الحكومية ، بإستخدام أنظمة الـ XPOS في واجهات المتاجر ، لمكتب الإئتمان الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة .
- NEM : صفقة لنشر 20,000 جهاز XPOS لتشغيل الـ NEM blockchain .
- Ubivelox : شراكة تكنولوجية لتعزيز تطوير تقنية الـ XPOS و XPASS بالإضافة إلى توزيعها .
- BitCapital ( وهي تعد أحد أكبر تجار الـ OTC في البرازيل للعملات الرقمية ، والتي تقوم حاليًا بتطوير شبكة بنية أساسية للمدفوعات ، والتي ستتيح معاملات دفع سلسة بالعملات الرقمية مقابل العملات النقدية crypto-to-fiat ) : من المتوقع توزيع 1000 جهاز XPOS في منافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البرازيل من خلال شركة BitCapital .
- Manticora Capital ( وهي عبارة عن صندوق استثمار كولومبي في العملات الرقمية لديه شبكة واسعة في سوق التجزئة في كولومبيا ) : سوف تقوم Manticora Capital بتوزيع 1000 جهاز XPOS في المتاجر في جميع أنحاء البلاد .
- UTRUST : سوف تلتزم شركة UTRUST – ومقرها في سويسرا – بالحصول على 1000 وحدة من أجهزة Pundi XPOS .
- العملات الرقمية المقبولة في نظام الـ XPOS هي : BNB ، و NEM ، و XLM ، و QTUM ، و WAN ، و ZEC ، و ADI ، و DGX ، و DGD ، و ACT ، و XVG .
التجار الإقليميين
يتم قبول Pundi في مجموعة متنوعة من التجار الإقليميين . في ما يلي بعض نماذج المواقع والمشتريات من سنغافورة ، و هولندا ، و تايوان :
إخلاء مسؤولية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.