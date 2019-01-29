تعرف على خارطة الطريق لـ PUNDI X وإنجازاتها والشراكات التي حققتها

يتفرد موقع “الخليج 365” الإخباري بنشر البحث الشامل المفصل لـ Binance Research عن شركة PUNDI X وعملتها NPXS ، وسوف يأتيكم على أجزاء منفصلة ، وكنا قد تناولنا في الجزء الأول مقدمة عن الشركة والعملة بالإضافة إلى أبرز تفاصيلها وأحدث أخبارها . وفي الجزء الثاني تناولنا مبيعات العملة وإقتصادياتها وآليتها في توزيع المكافآت ، وإليكم الجزء الثالث ..

خارطة الطريق والتحديثات

أكملت شركة Pundi X بنجاح معظم الأهداف المعلنة في خارطة الطريق الخاصة بها ، وضمن الأطر الزمنية التي تم تحديدها ، كما أنها حققت بعض الإنجازات الإضافية التي لم يتم الكشف عنها في خارطة الطريق الأصلية ، بما في ذلك إعتماد نظام الـ XPOS بنجاح في حدث ضخم . وقامت شركة Pundi X بإصدار خريطة طريق محدثة تضم أهدافاً رئيسية تسعى لتحقيقها خلال الربع الثاني من عام 2019 .

خارطة الطريق الأصلية والإنجازات :

الربع الأول من عام 2018 : ( إتاحة نظام الـ XPOS للطلب المسبق Pre-order للأفراد ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .

الربع الأول من عام 2018 : ( تأسيس مكتباً للشركة في “لندن” ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .

الربع الثاني من عام 2018 : ( تسليم 300,000 بطاقة XPASS ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .

الربع الثاني من عام 2018 : ( الإنتهاء من إعداد مؤسسة Pundi X ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .

الربع الثالث من عام 2018 : ( تأسيس مكتباً للشركة في “طوكيو” وآخر في “سيول” ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .

الربع الثالث من عام 2018 : ( إنشاء مكاتب للشركة في أمريكا الجنوبية ) : تم بالفعل ولكن في الربع الثاني من عام 2018 ، أي قبل الإطار الزمني المحدد .

الربع الثالث من عام 2018 : ( إكتمال الـ NPXS swap ) : تم بالفعل في الإطار الزمني المحدد .

( إعتماد نظام الـ XPOS في حدث ضخم ) : تم في الربع الثالث من عام 2018 ، ولكنه لم يكن ضمن الخطة المعلنة .

Original Roadmap & Achievements PLANNED DATE MILESTONE ACTUAL DATE TIMING LINK 2018: Q1 Begin offering XPOS for individual pre-orders 2018: Q1 On Time Medium 2018: Q1 Established London office 2018: Q1 On Time N/A 2018: Q2 Deliver 300,000 XPASS cards 2018: Q2 On Time Medium 2018: Q2 Completed Pundi X Foundation setup 2018: Q2 On Time N/A 2018: Q3 Establish Tokyo and Seoul offices 2018: Q3 On Time N/A 2018: Q3 Establish offices in South America 2018: Q2 1Q Ahead N/A 2018: Q3 Completed NPXS swap 2018: Q3 On Time N/A N/A XPOS adoption at a large event 2018: Q3 Not Planned Medium

تحديثات خارطة الطريق :

الربع الرابع من عام 2018 :

– بدأ سلسلة دولية من قمة XBlockchain في إندونيسيا ، تضم مسؤولي الحكومة ، ومديري الأعمال ، والمطورين .

– إكتمال النموذج الأولي للـ XPhone .

– عقد شراكات مضمونة لتقديم نظام الـ XPOS إلى الحكومة والقطاع العام .

– إطلاق الـ XWallet ، وهو تطبيق للمدفوعات بالعملات الرقمية على الهاتف المحمول .

– طلبات ميدانية لـ 20,000 وحدة XPOS .

الربع الأول من عام 2019 :

– إنطلاق السلسلة الدولية لقمة XBlockchain في الصين .

– إنماء معدل إعتماد وتبني الـ XWallet وبطاقات الـ XPASS لزيادة المعاملات على نظام الـ XPOS .

– إنشاء مكاتب فرعية محلية جديدة .

– تقديم الـ XPOS و XPASS كوسيط للتبرعات الخيرية ، عبر شراكة مع إحدى المنظمات الخيرية الكبيرة غير الهادفة للربح .

