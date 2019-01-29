شركة BitTorrent تقوم بانهاء الطرح الأولي لعملتها في 15 دقيقة

أكملت شركة BitTorrent ، و التي إستحوذت عليها مؤسسة الترون في العام الماضي ، بيع الطرح الأولى لرموز BitTorrent اليوم بدءًا من الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق ، و تم البيع عن طريق منصة بيع الرموز Binance Launchpad .

تم تشغيل إثنين من برامج المبيعات في وقت واحد ، أحدهما يقبل الشراء عن الطريق الدفع بعملة Binance Coin – BNB و الآخر يقبل الدفع بعملة TRX ، و في خلال 15 دقيقة فقط إكتملت عملية البيع وفقا لمنصة Binance ، و كانت كمية رموز BTT المتوفرة للبيع مقابل عملات الـ Tron أكثر من الكمية المتاحة للبيع مقابل عملات BNB .

في جلسة بيع الرموز مقابل عملة BNB ، تم بيع مقدار 23.76 مليار من رموز BTT إلى المشاركين في عرض بيع الرموز token sale في غضون 13 دقيقة و 25 ثانية ، بينما في جلسة بيع الرموز مقابل عملات TRX ، تم بيع مقدار 35.64 مليار BTT في غضون 14 دقيقة و 41 ثانية .

BTT هو رمز TRC-10 مبني على شبكة بلوكتشين الترون ، و هو رمز دوره التحفيز على مشاركة الملفات على الشبكة ، و سيقوم النظام الجديد بتمكين القائمين بتنزيل الملفات و القائمون برفعها على الإستفادة من رموز BTT بطرق متنوعة ، و الهدف الأساسي هو تشجيع مستضيفي الملفات على إستضافتها لفترة أطول .

يعتبر الـ Choking هو الوسيلة الأساسية لتخصيص الموارد داخل BitTorrent swarm ، و هذه الآلية هي التي سنتكيّف بها للسماح للعملاء بعرض مكافآت للآخرين لإستمرار نشر المحتوى الذي يريدون الوصول إليه ، إن السماح للعملاء بتقديم مكافآت عن طريق رموز BTT سيعتبر أداة فعالة داخل خواريزيمية choking و سوف يمنحهم أداة قوية لتقديم حوافز لمستضيفي الملفات للبقاء في الشبكة .

برنامج BitTorrent نفسه هو برنامج التورنت الأصلي ، الذي أنشأه مخترع بروتوكول BitTorrent ” بارم كوهين ” ، و قد أوضح برام علانية أنه لا صلة له بأحدث شكل للـ BitTorrent ، و في الوقت نفسه ، كان برام يعمل على مشروع العملة الرقمية الخاصة به و التي تسمى عملة “Chia”.

و وفقًا للورقة البيضاء ، يستخدم الرمز تقنية Lightning-network كقناة دفع من أجل إنشاء عقود بين الـ seeds و القائمين برفع الملفات و القائمين بتنزيل الملفات ، و هناك أمر واحد غير واضح ، و هو ما إذا كان عملاء BitTorrent البديلون قادرين على الوصول إلى سرعات التنزيل المدفوعة paid-download speeds ، و مع ذلك ، وفقا لمعلومات Binance Research :

[P] ليس المستهلكون هم الوحيدون المستفيدون ؛ الرمز هو نموذج الإشتراك ، مما يعني أن الأفراد الذين لا يرغبون في الدفع أو فرض رسوم على التورنت ، يمكنهم دائمًا الإستمرار في القيام بذلك ، مع إمكانية الكسب ، يمكن للرمز أيضًا أن يثبط المستخدمين عن إيقاف عملية المشاركة seeding بمجرد حصولهم على الملفات التي يريدونها ، و ذلك بسبب التكلفة الضائعة على تشغيل الـ seeding .

و تشير التقارير إن برنامج BitTorrent الرسمي لديه أكثر من 100 مليون مستخدم ، و سيتم دمج هؤلاء المستخدمين تلقائيًا في إقتصاديات شبكة Tron في التحديثات القادمة ، مما يوسع إلى حد كبير مدى الوصول إلى العملة الرقمية صاحبة المركز الثامن في ترتيب العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية الإجمالي التقديرية .

و يجب على كل شخص يرغب في إستخدام رموز BTT أن يكون لديه على الأقل كمية صغيرة من عملات TRX بنفس الطريقة التي يحتاج بها حاملي الرموز على شبكة الإيثيريوم إلى Ether من أجل إجراء المعاملات على الشبكة .

يمكن القول بأن حدث ICO المرتقب بشكل كبير لم يكن له التأثير المطلوب على سعر Tron ، ففي وقت كتابة هذا التقرير ، كان سعر عملة TRX قد شهد انخفاضًا بنسبة 8 في المائة تقريبًا خلال 24 ساعة ، مع الوصول لقاع منخفض بنسبة 11 في المائة تقريبًا .

و بشكل عام فهذه التغييرات ليست كبيرة ، و مع ذلك ، على المستوى الكلي ، فهي ملحوظة لأولئك الذين لديهم كميات كبيرة.

الرسم البياني من TradingView ” سعر عملة الترون لم يصعد بالشكل الذي كان يتوقعه البعض “

المصدر : ccn.com

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