الربع الثاني من عام 2019 :

– توسيع السلسلة الدولية لقمة XBlockchain إلى أمريكا الجنوبية .

– إطلاق الـ testnet والـ mainnet الخاصة بـ Function X .

– إطلاق الـ XPhone في السوق الإستهلاكية .

الشراكة التجارية والتقدم في عملية تطوير الأعمال

إن شركة Pundi X – باعتبارها مشروع للأجهزة Hardware – لديها إستراتيجية مزدوجة للنمو التجاري / المجتمعي ، تتضمن توسيع شبكات شركاء توزيع أجهزة الـ XPOS ، بالإضافة إلى إنماء قواعد المستخدمين العالميين المهتمين بشراء سلع التجزئة بإستخدام العملات الرقمية .

من الواجب على شركة Pundi X أن تقوم بتأمين الشراكات التجارية الرئيسية ، التي يمكنها توفير قنوات التوزيع الضرورية لأجهزة الـ XPOS ، من أجل تحقيق التبني والإعتماد لتلك الأجهزة على المدى القريب والبعيد ، وتحقيق هدفها في طرح 100,000 جهاز XPOS بحلول عام 2020 .

وفي الآونة الأخيرة ، قامت شركة Pundi X بتأمين طلبات توزيع 5000 جهاز XPOS على الصعيد العالمي ، كخطوة أولى في إستراتيجية النمو هذه . ومثل هذه الصفقات يجب تكرارها مع شركات التوزيع الكبيرة في الأسواق الرئيسية ، من أجل مواصلة بناء الشبكة وتقديم القيمة العالية لكل من التجار والمستهلكين .

التوزيع والتقدم التجاري

تم البدء في شحن 5000 جهاز XPOS عبر أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية . وشملت قائمة الموزعين والشركاء : BitCapital ( البرازيل ) ، و Manticora ( كولومبيا ) ، و UTRUST ( سويسرا ) ، و Ebooc ( دبي ) ، و ULTRA ( تايوان ) .

بالإضافة إلى ذلك ، تم توزيع عشرات الآلاف من بطاقات XPASS في سبتمبر عام 2018 ، في أحداث مثل ULTRA Taiwan ، و Consensus Singapore ، و AMCHAM Korea .

الشراكات و عمليات التكامل

غرفة التجارة الأمريكية في كوريا : AMCHAM ستدعم وتقدم وتروج حلول Pundi X لأعضائها البالغ عددهم 1800 عضو .

Ebooc ( وهي مورد رسمي لشركة emCredit ، وهي شركة تابعة لدائرة التنمية الإقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ) : شراكة لتوفير العديد من التطبيقات للمستهلكين لكي يتمكنوا من الدفع مقابل الخدمات الحكومية ، بإستخدام أنظمة الـ XPOS في واجهات المتاجر ، لمكتب الإئتمان الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

NEM : صفقة لنشر 20,000 جهاز XPOS لتشغيل الـ NEM blockchain .

Ubivelox : شراكة تكنولوجية لتعزيز تطوير تقنية الـ XPOS و XPASS بالإضافة إلى توزيعها .

BitCapital ( وهي تعد أحد أكبر تجار الـ OTC في البرازيل للعملات الرقمية ، والتي تقوم حاليًا بتطوير شبكة بنية أساسية للمدفوعات ، والتي ستتيح معاملات دفع سلسة بالعملات الرقمية مقابل العملات النقدية crypto-to-fiat ) : من المتوقع توزيع 1000 جهاز XPOS في منافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء البرازيل من خلال شركة BitCapital .

Manticora Capital ( وهي عبارة عن صندوق استثمار كولومبي في العملات الرقمية لديه شبكة واسعة في سوق التجزئة في كولومبيا ) : سوف تقوم Manticora Capital بتوزيع 1000 جهاز XPOS في المتاجر في جميع أنحاء البلاد .

UTRUST : سوف تلتزم شركة UTRUST – ومقرها في سويسرا – بالحصول على 1000 وحدة من أجهزة Pundi XPOS .

العملات الرقمية المقبولة في نظام الـ XPOS هي : BNB ، و NEM ، و XLM ، و QTUM ، و WAN ، و ZEC ، و ADI ، و DGX ، و DGD ، و ACT ، و XVG .

التجار الإقليميين

يتم قبول Pundi في مجموعة متنوعة من التجار الإقليميين . في ما يلي بعض نماذج المواقع والمشتريات من سنغافورة ، و هولندا ، و تايوان :